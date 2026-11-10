От скоростных режимов до цифровых платформ. Какие новые технологии используют в белорусской сельхозтехнике

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как в Беларуси меняется техническое обеспечение агропромышленного комплекса и какие новые технологии используются, рассказал на пресс-конференции начальник главного управления технического прогресса и энергетики, государственного надзора за техническим состоянием машин и оборудования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Станислав Карпович, передает корреспондент БЕЛТА.



Станислав Карпович отметил, что представить сельское хозяйство без технических средств, которые обеспечивают выполнение регламентов производства продукции животноводства и растениеводства, сегодня невозможно. "Сельское хозяйство в части технического обеспечения перешло на новый практический уровень. При создании машин и оборудования основным критерием является увеличение производительности труда. Для этого все технические средства имеют возможность развивать скоростные режимы на порядок выше, чем машины, которые использовались в предыдущие периоды", - сказал он.



В технике увеличиваются мощность силовых агрегатов, ширина захвата, скоростной режим при выполнении агротехнических требований. Развивается система цифровых платформ, которая обеспечивает рост производительности труда механизатора за счет цифровизации, - это системы вождения, точного внесения удобрений и средств защиты растений. Все эти компоненты позволяют увеличивать производительность единичной машины. Как подчеркнул Станислав Карпович, выработка на один зерноуборочный комбайн ежегодно составляла 12 га в сутки. В этом году она стала на 1 га выше. Уборка обеспечивается в сроки, уменьшаются технологические потери.



Машинно-тракторный парк агропромышленного комплекса состоит из нескольких сотен тысяч единиц техники и оборудования, в том числе 32 тыс. тракторов, 3,5 тыс. кормоуборочных и 6,5 тыс. зерноуборочных машин. "Обеспеченность основными видами техники составляет 90-95%. Незначительный дефицит восполняется за счет услуг механизированных отрядов. В них работает более 2 тыс. единиц техники", - дополнил эксперт.



С 1 ноября идет подготовка парка к следующему уборочному сезону и выполнению всех полевых работ. В этот период необходимо отремонтировать около 50 тыс. единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, чтобы обеспечить плановую готовность и своевременное выполнение технологических операций. Продолжается оснащение техникой, ее качественный ремонт будет обеспечен в ближайшее время для выполнения всех сроков.



Всего в стране 117 агросервисных организаций. Свыше половины из них - предприятия с возможностью оказания услуг на более современном уровне. "Материально-техническую базу каждого предприятия необходимо ежегодно пополнять, поскольку приходит техника нового поколения. Сервис должен быть приближен напрямую к сельскохозяйственному производству, чтобы оперативно устранять все неполадки", - подчеркнул Станислав Карпович.-0-