19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Насколько активно отечественные производители продуктов питания сегодня идут на сотрудничество с фуд-блогерами, рассказала в проекте БЕЛТА "Страна говорит" блогер Ксения Вятская.





Собеседница подчеркнула, что подходит к выбору рекламных интеграций крайне избирательно, опираясь на профессиональные знания в сфере питания и личные моральные принципы. По ее словам, она отказывает примерно в 60% случаев от предложений о сотрудничестве.

Ксения Вятская отметила, что она не рекламирует фастфуд, сладкие газированные напитки, чипсы и вообще все то, что не хотела бы, чтобы ели ее дети. Она также принципиально не участвует в рекламах, связанных с азартными играми.

Блогер объяснила свою позицию высокими социальными потребностями: ее цель - способствовать формированию здорового поколения, которое будет развиваться вместе со страной. Блогер объяснила свою позицию высокими социальными потребностями: ее цель - способствовать формированию здорового поколения, которое будет развиваться вместе со страной.





Ксения Вятская также обратила внимание на позитивные изменения в отношениях между крупными производителями, особенно государственными, и блогосферой. Если ранее ее запросы на сотрудничество часто оставались без ответа или получали отказ, то за последние три года ситуация изменилась. "Раньше госпредприятия боялись сотрудничать с блогерами, предпочитая оставаться в тени. Сейчас они начали проявлять интерес. Мне нравится формат сотрудничества под названием "амбассадорство". Вот когда мне нравится продукт, предприятие, я знакомлюсь с командой, езжу на завод. Это позволяет показать весь цикл взаимодействия производителя и конечного потребителя", - сказала она.





По мнению спикера, блогеры становятся важным связующим звеном, так как могут оперативно и многогранно освещать процесс создания продукта.

Вместе с тем Ксения Вятская указала на не очень приятную тенденцию на рынке. "Наши производители "подсели" на ажиотаж от новинок. Мне это как человеку, который за традиции, не нравится. Наши производители каждую неделю делают что-то новое, вкидывают новость только в таком формате - "новинка". Все быстренько "обозрели" и забыли. Получается, на следующей неделе надо делать опять новый глазированный сырок?" - пояснила блогер. Вместе с тем Ксения Вятская указала на не очень приятную тенденцию на рынке. "Наши производители "подсели" на ажиотаж от новинок. Мне это как человеку, который за традиции, не нравится. Наши производители каждую неделю делают что-то новое, вкидывают новость только в таком формате - "новинка". Все быстренько "обозрели" и забыли. Получается, на следующей неделе надо делать опять новый глазированный сырок?" - пояснила блогер.





Она выразила обеспокоенность тем, что ретейл и производители стимулируют постоянное желание потребителей покупать новое, из-за чего теряется ценность базовых, качественных продуктов. "Это, мне кажется, трагично для общества. Все-таки нужно более традиционные продукты развивать", - резюмировала Ксения Вятская.-0-





* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.