От педагогов до специалистов АПК. Около 800 участников соберет Республиканская спартакиада профсоюзов в Гомеле

23 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 800 участников соберет с 24 по 27 сентября XX Республиканская межотраслевая спартакиада профсоюзов в Гомеле, сообщили БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.



Спортивная программа включает состязания по девяти дисциплинам: волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, плавание, настольный теннис, гиревой спорт, пулевая стрельба, бильярд и дартс. За лидерство в каждой из них вступят в борьбу сборные команды отраслевых профсоюзов со всей страны, в которые вошли представители трудовых коллективов.



Начнется спартакиада с масштабного велопробега "В единстве сила!", старт которому будет дан у ледового дворца. Колонна велосипедистов проследует по центральным улицам города через знаковые места областного центра до площади Восстания. На финишной точке дистанции участники и гости праздника возложат цветы к памятному знаку жертвам геноцида белорусского народа.



Церемония открытия спартакиады состоится на стадионе "Луч", который на ближайшие четыре дня станет главной ареной спортивных баталий.



В областном объединении отметили, что для профсоюзов важно поддерживать желание трудящихся быть активными и заниматься спортом. Так, в тарифные, местные соглашения и коллективные договоры вносятся положения, направленные на моральное и материальное поощрение работников, занимающихся физической культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни и принимающих участие в спортивно-массовых мероприятиях. Среди вариантов поддержки - помощь в приобретении абонементов в тренажерные залы, бассейны, секции, а также материальные поощрения тех, кто ведет здоровый образ жизни или отказался от вредных привычек.



Организатором масштабного мероприятия выступают Федерация профсоюзов Беларуси и Министерство спорта Республики Беларусь. Спортивный праздник направлен на укрепление здоровья трудящихся, развитие массового спорта и сплочение трудовых коллективов.-0-