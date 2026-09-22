От виртуальной "Моны Лизы" до оживших белорусских картин: пять музейных проектов на стыке искусства и технологий

Музеи все чаще предлагают не просто посмотреть на произведение, но и оказаться внутри него, услышать, почувствовать или увидеть продолжение истории за пределами рамы. Виртуальная реальность, анимация, звук и даже запахи становятся новым языком разговора об искусстве. При этом задача таких проектов - не заменить оригинал цифровой копией, а помочь зрителю внимательнее рассмотреть знакомую работу, понять ее контекст и захотеть увидеть подлинник. Вместе с А1 собрали пять проектов из разных стран, которые показывают, какой может быть встреча классического искусства и современных технологий.

1. Увидеть "Мону Лизу" без стекла и толпы

"Мона Лиза" - одна из самых известных картин в мире и одновременно одна из самых сложных для внимательного изучения. В Лувре она находится за защитным стеклом, а пространство перед полотном почти всегда заполнено посетителями. VR-проект Mona Lisa: Beyond the Glass предложил альтернативный способ знакомства с шедевром Леонардо да Винчи. В виртуальной реальности зритель может приблизиться к картине вплотную, рассмотреть мазки, текстуру и детали, которые сложно заметить невооруженным глазом.

Из современного зала Лувра зритель постепенно переносится в эпоху Возрождения. Там оживает и сама модель - Лиза Герардини, жена флорентийского торговца Франческо дель Джокондо. Можно рассмотреть детали ее одежды, прически и окружения, а также узнать больше о времени, в котором создавалась картина. Технология становится своеобразным увеличительным стеклом: она не отвлекает от произведения, а позволяет заглянуть дальше его внешнего образа.

2. Прогуляться по картине Сальвадора Дали

В Музее Сальвадора Дали в американском Сент-Питерсберге посетителям предложили буквально войти внутрь одного из произведений художника.

Проект Dreams of Dalí создан на основе картины "Археологический отголосок "Анжелюса" Милле". Надев шлем виртуальной реальности, зритель оказывается в пустынном пейзаже Каталонии, среди которого возвышаются гигантские каменные башни-скульптуры. Между ними можно перемещаться, заглядывать внутрь сооружений и рассматривать их со всех сторон.

Хотя основой проекта стала одна картина, виртуальный мир наполнен отсылками и к другим произведениям Дали. Во время прогулки есть шанс встретить слонов на длинных тонких ногах, знаменитые мягкие часы, фигуру маленького Сальвадора с обручем и самого художника, стоящего на вершине одной из башен.

У этой работы есть важная предыстория. Картина Жана-Франсуа Милле "Анжелюс", на которой крестьяне молятся посреди поля, с детства вызывала у Дали необъяснимую тревогу и почти навязчивый интерес. Художник посвятил исследованию ее скрытых смыслов множество своих работ. Именно эту необычную интерпретацию авторы проекта перенесли в трехмерное пространство. В результате картина перестает быть ограниченной рамой и превращается в целый мир, существующий по законам воображения Дали.

3. Встретить музейных животных в цифровом лесу

Проект Story of the Forest Национального музея Сингапура и арт-группы teamLab вырос из реальной исторической коллекции Уильяма Фаркуара - первого резидента и коменданта Сингапура в 1819-1823 годах. По его заказу китайские художники фиксировали представителей флоры и фауны Малайского полуострова. Из 477 акварельных рисунков teamLab отобрала 69 и превратила их в трехмерные цифровые анимации.

Для проекта задействовали стеклянную ротонду музея - огромное пространство с 15-метровым куполом и 170-метровым спиральным спуском. По мере движения по нему посетители проходят сквозь густой цифровой лес. Вокруг меняются времена года и погода, распускаются и увядают цветы, появляются малайские тапиры, ящеры и редкие птицы. Проекции реагируют на присутствие и движения людей, поэтому пейзаж постоянно меняется.

