От обучения к региональной практике: молодые партийцы приступили к интенсиву "Модуль"

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образовательный интенсив "Модуль" для молодых партийцев из всех регионов Беларуси стартовал 21 сентября в Академии управления при Президенте Беларусь. В течение недели 56 участников молодежного движения "Искра" пройдут повышение квалификации по программе "Актуальные вопросы партийного строительства Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.



Организаторами проекта выступают партия "Белая Русь" и Академия управления. В церемонии открытия приняли участие лидер партии "Белая Русь" Ольга Чемоданова, ректор Академии управления Денис Дук и член президиума Высшего политического совета партии "Белая Русь", парламентарий Александр Шпаковский. Денис Дук обратил внимание на состав слушателей и преподавателей. По его словам, в обучении участвуют представители разных регионов и профессиональных сфер - производственники, представители интеллигенции, учительского корпуса и государственных органов. "У вас очень интересная компания, где вы можете обменяться опытом", - отметил ректор. Он также подчеркнул, что перед слушателями выступят специалисты, которые представят различные аспекты партийной работы, современные медиатехнологии и методы информационной деятельности.



Ольга Чемоданова напомнила, что обучение молодых партийцев в Академии управления проводится уже во второй раз. Первый "Модуль" состоялся в феврале 2026 года, тогда его участниками стали 28 человек. Нынешняя группа расширилась вдвое. "Пополнять багаж своих знаний - это всегда только на пользу", - сказала она. Лидер партии призвала участников активно включаться в образовательный процесс, общаться со спикерами и использовать возможность получить ответы на интересующие вопросы.



Заместитель председателя Гомельского областного штаба движения "Искра" Александр Чечулин рассказал, что ожидает от проекта насыщенной и продуктивной недели. "Такие образовательные проекты крайне важны для партийной молодежи, чтобы она могла повышать политическую культуру и грамотность", - отметил он. По словам Александра Чечулина, возможность напрямую пообщаться с компетентными спикерами позволит участникам обсудить вопросы, которые накопились за время работы движения. Вскоре "Искра" отметит первый год со дня создания.



Первую лекцию для слушателей провел генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин. Он обозначил роль и место политических партий в современной политической системе Беларуси. В ходе интенсива участники рассмотрят вопросы партийного строительства, развития гражданского общества, электорального суверенитета и идеологических процессов в обществе. Отдельные занятия будут посвящены формам и методам идеологической работы, взаимодействию политических партий со СМИ, работе в интернете и SMM, использованию генеративного искусственного интеллекта, а также деловому общению с журналистами.



Обучение продлится с 21 по 26 сентября. По его итогам слушатели смогут выступить в качестве тренеров для коллег и активистов в своих регионах. Еще одним мероприятием программы станет международная панельная сессия, которая запланирована на 25 сентября в Минской городской ратуше. В ней примут участие молодые партийцы из Беларуси и зарубежных стран, в том числе России, Азербайджана, Молдовы, Лаоса, Вьетнама, Зимбабве, Мьянмы, Китая, Узбекистана, Таджикистана и Венесуэлы.-0-