От выпечки хлеба до цифрового детокса: в туротрасли назвали тренды регионального отдыха

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие направления в региональном отдыхе являются главными предпочтениями для путешественников, рассказала в проекте БЕЛТА "Страна говорит" начальник отдела стратегического планирования Национального агентства по туризму Юлия Красько.
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Третьей лидирующей тенденцией выступает промышленный туризм, интерес к которому во многом подстегивается соцсетями. "Мы живем в мире социальных сетей. Все, конечно, стремятся сделать такой динамичный интерактивный контент, который зацепит аудиторию. И возможность увидеть воочию белорусские производства, которые являются нашей визитной карточкой, в том числе и на международных рынках, конечно, очень подкупает", - обратила внимание Юлия Красько.
Особое место в структуре спроса занимает гастрономический туризм. "Да, гастрономия тоже в передовиках, если можно так сказать. Когда я говорила про аутентику, она как раз таки затрагивает и гастрономию. Это возможность познакомиться с традиционными блюдами, пройти мастер-классы в регионах, не просто продегустировать, но и самостоятельно поучаствовать в приготовлении, например, традиционного хлеба, познакомиться с людьми, которые являются хранителями этих традиций, этих рецептов", - рассказала начальник отдела.
Юлия Красько также пояснила, что официальная статистика по видам туризма в цифрах не разделяется, а выводы о популярных трендах специалисты делают на основе опросов и анализа информационного поля: "Мы скорее в целом оцениваем тенденции звучания в информационном поле и интерес людей. Статистика по видам туризма не формируется. То есть отдельно, например, медицинский туризм, гастрономический туризм. Например, медицинский туризм больше относится к Министерству здравоохранения, по крайней мере в цифрах. Мы больше отсматриваем, общаемся с людьми, проводим обследования, опросы", - подытожила начальник отдела стратегического планирования Национального агентства по туризму.-0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.