Для инсталляции также разработали специальное AR-приложение. С его помощью гости могли "охотиться" на цифровых животных, фотографировать их и сразу получать информацию об их рационе, особенностях и среде обитания. Так архивная коллекция не просто получила новую форму, а превратилась в живую экосистему, которую посетитель исследует самостоятельно.

4. Услышать, почувствовать и даже попробовать картину

Проект Tate Sensorium в лондонской галерее TateBritain показал, что "оживление" искусства необязательно должно быть визуальным. Четыре произведения британского искусства XX века представили в отдельных пространствах, где зритель мог не только рассматривать картины, но также слышать, осязать, ощущать их запах и даже вкус.

"Фигура в пейзаже" Фрэнсиса Бэкона сопровождалась звуками природы и специально созданным шоколадом с неожиданным вкусом от кондитера Пола Янга. Для "Интерьера II" Ричарда Гамильтона подготовили звуковой ландшафт и воссоздали аромат духов 1940-х годов. Возле работы Джона Латама "Полная остановка" тактильные технологии создавали ощущение падающих дождевых капель. А "В трюме" Дэвида Бомберга дополняли индустриальные звуки и резкие запахи угля и дегтя.

Во время посещения зрители носили специальные браслеты, измерявшие их физиологические реакции. После этого система могла предложить другие произведения из коллекции Tate, которые потенциально вызовут у человека столь же сильный эмоциональный отклик. Авторы проекта не объясняли, что именно должен почувствовать посетитель. Звуки, запахи, вкусы и прикосновения становились отправной точкой для личной интерпретации и помогали выстроить более эмоциональную связь с искусством.

5. Увидеть, как оживают герои белорусского искусства

Свой вариант цифрового знакомства с национальным искусством предложили компания А1 и Национальный художественный музей Республики Беларусь. В проекте "Галерея оживших картин" известные произведения белорусских художников получили анимированные версии, доступные на видеосервисе VOKA.

В него вошли "Портрет Марка Шагала" Юделя Пэна, "Первая песенка" Антона Бархаткова и "Портрет неизвестной с цветами и фруктами" Ивана Хруцкого, а также "Старик-пастух с трубой" Михаила Филипповича, портрет Александры Николаевой Евгения Зайцева и "Вузовцы" Валентина Волкова. При помощи современных визуальных технологий движение появляется внутри самих сюжетов: герои меняют выражения лиц и реагируют на происходящее вокруг, а отдельные детали становятся заметнее. При этом цифровая интерпретация не переписывает замысел художника, а предлагает задержаться перед картиной чуть дольше и внимательнее присмотреться к ее персонажам, настроению и историческому контексту.

Посмотреть анимированные полотна можно бесплатно на видеосервисе VOKA. А рядом с оригиналами в музее размещены QR-коды, ведущие к их цифровым версиям.

Искусство, к которому хочется вернуться

В этих проектах используются разные технологии и форматы: виртуальная реальность, трехмерная анимация, звук, запахи, вкусы и тактильные эффекты. Но объединяет их одна идея - помочь зрителю не просто получить информацию о произведении, а пережить личную встречу с ним.

Цифровая версия не может заменить оригинал. Зато она способна обратить внимание на детали, которые раньше ускользали от взгляда, заинтересовать историей картины и дать новый повод прийти в музей. А иногда знакомство может начаться и за его пределами - на экране смартфона, видеосервисе или во время обычной прогулки по городу.

По такому принципу развивается и "Галерея оживших картин": технологии здесь становятся еще одним способом сохранить интерес к национальному искусству и передать его следующим поколениям. Для А1 поддержка культурных инициатив и развитие цифровой среды - системные направления ESG-стратегии. Компания стремится расширять возможности знакомства с национальным наследием. Так цифровые решения помогают сделать культуру ближе, не упрощая ее и вдохновляя на ее дальнейшее изучение.

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