29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видеофиксация позволяет объективно оценивать качество оказания медицинской помощи выездными бригадами и защитить работников от агрессии. Об этом рассказал министр здравоохранения Александр Ходжаев в эфире телеканала СТВ, информирует БЕЛТА.
Одновременно использование таких приборов позволяет защитить и самих медработников. "Видим и негативные притязания со стороны людей именно к выездным бригадам. К сожалению, несколько раз в году наши специалисты попадают в серьезные ситуации, порой с причинением им телесных повреждений. Это (видеофиксация. - Прим. БЕЛТА) тоже является одной из форм их защиты. Видеозапись для агрессивно настроенного человека может выступать как ограничитель, который не позволяет причинить вред нашему сотруднику", - подчеркнул министр здравоохранения.
При необходимости эти технологии помогают воссоздать объективную картину при неординарной ситуации. "Это комплексный подход, который позволяет нам не только соблюсти алгоритм качественного оказания медицинской помощи в конкретный момент, но и дает возможность отследить каждую минуту того, что происходило, в том числе в случае возникновения какой-то экстраординарной ситуации", - указал он.-0-
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Общество
29 ноября 2026, 21:17
"Отследить каждую минуту". Плюсы видеофиксации работы выездных бригад назвал министр здравоохранения
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