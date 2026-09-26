От муки до буханки 15 часов: как белорусские хлебопеки заботятся о качестве своей продукции

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 26 сентября 2026
Минск-Уручье +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:00 В Афинах при взрыве в доме погибли шесть человек В мире
17:47 В Минске в аварии на перекрестке пострадал ребенок Происшествия
17:30 Областной фестиваль-ярмарка хлеборобов Гродненского региона "Дажынкi-2027" пройдет в Слониме Регионы
17:25 "Праздник трогает душу - вся жизнь ведь в сельском хозяйстве". Жительница Кореличского района о "Дажынках" Регионы
17:15 Уникальные предприятия, современное жилье, развитая соцсфера и бэби-бум. Как живется на Столинщине? Регионы
16:58 МИД КНР: итоги визита Си Цзиньпина в США повлияют на всеобщий мир В мире
16:47 Символы богатого урожая. Выставку снопов и караваев представили на "Дажынках" в Кореличах Регионы
16:41 Новые рекорды и экспортные горизонты. С какими успехами встречают День машиностроителя в Гомеле Регионы
16:30 Лукашенко: вклад Гродненской области в продовольственную безопасность страны впечатляет Президент
16:20 Мексиканский боксер умер через несколько дней после нокаута В мире
16:19 Студенты трех университетов приняли участие в диалоговой площадке с предприятиями Брестской области Регионы
15:58 Петкевич: Беларусь - большая семья в страновом масштабе, "Дажынкi" - одна из лучших наших традиций Общество
15:53 От муки до буханки 15 часов: как белорусские хлебопеки заботятся о качестве своей продукции Общество
15:28 Детская развлекательная программа и интерактивный квест "Зубрята. Тайны лесных хранителей" проходит на фестивале "Зубр-фест" Регионы
15:19 За 30 лет сельское хозяйство Беларуси шагнуло далеко вперед - Перцов на "Дажынках" в Кореличах Общество
15:15 Полные сумки и яркие улыбки. БРСМ запустил новый кол-центр для помощи на сельхозярмарках Регионы
15:05 За неустанный труд и любовь к своему делу. Лучших аграриев Гродненской области чествуют в Кореличах Регионы
14:55 Праздник идет от подворья к подворью и впечатляет - гости об областных "Дажынках" в Кореличах Регионы
14:55 Не менее 11 человек погибли, 30 пострадали при взрыве на северо-западе Пакистана В мире
14:47 С шествия аграриев стартовали "Дажынкi" в Кореличах Регионы
14:44 В Кревском замке археологи обнаружили фундаменты древнего моста Калейдоскоп
14:44 Вольфович на "Дажынках" в Кореличах: создавая продовольственную безопасность, мы мирным трудом укрепляем страну Общество
14:32 На одном из заготовительных предприятий Могилевской области выявили крупную схему хищения мяса Регионы
14:28 Пезешкиан: Иран утратил доверие к переговорам с США В мире
14:27 Около 770 участников вышли на старт забегов "Зубр-феста" в Беловежской пуще Регионы
14:18 Караев на "Дажынках": мы поддерживаем традиции, которые закладывались десятилетиями Общество
14:15 В Бангкоке ввели режим бедствия из-за ливней и наводнения В мире
14:01 Белорусский народ столкнулся с сильнейшей технологией переформатирования наций - эксперт Общество
13:43 Стальные гиганты "Гомсельмаша" и выставка у Дворца культуры МТЗ. Что предприятия подготовили ко Дню машиностроителя Экономика
13:27 Белорусы Фоменков и Халимончик стали третьими в паре на ЧМ по спортивной акробатике Спорт
Все новости
Все новости

От муки до буханки 15 часов: как белорусские хлебопеки заботятся о качестве своей продукции

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
26 сентября 2026, 15:53

От муки до буханки 15 часов: как белорусские хлебопеки заботятся о качестве своей продукции

Хлеб на столе - не просто продукт, а часть повседневности, и потому к его качеству отношение особое. От муки до готовой буханки проходит 15 часов, и все - под пристальным вниманием специалистов. Именно эта скрупулезность и формирует доверие к столичным хлебопекам, как и благодарность за ароматные, полезные, по-настоящему вкусные изделия. Побывали на одном из предприятий КУП "Минскхлебпром" и увидели, как устроена система контроля качества изнутри - от лаборатории до упаковки.

Признание на государственном уровне

КУП "Минскхлебпром" - одно из крупнейших предприятий отрасли в нашей стране, объединяющее пять хлебозаводов столицы. Важное подтверждение высокого уровня работы предприятия - премия правительства Республики Беларусь за достижения в области качества за 2025 год.
- Это значимое признание для нашего предприятия. Премия стала весомым подтверждением того, что "Минскхлебпром" последовательно развивается, укрепляет свои позиции на рынке, расширяет ассортимент, модернизирует производство и, что особенно важно, сохраняет доверие потребителей, - отмечает генеральный директор Виктор Жиромский, который уже четверть века в этой сфере. - Чтобы создать качественный продукт, нужно вложить в него душу, - это главное условие. Наша особая гордость - профессиональный коллектив. Опыт, ответственность, преданность делу пекарей, кондитеров, технологов, инженеров, специалистов лабораторий, работников производственных участков, служб обеспечения и управления формируют репутацию предприятия как надежного производителя, которому доверяют.
Гендиректор подчеркивает, что сегодня столичный хлеб производится преимущественно из отечественного сырья.

