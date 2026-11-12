Ожирение в пубертатный период повышает вероятность развития сахарного диабета второго типа - профессор

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожирение у ребенка в пубертатный период увеличивает вероятность развития у него в будущем сахарного диабета второго типа, сообщила журналистам профессор кафедры детской эндокринологии, клинической генетики и иммунологии с курсом повышения квалификации и переподготовки Белорусского государственного медицинского университета доцент Ирина Хмара, передает корреспондент БЕЛТА.





По словам профессора, перед стартом пубертата и в пубертатный период у человека снижается чувствительность к своему инсулину, может развиться так называемая инсулинорезистентность. На это влияют гормон роста и половые гормоны, которые начинают активнее вырабатываться в этом возрасте. Проблема возрастает, если к физиологической (возрастной) инсулинорезистентности добавляются изменения, обусловленные избытком массы тела.





"Поэтому профилактика избыточной массы тела, ожирения путем рационального питания, оптимальных физических нагрузок, снижения экранного времени и нормализации режима сна помогает снизить риск инсульнорезистентности, а следовательно - развития сахарного диабета второго типа", - сказала Ирина Хмара.





Она привела общемировую статистику. Дети и подростки с ожирением примерно в пять раз чаще страдают ожирением во взрослом возрасте, чем те, кто не страдает ожирением. Около 55% детей с ожирением продолжают страдать ожирением в подростковом возрасте и примерно 70% будут страдать ожирением после 30 лет. Около 80% подростков с ожирением сохранят ожирение во взрослом возрасте.





Своевременная диспансеризация играет важную роль как в выявлении сахарного диабета у детей и подростков, так и в предотвращении тяжелых последствий болезни. Растет доля пациентов, у которых повышенный уровень глюкозы выявляется случайно ("случайная гипергликемия") - во время плановых профилактических осмотров, еще до появления симптомов. Это позволяет вовремя назначить лечение, снижать количество запущенных случаев сахарного диабета и его осложнений", - сказала Ирина Хмара.





Также важна ранняя профилактика осложнений, связанных с сахарным диабетом. Речь идет о диабетических осложнениях, которые поражают почки, сосуды сетчатки глаза, периферическую нервную систему.





"Много лет назад в клинических исследованиях было показано, что своевременная диагностика и ранняя компенсация сахарного диабета имеют свои благоприятные последствия в течение длительного времени, даже спустя десятилетия. На сегодня хорошо известно, что ранний контроль сахарного диабета - именно такова тематика нынешнего Всемирного дня борьбы с диабетом - улучшает его прогноз и дальнейшее течение. Поэтому мы внедряем новые технологии и боремся с тем, чтобы снизить вероятность как острых осложнений, так и хронических осложнений сахарного диабета, в частности кетоацидоза, диабетической нефропатии, диабетической ретинопатии", - сказала профессор.





Под ранним контролем понимается своевременная диагностика сахарного диабета и достижение целевых показателей контроля уровня глюкозы в крови, а для этого широко внедряются знания о ранних проявлениях этого заболевания.





"Кроме того, наша кафедра тесно сотрудничает с клиникой, на базе которой она расположена. Здесь активно работает школа сахарного диабета для пациентов с данной патологией. На ежедневных занятиях пациентов обучают навыкам самоконтроля, принципам рационального питания, безопасному режиму физических нагрузок, коррекции доз инсулина в зависимости от приема пищи, физической активности и схемы терапии в течение дня", - отметила Ирина Хмара.-0-