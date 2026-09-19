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От стран СНГ до Азии и Африки: с кем Беларусь развивает научно-техническое сотрудничество

Опубликовано:

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Общество
19 сентября 2026, 15:21

От стран СНГ до Азии и Африки: с кем Беларусь развивает научно-техническое сотрудничество

Международное научно-техническое сотрудничество остается одним из ключевых драйверов развития отечественной науки. Первое полугодие 2026 года ознаменовалось целым рядом значимых достижений. О них рассказала корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Татьяна Столярова.

География сотрудничества

За шесть месяцев обеспечена реализация 45 научно-технических проектов с участием белорусских организаций. География партнерства впечатляет: Китай, Монголия, Турция, Сербия, Узбекистан и Россия. "Одним из приоритетов является расширение связей в научно-технической сфере со странами дальней дуги", - подчеркнула Татьяна Столярова, обозначая стратегический вектор на диверсификацию международных контактов.

От Санкт-Петербурга до Тюмени: какие перспективы в сотрудничестве с Россией

Традиционно основным стратегическим партнером остается Россия. Совместно с Минобрнауки России и Постоянным комитетом Союзного государства ГКНТ объявил о проведении очередного конкурса на премию СГ в области науки и техники. Прием документов продлен до 15 сентября 2026 года. Премия присуждается за результаты исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук, в том числе при разработке образцов новой техники. Конкурс проводится уже в четвертый раз - в предыдущие годы премия вручалась совместным белорусско-российским коллективам за результаты программ в области космоса, материаловедения, генных технологий и медицины. Продолжена работа по развитию сотрудничества с регионами России.

Как отметила Татьяна Столярова, в первом полугодии 2026 года ГКНТ совместно с Комитетом по науке и высшей школе Санкт-Петербурга обеспечена реализация дорожной карты по поддержке совместных научных и научно-технических проектов, выполняемых образовательными и научными организациями двух регионов, на 2026-2028 годы.

Открыто финансирование по 10 научно-техническим проектам на 2026-2027 годы по таким направлениям, как лазерная техника, информационно-коммуникационные технологии и искусственный интеллект, автоматизация производственных процессов, а также высокопродуктивное сельское хозяйство и рациональное природопользование. Например, совместно ведется работа над созданием новых эффективных каталитических систем, позволяющих осуществлять производство высокоценных продуктов из лесохимического сырья. Применение экологически безопасных материалов позволит заменить традиционные катализаторы на основе титана, которые широко используются в химической промышленности.

Разрабатывается набор методик для автоматизации процессов сортировки макулатуры с применением технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Внедрение результатов проекта позволит значительно повысить точность и скорость идентификации различных типов бумажных отходов, снизить затраты на ручной труд, а также улучшить качество сырья, поступающего на переработку.

Также создается интеллектуальная система адаптивного прогноза теплопотребления для городской среды, обеспечивающая повышение точности и оперативности управления режимами теплоснабжения. Это позволит значительно сократить эксплуатационные потери тепловой энергии в системах городского централизованного теплоснабжения, повысить надежность теплоснабжения и снизить нагрузку на окружающую среду.

Новые возможности открываются и в сотрудничестве с Тюменской областью. На совместном заседании рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству 3 июня 2026 года одобрен к подписанию ряд документов. В том числе решение о проведении в 2026 году конкурсного отбора по поддержке совместных научно-технических проектов, выполняемых образовательными и научными организациями Беларуси и Тюменской области. Определен также перечень приоритетных направлений научно-технического сотрудничества по решению задач социально-экономического развития, по которым совместные проекты будут получать поддержку. Первый конкурсный отбор планируется провести до конца 2026 года.

