От ремонта до новоселья: победители "Удачи в придачу!" рассказали о планах на 100 000 и 200 000 рублей

9 октября в минском гипермаркете "Евроопт" на ул. Казимировской, 6 состоялось вручение призов победителям 219-го тура рекламной игры "Удача в придачу!". Главный выигрыш - 200 тысяч рублей - достался Ирине Васюк из Витебска, еще пять участников выиграли по 100 тысяч рублей. Эти деньги победители планируют потратить на важные для семьи цели: вложить в образование детей, приобрести собственное жилье или сделать ремонт. Они рассказали, как узнали о своей удаче, почему не сразу поверили в выигрыш и как намерены им распорядиться.





"Сердце заколотилось!"





Игровой код 3268418 обернулся суперпризом 200 000 рублей для Ирины Васюк из Витебска. По специальности она экономист, сейчас в отпуске по уходу за детьми. Их у нее с мужем Андреем, который руководит автомастерской, двое - 8-летний Вася и 6-летний Миша. В компании сыновей Ирина Владимировна и приняла судьбоносный звонок.

- У меня был абсолютный цейтнот, спешила, - вспоминает Ирина Васюк. - Помогаю Васе с уроками, а сама понимаю: мы опаздываем с Мишей на тренировку по футболу. На все про все минут 15-20! И в этот момент мне звонит какая-то девушка и радостным голосом сообщает, что я победитель, выиграла приз и меня ждут в прямом эфире. В суете первая мысль: "Телефонные мошенники!" В общем, я попыталась корректно завершить разговор: мол, не могу, занята, извините-извините! И быстро положила трубку… Время, чтобы как следует задуматься, появилось только на тренировке сына. Начала проверять телефон, с которого звонили, - не получилось. Ладно, решила, посмотрю передачу. Нашла в интернете и обомлела: реально моя фамилия на экране, мои инициалы, мой город - сердце заколотилось! - У меня был абсолютный цейтнот, спешила, - вспоминает Ирина Васюк. - Помогаю Васе с уроками, а сама понимаю: мы опаздываем с Мишей на тренировку по футболу. На все про все минут 15-20! И в этот момент мне звонит какая-то девушка и радостным голосом сообщает, что я победитель, выиграла приз и меня ждут в прямом эфире. В суете первая мысль: "Телефонные мошенники!" В общем, я попыталась корректно завершить разговор: мол, не могу, занята, извините-извините! И быстро положила трубку… Время, чтобы как следует задуматься, появилось только на тренировке сына. Начала проверять телефон, с которого звонили, - не получилось. Ладно, решила, посмотрю передачу. Нашла в интернете и обомлела: реально моя фамилия на экране, мои инициалы, мой город - сердце заколотилось!





Если еще в обед 6 октября супруги считали, что этот день для них не задался, то к ужину стали осознавать, насколько он невероятный.

- Позвонила мужу: "Андрей, я победила в игре "Удача в придачу!". Как думаешь, сколько выиграла?". И началась "викторина"! Он "стартовал" со 100 рублей, потом предположил, что 200, затем 500… Попыток было много. И когда муж начал к 100 тысячам подбираться, уже чувствовалось волнение в голосе. А уж когда понял, о какой огромной сумме речь, выдохнул: "Ничего себе, не может быть! ". Отправила ему видео из трансляции. Начали вместе анализировать, реально это или нет, бывают ли такие совпадения. Часов до трех ночи не могла заснуть. А на следующий день опять стали обсуждать. Знаете, пока мы в Минск не приехали, все казалось каким-то волшебством! - Позвонила мужу: "Андрей, я победила в игре "Удача в придачу!". Как думаешь, сколько выиграла?". И началась "викторина"! Он "стартовал" со 100 рублей, потом предположил, что 200, затем 500… Попыток было много. И когда муж начал к 100 тысячам подбираться, уже чувствовалось волнение в голосе. А уж когда понял, о какой огромной сумме речь, выдохнул: "Ничего себе, не может быть! ". Отправила ему видео из трансляции. Начали вместе анализировать, реально это или нет, бывают ли такие совпадения. Часов до трех ночи не могла заснуть. А на следующий день опять стали обсуждать. Знаете, пока мы в Минск не приехали, все казалось каким-то волшебством!

