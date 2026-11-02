От производителя - к покупателю: в "Евроопте" прошли "Дні родных тавараў"

С 30 октября по 1 ноября в минском гипермаркете "Евроопт" на улице Монтажников, 2 прошел гастрономический праздник "Дні родных тавараў: выбіраем сваё!". Покупатели знакомились с продукцией белорусских предприятий, открывали для себя новые вкусы, участвовали в конкурсах и выбирали отечественные товары по специальным ценам. Мероприятие стало частью большой работы торговой сети по поддержке и продвижению белорусских производителей.

На три дня привычный поход за покупками превратился в настоящее знакомство с белорусскими вкусами. В дегустациях приняли участие известные отечественные предприятия, среди которых "Коммунарка", "Спартак", "Слодыч", "Красный пищевик", "Витьба", Гродненский мясокомбинат, Пинский мясокомбинат, Слуцкий сыродельный комбинат, "Домочай" и другие производители. Там же были представлены и товары собственной торговой марки "Евроопт" - "СВАЁ". На три дня привычный поход за покупками превратился в настоящее знакомство с белорусскими вкусами. В дегустациях приняли участие известные отечественные предприятия, среди которых "Коммунарка", "Спартак", "Слодыч", "Красный пищевик", "Витьба", Гродненский мясокомбинат, Пинский мясокомбинат, Слуцкий сыродельный комбинат, "Домочай" и другие производители. Там же были представлены и товары собственной торговой марки "Евроопт" - "СВАЁ".





У дегустационных стоек можно было не только попробовать продукты, но и по-новому взглянуть на ассортимент белорусских предприятий, открыть для себя незнакомые товары и выбрать то, что понравилось.- Обычно в магазине берешь то, к чему привык. А здесь можно попробовать что-нибудь новое, не покупать наугад. У нас белорусских продуктов много хороших, просто не обо всех знаешь. Я, например, после дегустации уже присмотрела кое-что к чаю, - поделилась впечатлениями молодая мама из Минска.Для гостей подготовили и развлекательную программу. В интерактивной зоне "Кошык рэцэптаў" покупатели получали карточки с рецептами, собирали необходимые продукты по специальному списку, за что им вручали оригинальные стикерпаки. Юные посетители читали стихи на белорусском языке, отвечали на вопросы о национальной кухне и награждались сладкими призами. А в праздничной фотозоне семьи могли сделать памятные снимки.- Мы с женой и детьми приехали за обычными покупками, а попали на настоящий праздник. Дети сразу побежали участвовать в конкурсах, даже стихи вспомнили! А мы с удовольствием попробовали белорусские продукты, кое-что взяли на заметку. В итоге и покупки сделали, и отлично провели время всей семьей, - поделился впечатлениями минчанин, отец троих детей.Первые могут оценить вкус и качество продукции еще до покупки, а отечественные предприятия - представить свои товары широкой аудитории. Особенно это важно для новинок, которым пока только предстоит завоевать доверие покупателей.При этом продвижение белорусских товаров в "Евроопте" не ограничивается отдельными праздниками. В рамках проекта "Кожная пятніца - роднае, сваё!" в магазинах сети еженедельно проходят дегустации продукции отечественных предприятий, в том числе товаров под маркой "СВАЁ". К инициативе подключены торговые объекты в Минске, Бресте, Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве. Для покупателей также регулярно действуют специальные ценовые предложения на белорусский ассортимент.Отдельное внимание торговая сеть уделяет популяризации отечественных брендов в интернете. Команда "Евроопт" посещает белорусские предприятия, показывает в социальных сетях, как производятся знакомые всем продукты, рассказывает об ассортименте и новинках. Например, подписчики смогли заглянуть на Минский хладокомбинат № 2 и узнать, как изготавливают любимое многими мороженое. А в рамках конкурса "Клуб любителей родных товаров" сами покупатели снимают видеоролики о любимой белорусской продукции, делятся обзорами и рецептами, участвуют в творческом соревновании за призы.Под этим брендом "Евроторг" объединяет продукцию белорусских производителей, уделяя особое внимание ее качеству. Продукция проходит тщательный отбор: специалисты компании оценивают сырье, технологии и производственные процессы, проводят необходимые проверки. Под маркой "СВАЁ" представлено уже свыше 280 наименований продукции, выпускаемой в сотрудничестве с более чем 100 белорусскими производителями.В "Евроопте" стремятся сделать белорусскую продукцию не только широко представленной на полках, но и заметной для покупателей. Дегустации, специальные предложения, знакомство с производствами и совместные проекты помогают отечественным предприятиям находить новых покупателей, а покупателям - открывать для себя все больше продуктов, произведенных в Беларуси.

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