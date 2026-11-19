19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня большое внимание уделяется безопасности Союзного государства в связи с обострившейся обстановкой на границах. Это подчеркнул председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности Геннадий Лепешко по итогам заседания Комиссии Парламентского Собрания по безопасности и обороне, которое прошло в Минске и Москве в режиме видеоконференцсвязи, сообщает БЕЛТА.



Участниками заседания стали члены Постоянной комиссии, представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств обороны и министерств внутренних дел Беларуси и России, Министерства образования Беларуси, Государственного пограничного комитета Беларуси, Пограничной службы ФСБ России, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь.



"Сегодня большое внимание уделяется безопасности Союзного государства в связи с обострившейся обстановкой на границах. Особенно на западной границе в восточно-европейском регионе", - заявил Геннадий Лепешко.



По его словам, сегодня на заседании рассмотрели ряд программ Союзного государства в интересах совершенствования объектов военной инфраструктуры, которая предполагается к использованию войсками региональной группировки войск (сил) Союзного государства, а также по модернизации объектов тылового и технического обеспечения этой же региональной группировки.



"Мы рассмотрели сегодня и пограничную безопасность. У нас есть ряд программ, нацеленных именно на выполнение мероприятий по обеспечению пограничной безопасности. Рассмотрели итоги программы по защите информационных ресурсов Союзного государства - в сложившейся обстановке очень большое внимание уделяется именно этому. И с появлением искусственного интеллекта этот вопрос очень остро стоит на повестке дня", - обратил внимание депутат.



Кроме того, участники заседания обсудили проект соглашения правительств Республики Беларусь и Российской Федерации о тыловом и медицинском обеспечении воинских контингентов, которые могут размещаться на территории обеих стран, отметил Геннадий Лепешко. "Это контингенты, которые не включены в состав региональной группировки, поэтому будет принято решение по их обеспечению, в том числе при участии в мероприятиях оперативной и боевой подготовки на той или иной территории", - пояснил он.



Еще одна важная тема - военно-патриотическое воспитание. В частности, обсуждены итоги "Военно-патриотической смены учащихся суворовских военных (Нахимовского военно-морского) и кадетских училищ Беларуси и России".



"Есть ряд проектов Союзного государства, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи. Мы передаем ей свой опыт, реальную историю, которая была до нас, особенно историю Великой Отечественной войны. Много сейчас новоиспеченных историков, аналитиков, особенно западных стран, Европейского континента, которые пытаются унизить героизм, патриотизм военнослужащих советской армии и (возвысить. - Прим. БЕЛТА) тех, кто уничтожал наше мирное население, кто и был коричневой чумой. И молодежь слушает, слышит нас. Мы представляем архивные документы, с которыми молодое поколение знакомится. Это очень важно", - убежден депутат.



Он обратил внимание и на то, что молодежь приходит на братские могилы воинов-освободителей, встречается с участниками войны, детьми войны. "И они рассказывают, что творилось на территории оккупированной Беларуси. Со слезами на глазах, конечно, молодежь воспринимает эту информацию, она проходит через их души. И молодые люди готовы делиться этой информацией (со своими сверстниками. - Прим. БЕЛТА)", - сделал акцент Геннадий Лепешко.



По его словам, все эти и многие другие мероприятия нацелены на сохранение исторической правды, истории Союзного государства, истории Беларуси, России, Великой Отечественной войны и памяти о героизме наших предков. А также на то, чтобы "не дать возможность европейским странам, тем, кто пытается переписать историю, возвысить нацистов, которые творили бесчинства на нашей территории".



Рассмотрели на заседании и план работы Комиссии Парламентского Собрания по безопасности и обороне на 2027 год.-0-