"Открываем Беларусь". Школьникам предложили создать видеоролики о достопримечательностях страны

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащихся и учителей истории приглашают поучаствовать в республиканском конкурсе "Открываем Беларусь". Об этом сообщили БЕЛТА в Академии национального образования.



Конкурс проводится в целях воспитания у подрастающего поколения гражданственности и патриотизма, гордости за страну и достижения белорусского народа, популяризации историко-культурного наследия Беларуси.



К участию приглашаются учащиеся V-VII, VIII-XI классов, учителя истории (в возрасте до 31 года). Необходимо не позднее 5 октября предоставить в оргкомитет конкурса учреждения образования ссылку на видеоролик конкурсанта. Основной посыл - рекомендация (приглашение) посетить указанный автором видеоролика историко-культурный объект Беларуси.



Конкурс пройдет в четыре этапа. Первый состоится на уровне учреждения образования, второй - на районном (городском) уровне, третий - областной (Минский городской), четвертый - республиканский.



Победители конкурса определяются в трех возрастных категориях: учащиеся V-VII классов, VIII-XI классов, педагогические работники учреждений образования. На этапе учреждения образования победителей определят до 12 октября, на районном (городском) этапе - до 27 октября, на областном (Минском городском) - до 13 ноября, на республиканском - до 3 декабря. Победители и лауреаты всех этапов конкурса награждаются призами.



Мероприятие проводится по инициативе Республиканского совета по исторической политике при Администрации Президента. Организаторами конкурса выступили Министерство образования, Академия национального образования, Национальный центр дополнительного образования детей и молодежи, структурные подразделения областных, районных, городских исполнительных комитетов, осуществляющие государственно-властные полномочия в сфере образования, учреждения образования.-0-