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От "нам нужен AI" до реальных результатов. Что бизнесу приходится решать на практике?

Опубликовано:

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Общество
10 ноября 2026, 09:17

От "нам нужен AI" до реальных результатов. Что бизнесу приходится решать на практике?

Искусственный интеллект уже стал одной из самых обсуждаемых технологий в бизнесе. О нем говорят на совещаниях, его возможности оценивают руководители, а компании все чаще задумываются о собственных проектах. Но решение использовать AI еще не означает понимать, где именно он принесет пользу и что потребуется для его внедрения.

У одной компании сотрудники тратят много времени на поиск нужных сведений в корпоративных документах. В другой хотят, чтобы система сама собирала данные из нескольких программ, готовила документы и отправляла их на согласование. Обе задачи можно решить с применением AI, но подходы к ним будут разными. И далеко не каждой компании нужен сложный AI-агент.

Задача прежде технологии

Система, которая отвечает на вопросы по внутренним документам, и AI-агент, выполняющий действия в корпоративных программах, - не одно и то же. В первом случае важно организовать доступ к актуальной информации и проверять точность ответов. Во втором придется определить, к каким системам разрешен доступ, какие действия можно выполнять автоматически и где требуется решение человека.

Именно здесь выясняется, насколько хорошо компания понимает собственные процессы. Если данные разбросаны по разным источникам, а порядок согласований зависит от устных договоренностей, подключение AI само по себе эти проблемы не устранит.

Иногда достаточно настроить поиск, связать уже используемые системы или автоматизировать повторяющиеся операции без AI. В других случаях действительно нужна языковая модель, способная работать с информацией и выполнять более сложные задачи. Выбирать ее стоит по требованиям проекта, а не по популярности или размеру.

А сервер уже купили?

Когда идея начинает приобретать технические очертания, возникает следующий вопрос: где все это будет работать? Компании рассматривают облачные сервисы, собственные серверы, графические ускорители GPU. Но покупка мощного оборудования до оценки нагрузки может обернуться дорогостоящим простоем.

Допустим, AI нужен нескольким десяткам сотрудников лишь время от времени. Тогда собственная вычислительная инфраструктура может оказаться избыточной. При постоянной высокой нагрузке расчет будет другим. Важны и требования к корпоративным данным: где их допустимо хранить, кто получит к ним доступ, как решение интегрируется с действующими системами.

К стоимости оборудования или облачных ресурсов добавятся внедрение, поддержка и развитие проекта. Поэтому вопрос "какой сервер купить?" разумнее задавать после другого: "какую задачу и с какой нагрузкой мы собираемся решать?".

Когда решение начинает работать

Выбрать модель и инфраструктуру - лишь часть дела. Дальше AI предстоит работать не с подготовленными примерами, а с реальными данными, исключениями и правилами конкретной компании. Здесь становятся важны не впечатления от демонстрации, а ответственность за результат и изменения в привычной работе сотрудников.

При этом внедрение может выглядеть совершенно по-разному. В одном случае искусственный интеллект берет на себя рутинные операции. В другом большие языковые модели (LLM) помогают по-новому организовать отдельные бизнес-процессы. Насколько обоснованным оказался выбор и что пришлось изменить по ходу работы, лучше всего знают сами заказчики.

Их опыт станет одной из центральных тем практического семинара компании "Инком интер", который пройдет 26 ноября в Минске. Представители компаний расскажут о реализованных AI-проектах: автоматизации рутины и применении LLM в бизнес-процессах. Специалисты "Инком интер" и партнеры разберут путь от задачи и выбора модели до размещения корпоративного AI и подбора вычислительных ресурсов. В конце участники смогут обсудить со спикерами собственные вопросы.

Это встреча для тех, кто принимает решения о развитии бизнеса и инвестициях: руководителей компаний и подразделений, ИТ-директоров, директоров по развитию, финансовых руководителей. Не обучение работе с нейросетями, а разговор о решениях, которые предстоит принимать до запуска AI-проекта и в процессе его внедрения.

Компания "Инком интер" приглашает на бесплатный практический семинар "От «нам нужен AI» до «это работает»".

26 ноября 2026 года, DoubleTree by Hilton Minsk. Участие бесплатное, по предварительной регистрации и подтверждению организатора.

Программа и регистрация: incom.by/events/ai-biznes/

О компании "Инком интер"

"Инком интер" - системный интегратор, работающий на рынке Республики Беларусь более 15 лет. Компания развивает более восьми крупных направлений, в том числе центры обработки данных, серверные и сетевые решения, информационную безопасность, корпоративные коммуникации, автоматизацию бизнес-процессов и решения на основе искусственного интеллекта.
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