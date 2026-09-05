Ожидать ли белорусам дождя 6 сентября, сообщили синоптики

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Днем 6 сентября по юго-западу Беларуси во многих районах ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-20 м/с. Объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди пройдут на большей части территории страны. В отдельных районах возможны грозы. Ветер будет западный, северо-западный порывистый, местами - а днем по юго-западу во многих районах - сильный порывистый.
Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла, а днем - 15-20 градусов выше нуля.
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