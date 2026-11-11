От стройки до сцены. В БНТУ прошел творческий этап конкурса работающей молодежи "SuperПРОФИ-2026"





На базе ведущих вузов столицы (БГУИР, БГУИЯ и БНТУ) состоялись квалификационные этапы республиканского конкурса молодых работников предприятий, организаций и учреждений "SuperПРОФИ". В финальном отборочном туре претендентам на победу было необходимо подготовить видеоролик о достижениях своего предприятия, выступить с презентацией "Почему моя профессия лучшая", а также продемонстрировать творческие способности в одном из жанров искусства. "За звание лучших в своих сферах боролись 95 участников в 18 номинациях. Все они прошли отбор на предприятиях, в городах и районах, а затем - на областном этапе. На площадке БНТУ состязались 33 участника, это самая большая конкурсная площадка", - рассказала Кристина Курилас.





К участию в конкурсе допускалась работающая молодежь до 31 года, при этом конкурсант должен был трудиться на своем предприятии не менее года. "В БНТУ за победу боролись представители промышленности, коммунального хозяйства, транспорта, связи и строительства - рабочие специальности. Сегодня у ребят были два конкурсных задания: визитная карточка и творческий номер. Творческая программа показала участников с неожиданной стороны. Среди выступлений были песни, танцы, сценки и юмористические номера. Один из конкурсантов сыграл на саксофоне, а инженер лаборатории исполнил песню собственного сочинения в четыре октавы. Участники оказались очень подготовленными, представили интересные номера. Удивили не только талантами, но и тем, как они были дружны за кулисами, где общались, помогали друг другу с реквизитом и поддерживали морально", - проинформировала председатель совета.





После конкурсного дня 12 ноября участников ждет культурно-образовательная программа, встречи и репетиции. Церемония награждения пройдет 13 ноября, в каждой из 18 номинаций выберут одного победителя.-0-

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе Белорусского национального технического университета (БНТУ) прошел один из этапов республиканского конкурса молодых работников предприятий, организаций и учреждений "SuperПРОФИ". Более 30 участников представили творческие номера. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель Республиканского совета работающей молодежи при Министерстве образования Кристина Курилас.