Китай: флагманские проекты в действии

Особое место в стратегии развития занимает взаимодействие с Китайской Народной Республикой. В 2026 году реализуются три масштабных флагманских проекта, каждый из которых обещает конкретные результаты. Среди них - повышение качества шин ОАО "Белшина", создание в НАН Беларуси участка пористых графеновых матриц для электролитического синтеза водорода, а также Центр промышленных цифровых технологий для обслуживания дорог. Как подчеркнула Татьяна Столярова, центр обеспечит обработку большого объема данных и позволит принимать рациональные управленческие решения с использованием ИИ.

Активная работа ведется и на перспективу: в мае объявлен конкурс белорусско-китайских флагманских проектов на 2027-2030 годы. Уже сейчас планируется отобрать до десяти масштабных инициатив по направлениям интеллектуализации машиностроения, новых материалов, лазерных и плазменных технологий, биомедицины и космической отрасли.

Кроме этого, завершается еще один конкурс - белорусско-китайских научно-технических проектов на 2027-2029 годы. По его итогам планируется поддержать до 20 совместных работ в сфере цифровой экономики и искусственного интеллекта; инновационных технологий в промышленности; медицинских технологий; инновационных технологий в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности.

"Зеленый технологический коридор" ШОС

Руководство ГКНТ приняло участие с докладом в десятом совещании руководителей министерств и ведомств науки и техники государств - членов ШОС. На заседании обсуждены ключевые направления научно-технической политики, совместные исследовательские проекты и меры по расширению взаимодействия. По итогам одобрен проект программы формирования "Зеленого технологического коридора" ШОС - инициатива направлена на развитие экологически ориентированных технологий и устойчивого сотрудничества между странами-участницами.

Татьяна Столярова напомнила, что в 2024 году Беларусь присоединилась к межправительственному соглашению о научно-техническом сотрудничестве ШОС, а в июне 2025 года руководство ГКНТ впервые приняло участие в совещании руководителей министерств и ведомств науки и технологий государств - членов организации. По итогам совещания утверждена дорожная карта по реализации программы сотрудничества по развитию искусственного интеллекта, а также одобрен план действий по научно-техническому и инновационному сотрудничеству до 2030 года.

Вьетнам и Иран: новый виток партнерства

В первом полугодии состоялось 12-е заседание совместной белорусско-вьетнамской комиссии по научно-техническому сотрудничеству, подготовленное ГКНТ совместно с Министерством науки и технологий Вьетнама. Стороны определили приоритеты на 2027-2028 годы, среди которых - искусственный интеллект, кибербезопасность, полупроводниковые технологии, авиационно-космические разработки, химия и генная инженерия, возобновляемая энергетика и производство робототехники.

Уже объявлен совместный белорусско-вьетнамский конкурс научно-технических проектов. Прием заявок продлится до 15 октября 2026 года, что открывает широкие возможности для исследовательских коллективов обеих стран.

Что касается Ирана, то логичным продолжением курса стало восьмое заседание совместной белорусско-иранской комиссии. До 2028 года стороны определили ключевые направления: цифровая экономика, инновационные промышленные и биомедицинские технологии, а также решения для агропромышленного комплекса. Стороны договорились до конца этого года провести конкурс совместных проектов, что обещает новый импульс двусторонним связям.

Новые горизонты: Мьянма и Алжир 

ГКНТ совместно с Министерством науки и технологий Мьянмы ведет работу по организации первого заседания совместной белорусско-мьянманской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий. Заседание планируется провести в Минске до конца 2026 года.

Что касается Алжира, то для развития договорно-правовой базы обеспечена разработка и принятие Советом Министров постановления об утверждении соглашения о сотрудничестве между правительствами в области научных исследований, технологического развития и инноваций. В соглашении определены приоритетные направления: цифровые технологии и искусственный интеллект, инновационные технологии в промышленности, биологические, химико-фармацевтические и медицинские технологии, инновации в АПК и пищевой промышленности. Предусмотрено создание совместной комиссии, реализация совместных проектов, обмен учеными и исследователями, а также взаимное участие в научно-технических мероприятиях.

Валерия ГАВРИЛОВА,
БЕЛТА.-0-
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