Что за товар такой счастливый был, Ирина Владимировна не знает, но день покупки помнит - 14 сентября. В семье заведено ездить в "Евроопт" на машине, чтобы закупаться необходимым на неделю-две вперед. В тот день, как обычно, чек был длинный. Что за товар такой счастливый был, Ирина Владимировна не знает, но день покупки помнит - 14 сентября. В семье заведено ездить в "Евроопт" на машине, чтобы закупаться необходимым на неделю-две вперед. В тот день, как обычно, чек был длинный.





- Наверное, у меня на подсознательном уровне это работает: нужен, к примеру, кофе - подхожу к стеллажу и, если вижу среди пачек "товар удачи", ему и отдаю предпочтение. Три года назад выиграла 10 рублей, на этом все. Но надежда получить что-то покрупнее жила, вера в удачу всегда присутствовала!

Самый насущный вопрос для семьи - расширение жилплощади. Мальчики растут, а квартира двухкомнатная. Ирина и Андрей хотели приобрести жилье побольше или даже дом, но были, как шутит главная победительница тура, "в тихом поиске". А теперь будут в "громком"!





"Ура!!! - кричали всей семьей в поликлинике"





Мастер электроучастка ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" Дмитрий Козлов был с женой Ксенией и сыновьями, 10-летним Никитой и 4-летним Кириллом, в поликлинике, когда вышел в прямой эфир и узнал, что стал богаче на 100 000 рублей.

- И все-таки не поверили, пока не отмотали запись передачи, - не скрывает Дмитрий Вячеславович. - Пересматривали прямо в поликлинике. Ксения тоже была в шоке и полном восторге! "Ура!!!" - кричали всей семьей в коридоре. Все косились, смотрели как на ненормальных. А когда узнали, что случилось, только порадовались за нас. Коллеги начали поздравлять прямо на следующее утро - многие, наверное, смотрели розыгрыш. - И все-таки не поверили, пока не отмотали запись передачи, - не скрывает Дмитрий Вячеславович. - Пересматривали прямо в поликлинике. Ксения тоже была в шоке и полном восторге! "Ура!!!" - кричали всей семьей в коридоре. Все косились, смотрели как на ненормальных. А когда узнали, что случилось, только порадовались за нас. Коллеги начали поздравлять прямо на следующее утро - многие, наверное, смотрели розыгрыш.





Дмитрий и Ксения переехали в Барановичи в 2012 году из г. Березовки Лидского района. Ксения поступала в университет, осмотрелись и решили остаться на новом месте. Оба сегодня работают на предприятии, известном своей торговой маркой "Блакiт", только в разных цехах. Муж занимается по большей части ремонтом сложного высокотехнологичного оборудования - итальянского, немецкого, китайского. Жена - оператор швейного оборудования на импортной линии, где выпускаются пододеяльники. Ксения выходит в разные смены, то в утреннюю, то в дневную, то в ночную. Поэтому за покупками чаще всего ходит глава семейства с картой " Еплюс".

- Было дело, выигрывал небольшие сертификаты. А вот несколько туров назад я очень в игре активизировался: смотрел все выпуски, остро вдруг захотел победить, но не получалось и не получалось. "Сбавил темп", отпустил ситуацию - и опа! Удачу нам принес набор чая "Гринфилд", давно хотели купить. Вечером 30 сентября он как раз подвернулся под руку… - Было дело, выигрывал небольшие сертификаты. А вот несколько туров назад я очень в игре активизировался: смотрел все выпуски, остро вдруг захотел победить, но не получалось и не получалось. "Сбавил темп", отпустил ситуацию - и опа! Удачу нам принес набор чая "Гринфилд", давно хотели купить. Вечером 30 сентября он как раз подвернулся под руку…





Дмитрий Козлов так разволновался, разговаривая с ведущим Тео по видеосвязи, что… перепутал мечту. В эфире сказал: "Новый автомобиль!". А на самом деле они с женой больше всего мечтали о собственной квартире, ведь живут в общежитии. Уже присмотрели вариант. Будут стараться к Новому году справить новоселье.





"Выигрыш прямо по адресу!"





Семья минчанки Алены Куриловой ждет пополнения в начале ноября. Старшему сыну Климу 15, дочке-моднице Софии - 10. Они радовались не меньше мамы, когда та выиграла 100 000 рублей. Тем более они причастны к ее победе напрямую: "сыграл" их любимый большой молочный коктейль "Чудо"!

