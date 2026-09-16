От сертификации пляжей до совместных маршрутов. Что обсудят на заседании рабочей группы по туризму в СГ

Среди ключевых тем - обмен опытом по вопросам сертификации пляжей и стандартизации экологических троп, мониторинга и измерения статистики взаимного туристического потока, создания и продвижения совместных туристских маршрутов.
Также будет обсуждаться разработка турпродуктов Союзного государства для граждан КНР и других приоритетных зарубежных рынков, развитие туристических информационных центров СГ, сотрудничество в гостиничном секторе.
"Для белорусской стороны опыт "Завидово" представляет особый интерес в части мастер-планирования туристических территорий, финансирования инфраструктурных проектов и развития всесезонных туристических комплексов. В ходе посещения особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Завидово" планируется изучить практику создания и функционирования таких зон, а также механизмы привлечения частных инвестиций в туристическую инфраструктуру", - рассказали в Национальном агентстве по туризму.
Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Завидово" создана в 2015 году в целях развития туризма, спорта, физкультурно-оздоровительной и санаторно-курортной сферы на территории Тверской области, а также привлечения частных инвестиций в создание всесезонного курорта мирового уровня. Срок действия ОЭЗ - 49 лет, общая площадь - 379,88 га. Территория расположена на берегу Иваньковского водохранилища ("Московского моря") и ориентирована на развитие семейного, въездного, делового и круизного туризма.-0-