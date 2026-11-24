"Я просто хотел показать их совершенно живыми людьми. Без мрамора, гипса, бетона, железа, золота - такими, какими они были в жизни. Наверное, это сверхзадача. Показать людей такими, какими они были, и сдуть этот песок времени", - объяснил автор замысел работы.
От газетного цикла к книге
История проекта началась примерно год назад. Как рассказал Александр Новиков, после обсуждения темы исторической памяти и идеи создания пантеона героев главный редактор газеты "Минский курьер" Кирилл Казаков предложил ему выбрать несколько исторических персонажей и подготовить о них серию публикаций.
"Тринадцатый герой - Феликс Дзержинский. Возможно, его история ляжет в основу новой книги про белорусскую государственность", - поделился автор.
Работа над новеллами потребовала не только чтения опубликованных материалов, но и разговоров с людьми, которые хорошо знают историю и могут поделиться малоизвестными подробностями. "Источников очень много. Есть газеты, есть книги. Я себе доставил радость много читать. Надо было много читать, общаться. У нас много умных, знающих людей. Просто информация, которой они владеют, почему-то отходит на задний план", - рассказал Александр Новиков.
За знакомыми именами - неизвестные истории
По словам писателя, примерно половина героев книги достаточно известна. Но знакомство с именем еще не означает знания биографии. "Есть улицы Танка, Притыцкого, Тавлая. Но если копнуть глубоко, спросить у человека, что он знает, максимум скажут, что Танк - поэт или Лыньков - писатель. А дальше очень тяжело", - заметил автор.
Поэтому в книге важны не только общеизвестные факты, но и неожиданные повороты биографий, личные обстоятельства, человеческие отношения. Автор стремился уйти от привычных формул и показать, что за каждым историческим именем стоит конкретная жизнь.
Отдельное место в книге занимает тема исторической памяти. В предисловии Сергей Сыранков (первый секретарь ЦК КПБ, член Совета Республики Национального собрания 8-го созыва. - Прим. БЕЛТА) обращается к событиям сентября 1939 года и роли коммунистов и комсомольцев в процессах, которые предшествовали объединению белорусских земель. 17 сентября он характеризует как "символ величайшей справедливости".
Сам Александр Новиков говорит прежде всего о необходимости возвращать читателю живые человеческие истории и не вспоминать героев исключительно по памятным датам. По его замыслу, книга должна заинтересовать и тех, кто давно изучает историю, и тех, кто только начинает знакомство с судьбами людей, повлиявших на нее.
Книга вышла в издательстве "Беларусь" тиражом 1,5 тыс. экземпляров.-0-
Фото Николая Петрова