- Я была за рулем, неудобно разговаривать, - восстанавливает хронологию вечера 6 октября Алена Андреевна. - Да и первая эмоция: "Опять какие-то шуточки". Муж вечером сказал: "Поживем - увидим". И назавтра мне перезвонили, пригласили на вручение призов, и вот мы здесь всей семьей! - Я была за рулем, неудобно разговаривать, - восстанавливает хронологию вечера 6 октября Алена Андреевна. - Да и первая эмоция: "Опять какие-то шуточки". Муж вечером сказал: "Поживем - увидим". И назавтра мне перезвонили, пригласили на вручение призов, и вот мы здесь всей семьей!





Алена Курилова кажется очень сдержанной и строгой, но это только видимость.





- Просто сильно переживает, потому что такая удача пришла к ней в первый раз в жизни, - объясняет подруга Надежда, качая на руках дочку Милену. - Выигрыш прямо по адресу! Она давно к этому шла: играла упорно, никогда не сдавалась. Я тоже хочу выиграть, а как же! Бонусная карта есть, беру "товары удачи" по необходимости, а сейчас, может быть, буду присматривать специально. Очень надеюсь, что удача заразительна. Вот смотрите, я ушла в "декрет", потом она, теперь должно быть наоборот: она выиграла, а я следующая!

Какие у Алены Куриловой планы на фантастический приз? Какие у Алены Куриловой планы на фантастический приз?





- Делаем дома ремонт, очень нужны деньги! И еще останутся. Вложу их в образование детей: может, репетиторы, курсы дополнительные понадобятся. И мы продолжаем играть! Почему нет?





"Не ожидали такого!"





Три главных героя сентябрьского тура, выигравших по 100 000 рублей, по объективным причинам не смогли присутствовать на награждении. Призы, конечно же, их ждут. А пока они улучили несколько минут, чтобы рассказать об истории своей победы по телефону.





Военнослужащий Дмитрий Кед не так давно перебрался из Бобруйска в Островец. Звезды сошлись для него случайно, вечером 6 сентября, когда близкий товарищ пригласил отметить рождение сына.





- Мы с ребятами закупались к столу, я взял в том числе "Кока-Колу" - этот код и стал счастливым. Звонок из Минска раздался, когда был еще на работе. Разумеется, изначально шок! Приехал домой, посмотрел в интернете: точно я! У меня за все время игры даже небольшого сертификата на покупки не было, хотя надеяться не переставал. "Евроопт", можно сказать, мой основной магазин, но на "товарах удачах" не зацикливаюсь, беру то, что нужно. И такое везение!





Дмитрий Кед уже подумал, как распорядится деньгами.





- Есть мысли о покупке недвижимости. Квартира или дом? Пока без конкретики.





У срочника Максима Рукана через месяц заканчивается служба в армии. Он проходил ее на родине, в г. Слониме, в группе артиллерии. Родственники сначала вообще не поверили новости: мол, как это ты умудрился выиграть, если служишь? Действительно, как?





- Ничего удивительного, - говорит Максим. - Был в отпуске, гулял, решил купить энергетик в "Евроопте", видел, что он к тому же "товар удачи". Не ожидал такого! И, честно, не поверил, когда узнал. Начал звонить родителям, чтобы они зашли на сайт и посмотрели список победителей тура. Они подтвердили: да, это правда! Раньше не думал, что можно выиграть, а теперь думаю: может, еще повезет?





После службы Максим Рукан вернется в Гродно на отработку. Надо где-то жить. Так что главный план - квартира.





"И внукам сделал подарок, и себе!"





100 000 рублей в сентябрьском туре выиграл и пенсионер Франц Станиславович Астапец из г. Лиды. 25 сентября у него был день рождения, а через 4 дня - у его супруги Терезы Витольдовны. Ждали в гости всех родных. И, чтобы порадовать внуков, Франц Станиславович отправился в "Евроопт".





- Купил то, что они любят, - чипсы, каждому по пачке. Четыре - со вкусом краба, четыре - с сыром. Я же "богатый" дед: восемь внуков у меня! От 5 до 20 лет. У сына - четыре девочки, у дочери - двое сынишек и две дочки. Как приезжают, вместе порой заходим в магазин. И я говорю: "Выбирайте что хотите, дед расплатится!". Ничего для них не жалко… Так вот за эти чипсы мне 8 кодов пришло, благодаря одному и выиграл 100 000 рублей! Выходит, и внукам подарок сделал, и себе на день рождения тоже!





