19 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Ожидаемый пассажиропоток планируемой высокоскоростной железнодорожной магистрали Минск-Москва составит 5,8 млн человек в год. Об этом сказал вице-премьер России Алексей Оверчук на I Деловом форуме Союзного государства "Интеграция" в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.
"Люди хотят ездить друг к другу по делам и просто так, и мы реагируем на этот спрос, ведем переговоры об открытии новых маршрутов. Конечно же, транспортная связанность выйдет на новый уровень с введением в действие высокоскоростного железнодорожного сообщения между нашими столицами. Мы уже приступили к этой работе. Прогнозируем, что ожидаемый пассажиропоток составит 5,8 млн человек в год", - отметил Алексей Оверчук.
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Общество
19 ноября 2026, 11:16
Ожидаемый пассажиропоток высокоскоростной магистрали Минск-Москва составит 5,8 млн в год
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