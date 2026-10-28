От уведомления нанимателя до оплаты. Минтруда напомнило порядок действий при открытии больничного 

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Об оформлении документов и действиях работника при открытии больничного рассказали БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.



Единого срока уведомления работодателя об открытии больничного для всех работников законодательство не устанавливает. Обязанность сообщить о болезни, способ и срок уведомления могут быть предусмотрены правилами внутреннего трудового распорядка организации. Работник обязан их соблюдать.



Передать закрытый листок нетрудоспособности нанимателю желательно сразу после выхода на работу. Обратиться за пособием по временной нетрудоспособности нужно не позднее шести месяцев со дня, следующего за днем окончания периода освобождения от работы, указанного в больничном. Это предельный срок обращения за выплатой. А за пособием по беременности и родам - не позднее шести месяцев с первого дня освобождения от работы в связи с беременностью и родами.



Если была допущена ошибка в листке нетрудоспособности, то необходимо обратиться в организацию здравоохранения, которая выдала больничный. Самостоятельно исправлять записи нельзя. Если ошибку допустил наниматель в своей части документа, обратиться нужно в бухгалтерию.



Если больничный потерян - необходимо обратиться за дубликатом в выдавшую его организацию здравоохранения. При этом нужен будет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.



Листок нетрудоспособности подтверждает освобождение от работы и служит основанием для назначения пособия при соблюдении установленных условий. Справка подтверждает освобождение от работы, но сама по себе права на оплату не дает. Например, справку могут выдать, если при лечении ребенка до 14 лет дома уход нужен и после окончания 14 календарных дней, удостоверенных больничным. Если работник имеет два места работы, то для основного выдадут больничный, для места работы по совместительству - справку.



Если работник не согласен с суммой, которую выплатили за больничный, ему следует вначале обратиться в бухгалтерию и попросить расчет (какой среднедневной заработок использован). Проверить правильность применения среднедневного заработка можно в мобильном приложении "ФСЗН", там отображается среднедневной заработок, выданный ФСЗН для расчета пособия, а также сведения о том, какой стаж с уплатой взносов учтен, какой процент оплаты применен, сколько календарных дней оплачены, были ли ограничения размера пособия или удержания.



"Если вопрос не решен, то обратитесь в территориальный орган ФСЗН по месту регистрации нанимателя, либо посредством сервиса "Обращения.бел". Приложите имеющийся расчет и укажите, с чем именно не согласны", - подчеркнули в ведомстве.



Для оперативности каждую среду (с 9.00 до 12.00) по номеру 122 организовано консультирование по вопросам правильности расчета больничных.



Решения по назначению пособий можно обжаловать в установленном порядке, в том числе в суде.-0-