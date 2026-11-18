18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси запускают создание единого цифрового реестра агроэкоусадеб и упрощают работу их владельцев. Соответствующее постановление, направленное на реализацию указа Президента Беларуси от 18 августа 2026 года №275 "О развитии агроэкотуризма", подписал премьер-министр Александр Турчин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе правительства.



Закрепляется порядок создания и ведения информационной базы всех агроэкоусадеб и их услуг. Райисполкомами будет в месячный срок обеспечено создание личных кабинетов для действующих усадеб (более 1440) на государственной цифровой платформе "Умный город (регион)", разрабатываемой Минсвязи.



"Для туристов реестр станет удобным и надежным онлайн-каталогом, для владельцев усадеб - площадкой для имиджевого продвижения, а для государства - инструментом точной аналитики отрасли", - пояснили в пресс-службе.



Еще одна новация - оформление документов онлайн. Подать заявление о начале работы в качестве агроэкоусадьбы либо о применении специального сбора физические лица смогут дистанционно - через единый портал электронных услуг. При этом сохраняется возможность привычного бумажного формата подачи документов в райисполком.



Предусмотрены и понятные условия льготного кредитования. Определен исчерпывающий перечень документов для получения льготного кредита (под 5% годовых) в ОАО "Белагропромбанк" на реализацию проектов в сфере агроэкотуризма. Данный подход минимизирует временные издержки владельцев агроусадеб на визиты в банк, оформление кредита станет проще и быстрее.



Также постановлением установлены типовые формы договоров на оказание услуг между субъектами агроэкотуризма и агроэкотуристами или организациями, в том числе туроператорами, порядок административной процедуры, связанной с принятием решения об осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, и работы районных комиссий для комплексной оценки деятельности агроэкоусадеб.



Постановление вступает в силу с 20 ноября 2026 года.-0-