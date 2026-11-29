29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О передовых технологиях и эффективных составах для обработки дорог в зимних условиях рассказали специалисты в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
Профильные службы в столице к зимнему сезону подошли во всеоружии. Комфорт и безопасность на дорогах - одна из первостепенных задач в этот период. На сегодня в арсенале дорожников есть все необходимое, включая противогололедные материалы и спецтехнику. Так, в Минске на уборке снега задействуют более 700 единиц техники и 350 работников. Созданные резервы позволят увеличить эти ресурсы при сильных снегопадах и непогоде.
Заготовкой противогололедных материалов занялись заблаговременно. Главный инженер управления "Центр" ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Павел Субач заверил, что склады противогололедных материалов заполнены на 100%. Обработка улиц из-за ночных заморозков и осадков уже стартовала. "Даже с учетом того, что уже в ноябре началась активная обработка проезжих частей и тротуаров противогололедными смесями, склады у нас пополняются ежедневно на то количество, которое было израсходовано", - отметил он.
По всей стране организации ЖКХ израсходовали около 6 тыс. т противогололедных материалов. В столице и областных центрах для обработки дорог чаще всего используют техническую соль. На республиканских трассах и местных дорогах традиционно применяют песко-соляную смесь.
"Профилактическая обработка, то есть когда прогнозируется выпадение осадков при отрицательной температуре, выполняется, как правило, чистыми солями. Это делается для того, чтобы создать на покрытии так называемую пленку, чтобы не прилипал свежевыпавший снег и его можно было оперативно убрать. Здесь наличие песка технологически не предусматривается. А вот при более низких температурах, особенно близких к минус 10 градусам и ниже, когда эффективность самой соли снижается, без песка, безусловно, не обойтись", - пояснил замдиректора Белорусского дорожного научно-исследовательского института Евгений Рокало.
Специалисты постоянно совершенствуют технологию смачивания соли и развивают применение жидких рассолов - важно достичь максимально быстрого эффекта от реагентов.
Чтобы снизить расход противогололедных материалов без потери качества, в Белорусском дорожном научно-исследовательском институте подбирают оптимальный гранулометрический состав хлоридов. По словам начальника отдела института Максима Зубаря, для устранения образовавшейся ледяной скользкости лучше использовать смоченную соль, а для профилактической обработки эффективнее рассолы. "По экономической эффективности мы выбираем рассолы из галита А или галита В. Галит марки В - самый дешевый вариант: после небольшой модификации и рассеивания на ситах получается достойный материал", - заключил он.-0-
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Общество
29 ноября 2026, 23:00
От песко-соляной смеси до жидких рассолов. Чем этой зимой будут обрабатывать дороги в Беларуси
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