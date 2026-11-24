Отдельное место в книге занимает тема исторической памяти. В предисловии Сергей Сыранков (первый секретарь ЦК КПБ, член Совета Республики Национального собрания 8-го созыва. - Прим. БЕЛТА) обращается к событиям сентября 1939 года и роли коммунистов и комсомольцев в процессах, которые предшествовали объединению белорусских земель. 17 сентября он характеризует как "символ величайшей справедливости".

Сам Александр Новиков говорит прежде всего о необходимости возвращать читателю живые человеческие истории и не вспоминать героев исключительно по памятным датам. По его замыслу, книга должна заинтересовать и тех, кто давно изучает историю, и тех, кто только начинает знакомство с судьбами людей, повлиявших на нее.

Книга вышла в издательстве "Беларусь" тиражом 1,5 тыс. экземпляров.-0-





Фото Николая Петрова

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Улицы Сергея Притыцкого, Веры Хоружей, Максима Танка - минчане ежедневно встречают эти имена на городских указателях, но далеко не каждый сможет подробно рассказать, кем были люди, в честь которых названы улицы. Вернуть имена из привычных строк в живую историю - такую задачу поставил перед собой писатель и журналист Александр Новиков, чью книгу "Двенадцать. Они приближали единство" представили в Минске, передает корреспондент БЕЛТА."Я просто хотел показать их совершенно живыми людьми. Без мрамора, гипса, бетона, железа, золота - такими, какими они были в жизни. Наверное, это сверхзадача. Показать людей такими, какими они были, и сдуть этот песок времени", - объяснил автор замысел работы.В книге - двенадцать новелл о людях, чьи судьбы связаны с историей Западной Беларуси и событиями, предшествовавшими воссоединению белорусских земель в сентябре 1939 года. Среди героев - Сергей Притыцкий, Вера Хоружая, Станислав Ваупшасов, Валентин Тавлай, Максим Танк, Михаил Лыньков, Кирилл Орловский, Василий Корж и другие.История проекта началась примерно год назад. Как рассказал Александр Новиков, после обсуждения темы исторической памяти и идеи создания пантеона героев главный редактор газеты "Минский курьер" Кирилл Казаков предложил ему выбрать несколько исторических персонажей и подготовить о них серию публикаций.Так появился газетный цикл "Они приближали единство". Постепенно возникла идея собрать публикации под одной обложкой. Количество героев тоже менялось: сначала автор рассчитывал рассказать о семи, затем о десяти, потом о двенадцати. В какой-то момент в списке было даже тринадцать имен."Тринадцатый герой - Феликс Дзержинский. Возможно, его история ляжет в основу новой книги про белорусскую государственность", - поделился автор.Работа над новеллами потребовала не только чтения опубликованных материалов, но и разговоров с людьми, которые хорошо знают историю и могут поделиться малоизвестными подробностями. "Источников очень много. Есть газеты, есть книги. Я себе доставил радость много читать. Надо было много читать, общаться. У нас много умных, знающих людей. Просто информация, которой они владеют, почему-то отходит на задний план", - рассказал Александр Новиков.По словам писателя, примерно половина героев книги достаточно известна. Но знакомство с именем еще не означает знания биографии. "Есть улицы Танка, Притыцкого, Тавлая. Но если копнуть глубоко, спросить у человека, что он знает, максимум скажут, что Танк - поэт или Лыньков - писатель. А дальше очень тяжело", - заметил автор.Он убежден, что справочная информация, которую сегодня легко найти в интернете, не всегда передает характер человека и своеобразие его судьбы. "Гугл подскажет общую информацию, но там не хватает именно нерва, драйва, того, что называется живинкой", - отметил Александр Новиков.Поэтому в книге важны не только общеизвестные факты, но и неожиданные повороты биографий, личные обстоятельства, человеческие отношения. Автор стремился уйти от привычных формул и показать, что за каждым историческим именем стоит конкретная жизнь.