Франц Станиславович уже оформил пенсию, но продолжает работать на родном предприятии ОАО "Лакокраска", которому отдал 43 года. Его там очень ценят.





- У меня два любимых "Евроопта": один - большой, напротив, на ул. Машерова, второй - поменьше, прямо с торца дома. Близко, хорошо, я везде постоянный покупатель. Играю давно, брал "товары удачи", но ни одного приза не было. Бывало, смотрю розыгрыш, вздыхаю: "Есть же люди везучие!", а жена мне: "Ну, не с твоим счастьем". Я в ответ: "Што рабiць… Люди играют, значит, кому-то повезет, надо стремиться к этому!" Совершенно не ожидал, что попаду в список главных победителей. Очень благодарен "Евроопту"!





Куда вложить деньги, Франц Астапец еще даже не думал. Говорит, пусть пока в банке полежат, а там решат на семейном совете. Все надо делать с холодной головой.





Еще раз поздравляем победителей с большой удачей!





Пора выигрывать!





1 октября стартовал 220-й тур любимой народной игры "Удача в придачу!", и эта осень действительно обещает стать золотой.





В течение октября покупатели магазинов "Евроопт", "Хит!" и онлайн-гипермаркета "Едоставка" могут выбирать нужные "товары удачи", получать игровые коды и претендовать на особенно крупные призы.





Целый килограмм золота - выигрыш, который говорит сам за себя! Его разыграют в виде пяти суперпризов по 200 граммов золота каждый. А еще один счастливчик станет владельцем Geely MONJARO.





В 220-м туре разыгрываются:





пять золотых суперпризов по 200 граммов золота стоимостью почти 95 тысяч рублей каждый, вместе - 1 килограмм золота ;

вместе - ; автомобиль Geely MONJARO;

10 000 подарочных сертификатов по 10 рублей на следующие покупки в "Евроопт" и "Хит!".

Как принять участие?





Покупайте "товары удачи" с бонусной картой "Еплюс". За каждые полные 2 рубля стоимости таких товаров в чеке вы получите 1 игровой код. Эти коды участвуют в розыгрыше двух суперпризов по 200 граммов золота стоимостью почти 95 тысяч рублей каждый и 10 000 подарочных сертификатов по 10 рублей.





Выбирайте товары партнеров тура - и получайте дополнительно специальные игровые коды:





покупайте "товары удачи" ALPEN GOLD, MILKA и/или "МЕДВЕЖОНОК БАРНИ" - специальный игровой код даст шанс на выигрыш Geely MONJARO ;

- специальный игровой код даст шанс на выигрыш ; покупайте "товары удачи" DARIDA и/или YOUR WATER, FELIX, GORILLA и/или NO LIMIT - получайте специальные игровые коды и дополнительный шанс на выигрыш 200 граммов золота стоимостью почти 95 тысяч рублей.





За каждые полные 2 рубля стоимости партнерских "товаров удачи" участник получает не только игровой код, но и специальный игровой код для розыгрыша соответствующего суперприза.





Хотите еще один код? Воспользуйтесь виртуальной платежной картой EplusPay в мобильном приложении "Еплюс" и получите дополнительный игровой код, купив "товары удачи" не менее чем на 2 рубля.





Не откладывайте удачу на потом





Октябрь пройдет быстро. А значит, золотая пора - именно сейчас.





Пора выбирать "товары удачи".





Пора получать игровые коды.





Пора испытывать удачу.





Возможно, именно этой осенью ваша обычная покупка окажется по-настоящему золотой!





Имена победителей 220-го тура станут известны 6 ноября. Прямая трансляция розыгрыша начнется в 18:20 на телеканале ОНТ и в социальных сетях "Евроопт".





Выбирайте "товары удачи" с 1 по 31 октября, применяйте бонусную карту "Еплюс" и получайте игровые коды. Золотая пора уже наступила - не упустите ее!





Подробнее о товарах и правилах игры - на сайте игры "Удача в придачу!"





Срок проведения рекламной игры "Удача в придачу! Тур 219" - с 01.09.2026 по 07.12.2026.





Срок проведения рекламной игры "Удача в придачу! Тур 220" - с 01.10.2026 по 08.01.2027.