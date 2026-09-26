От партийной школы до международного диалога: в Минске завершился проект "Модуль"

По итогам обучения белорусские участники получили сертификаты партии "Белая Русь" и свидетельства о повышении квалификации Академии управления при Президенте Республики Беларусь. В итоговой встрече второго набора проекта "Модуль" приняли участие члены Высшего политического совета партии, депутаты, представители Академии управления и зарубежных молодежных организаций.-0-





Фото Белорусской партии "Белая Русь"

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй набор образовательного проекта "Модуль" партии "Белая Русь" завершил шестидневную программу обучения. В этом году в проекте приняли участие 56 молодых партийцев из регионов Беларуси, а также представители молодежных организаций и политических партий 11 зарубежных стран, передает корреспондент БЕЛТА.Как отметила лидер партии "Белая Русь" Ольга Чемоданова, особенностью второго набора стало включение в программу темы международного сотрудничества. Зарубежные участники представили опыт работы с молодежью в своих странах, обсудили возможные направления взаимодействия и совместные проекты. В течение шести дней участники посещали лекции, семинары, тематические дискуссии, круглые столы и тренинги, а также выполняли практические задания.В программу вошли занятия по партийно-политическому строительству, идеологическим процессам в белорусском обществе, взаимодействию политических партий со средствами массовой информации и работе в интернете. Отдельные занятия были посвящены вопросам интерпретации исторических событий, политической коммуникации, публичных выступлений и аргументативной культуры.Представители региональных штабов молодежного движения "Искра" рассказали зарубежным коллегам о работе организации и направлениях ее дальнейшего развития. Участники также обсудили возможности информационного обмена и взаимодействия с молодежными организациями стран-партнеров.Представитель Молодежного совета Народно-революционной партии Лаоса Панита Хуангфачан отметила, что в ходе проекта смогла познакомиться с белорусским опытом реализации молодежной политики. "Лаос и Беларусь связывают тесные связи. По итогам молодежного проекта можно говорить о дальнейшем развитии международного взаимодействия. Мы готовы к сотрудничеству и реализации совместных проектов", - сказала она.Заместитель директора Института государственной службы Академии управления при Президенте Беларуси Ольга Митрахович рассказала участникам о возможностях дополнительного образования и повышения квалификации.Молодые партийцы также обсудили актуальные вопросы общественно-политической жизни. Представитель Гродненской области Сергей Мартинкевич отметил, что в рамках проекта участники говорили в том числе о предстоящих электоральных кампаниях.