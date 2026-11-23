Общество
23 ноября 2026, 13:05
Отделение посольства Беларуси в России появится в Омске
Фото из архива
23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отделение посольства Беларуси в России появится в Омске. Об этом журналистам заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко по итогам встречи с главой белорусского государства, передает корреспондент БЕЛТА.
"Я очень благодарен Александру Григорьевичу Лукашенко за то, что наше предложение по созданию консульского подразделения посольства Республики Беларусь в Омске принято и будет реализовано. Президент дал согласие и соответствующие поручения", - сказал Виталий Хоценко.
"Хорошая новость, будем и в этом направлении тоже двигаться", - добавил глава российского региона.-0-
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