От ТВ к кино: онлайн-кинотеатр МТС меняет имя и расширяет контент

МТС ТВ обновляется и меняет имя на МТС Кино. За 10 лет видеосервис вырос в онлайн-кинотеатр, который входит в топ-5 самых популярных у белорусов. Ежемесячно он охватывает более 150 тысяч уникальных пользователей. Вместе с ребрендингом зрители онлайн-кинотеатра получат больше контента за прежнюю стоимость.

- Все эти 10 лет МТС ТВ был частью уютных вечеров и семейных ритуалов. Зрители собирались у экрана: смеялись, радовались, сопереживали героям. Мы видим, как меняются привычки пользователей, и меняемся вместе с ними: от простого телесмотрения - к онлайн-кинотеатру, который создает настроение, позволяет испытывать чувства и возвращаться за ними снова, - рассказывают в МТС.

Веб-версия онлайн-кинотеатра уже работает по адресу kino.mts.by. Постепенно обновляются приложения для смартфонов, планшетов и телевизоров. Также упрощается линейка услуг, а основная подписка МТС Кино теперь включает всю библиотеку фильмов и сериалов WINK и более 120 ТВ-каналов.

Что дает МТС Кино

Фильмы, сериалы и ТВ в одном месте. МТС Кино включает доступ к широкому каталогу контента на любой вкус без переключения между приложениями.

Архив эфиров. Если вы пропустили любимую программу или громкую премьеру, посмотреть запись можно в удобное время.

Пять устройств в одной подписке. Смотреть можно одновременно на телевизоре, смартфоне, планшете, в браузере или же поделиться с родителями.

Мультискрин. Просмотр всегда можно поставить на паузу на одном устройстве и продолжить смотреть на другом.

Напоминания о любимых программах. Заранее выбирайте эфир в календаре и не пропускайте самое интересное.

Без банковской карты и в сети любого провайдера. Онлайн-кинотеатр доступен абонентам МТС во всех сетях Беларуси и привязан к балансу МТС.

МТС Кино. Начинается интересное!

Абоненты могут оценить максимальное наполнение онлайн-кинотеатра МТС Кино. Специально к 10-летию сервиса МТС предложил новым и действующим пользователям месяц подписки "Все в одном" всего за 1 рубль. Зрители получают доступ к библиотеке из более чем 50 тысяч фильмов, сериалов, детского и развлекательного контента, свыше 120 ТВ-каналам и архиву эфиров с популярными программами и громкими мировыми премьерами. Активировать акционную подписку можно с помощью USSD-запроса *553#.

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