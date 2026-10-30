От учебных полетов к боевому дежурству: Военная академия выпустила 20 летчиков 

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На авиационном факультете Военной академии Беларуси состоялся очередной выпуск летчиков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство обороны.



В нынешнем году офицерские погоны получили 20 авиаторов, 16 из них обучались в интересах Вооруженных Сил Беларуси. Дипломы об окончании вуза лейтенантам вручили командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович и начальник Военной академии Дмитрий Стрешинский. Разделить радость торжественного дня с выпускниками пришли их родные и близкие.



Общаясь с журналистами, Андрей Лукьянович отметил, что в Вооруженных Силах созданы все условия для подготовки летчиков. "Сегодня к нам приходят 16 офицеров-выпускников. Перед Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны стоят серьезные задачи. В первую очередь это боевое дежурство по противовоздушной обороне на современных вертолетах Ми-35 и самолетах Су-30СМ. Выпускники вольются в состав авиационных баз, где после подготовки и выполнения определенных норм налета также заступят на боевое дежурство. Белорусская авиация располагает современными образцами вооружения, военной и специальной техники - самолетами и вертолетами. В каждой авиационной базе есть современные авиационные тренажеры, на которых проходят подготовку не только молодые летчики, но и весь летный состав. Подготовка высококвалифицированного авиатора начинается на земле.

К слову, в ближайшее время, буквально в начале следующего года, на вооружение поступит еще один авиационный тренажер - вертолета Ми-35М", - рассказал Андрей Лукьянович.-0-