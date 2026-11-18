18 ноября, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Вопросы разной тематики были адресованы председателю Палаты представителей Национального собрания Игорю Сергеенко на встрече с молодыми специалистами Мозырского района в средней школе №16 райцентра, передает корреспондент БЕЛТА.Игорь Сергеенко нацелил коллектив школы и молодых специалистов социальной сферы Мозырского района на доверительный разговор. Он рассказал об основных направлениях деятельности депутатского корпуса, развитии страны, об аспектах реализации молодежной политики в Беларуси.Как подчеркнул председатель Палаты представителей, законотворчество является своего рода защитным щитом, призванным обеспечить гарантии и для раскрытия потенциала молодых специалистов. В Беларуси на разных уровнях предпринимается все необходимое для этого - предоставление жилья, специальные выплаты, заработная плата, возможность саморазвития и др. "Уровень социальных гарантий для молодых специалистов на современном этапе стал гораздо выше, чем в советский период", - уточнил он.Учителя, спортивные инструкторы-методисты, работники массмедиа, врачи и медперсонал задавали волнующие вопросы. К примеру, журналист местного телеканала, член Молодежного совета при Мозырском районном Совете депутатов Александра Бекиш поинтересовалась у председателя Палаты представителей, как в потоке контента, созданного при помощи искусственного интеллекта, определить откровенные фейки и узнать реальное положение дел. Спикер подчеркнул, что в условиях информационной атаки необходимо проверять данные, и в этом плане важно прочесть несколько источников. А главное правило - использовать только проверенные и достоверные ресурсы. Девушка поблагодарила за интересный диалог, а также обозначила и роль молодежи в формировании достоверной информационной повестки, в том числе в интернет-пространстве.Один вопрос из зала касался качеств настоящего лидера. Игорь Сергеенко подчеркнул, что главный двигатель в этом направлении - желание самого молодого человека развиваться и стать лидером.Шла речь также о закреплении молодых специалистов на рабочих местах, в целом развитии юго-восточного региона и страны.Игорь Сергеенко отметил, что выбор этой школы для встречи был неслучаен. Это учреждение он сравнил с уютным дом для детей и педагогов, где созданы все условия для обучения и развития детей и подростков. Здесь есть серьезная база для занятий спортом и творчеством, особое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию. Примечателен и еще один момент: долгие годы директором школы была депутат Палаты представителей Оксана Ковалькова."С первых дней после открытия школы работа была напряженная. Главной задачей было сплотить и коллектив учеников, и коллектив педагогов, собранных из разных учреждений. За 12 лет, которые я посвятила этой школе, была выстроена системная работа. Очень благодарна нынешнему руководителю за то, что продолжает и приумножает лучшие традиции, за то, что название нашей школы и имена выпускников звучат и на республиканском уровне. Мы всегда стремились быть лучше и выше, продвигаясь к результату хоть маленькими шагами. Все самое передовое в системе образования мы старались воплотить в этой школе: электронные дневники, школьное радио и телевидение", - поделилась Оксана Ковалькова.В маршруте также - физкультурно-оздоровительный центр "Полесье-Арена", соответствующий международным стандартам, где созданы оптимальные условия для занятий спортом и поддержания здорового образа жизни населения.Встреча Игоря Сергеенко и депутатов от Гомельской области с руководством юго-восточного региона и активом Мозырского и других районов состоялась в Мозыре. Кроме вопросов законодательной деятельности и непосредственной работы народных избранников на местах, в повестке дня - и ознакомление с промышленными предприятиями, объектами социальной инфраструктуры.-0-