Продукция "Минскхлебпрома" востребована не только в Беларуси, она широко продается в России, Израиле, Азербайджане, Армении, Эстонии, Грузии, Казахстане. Заинтересованы в поставках нашей хлебобулочной продукции и рынки Африки и США. Например, в Израиле предпочитают наши темные заварные хлеба типа "Нарочанского". Россиянам полюбились хлеб с семечками, пряники, печенье и кондитерские изделия.

В такой социально значимой отрасли, как хлебопечение, качество имеет особую ценность. И это понимание - здесь не просто декларация, а основа всей работы.

- Вся наша продукция ежедневно присутствует на столах людей. Поэтому для нас принципиально важно, чтобы она была безопасной, свежей, вкусной и стабильной по своим характеристикам. Наш результат основан на комплексном подходе к качеству. На предприятии выстроена система, охватывающая все этапы деятельности: от выбора сырья и контроля технологических процессов до выпуска готовой продукции, логистики и взаимодействия с торговыми организациями, - уверяет Виктор Жиромский. 

Контроль - круглосуточный

На примере хлебозавода №6 проследим 15-часовой путь от муки до ароматной булки. Нас сопровождает главный технолог КУП "Минскхлебпром" Юлия Чимбур. Как профессионал, она знает все тонкости процесса и может ответить за каждого специалиста предприятия.
Начинаем маршрут с производственно-технологической лаборатории: без ее "добро" ни один этап не стартует. Здесь микробиологи и технологи проверяют и поступающее сырье, и готовую продукцию.
Особое внимание - муке, основному компоненту. Ее проверяют по ряду важных показателей: количество и качество клейковины, влажность, кислотность и другим. Только после этого мука поступает на склад.

- Муку мы принимаем от организаций, которые ее проверяют у себя, а мы - проводим входной контроль. Но не было такого, чтобы наши партнеры нас подвели, - уверяет Юлия Чимбур.

Когда новый продукт только рождается, проводятся пробные выпечки, анализируется готовая продукция и определяется на соответствие нормативно-правовому акту. Измеряются влажность, кислотность, пористость и другие показатели. На каждом заводе существует аттестованная лаборатория.
Контроль - круглосуточный. Выработка продукции ведется 24 часа в сутки, но ночная - самая большая, потому что формируются рейсы и утром в магазинах должен быть свежий хлеб.

Полуфабрикаты: живая субстанция

Сырье проверено, но прежде чем превратиться в хлеб, оно пройдет стадию полуфабрикатов - это заквасочные полуфабрикаты, тесто и опара.
От качества этого промежуточного этапа зависит, каким выйдет и весь хлеб. Инженер-технолог Надежда Вьюник 20 лет на заводе и уже по виду понимает, готова ли опара или тесто. Запах, цвет, объем помогают это определить.

Ключевым показателем выступает степень выбраженности: именно она задает уровень кислотности, контроль которого обязателен абсолютно для всех полуфабрикатов. Нужно подтвердить, что продукт выбродил в установленное ему время.

- Закваска готова к дальнейшему производству, ее можно дозировать в замес хлеба, - дает добро Надежда Вьюник.

Ангелина Кучинская - молодой специалист, будущий технолог, сейчас она заквасчик. Это ее зона ответственности - контролировать температуру, соблюдение режимов производства закваски.

- Мы готовим заварку, которая превращается в закваску. Заварка состоит из воды, муки, солода и других ингредиентов в зависимости от рецептуры. Кажется простым, но все мастерство - в пропорциях и, самое главное, в правильном соблюдении температуры воды.

Все сделано правильно, как всегда, на этом хлебозаводе. И вот уже закваска в тесте. Мы видим, как большая машина его замешивает. Увлекательный процесс. Тесто должно выбродить полтора-два с половиной часа, в зависимости от рецептуры и от поры года. 

Путь теста: от замеса до нарезки

По лестнице спускаемся на этаж ниже, в помещение, где тесто формируется и расстаивается. Интересно, что тесто попадает сюда самотеком с верхнего этажа по специальным спускам. Здесь уже с помощью машины оно делится на куски одинаковой формы и массы.
Вес заготовки заведомо больше, чем у выпеченного хлеба, так как технологический процесс включает затраты и потери. В это время наблюдаем, как тесто делится на куски и укладывается в люльки расстоечного шкафа. Название какое доброе - люльки. Хлеб называется подовым, потому что выпекается на поду - ровной поверхности. Дальше заготовки ждет расстойка, за время которой они увеличатся в объеме, "вырастут".

В цеху трудятся как опытные специалисты, так и студенты, которые проходят практику. Среди них - Владислав Навоев, студент 2-го курса Государственного колледжа хлебопечения. На 6-й хлебозавод он пришел летом в студенческий отряд, и предприятие ему очень понравилось: условия труда, а еще коллектив - дружный, опытный. С ними и начинать не страшно.
- Все нравится. Лучшего и не нужно, - признается Владислав, сразу отметив, что после получения диплома хотел бы здесь трудиться.

Бренд завода и теплый аромат

Мы смогли увидеть, как выпекается овсяное печенье - то самое, которое является брендом 6-го завода. И линия по его выпечке стоит с основания предприятия. 20 лет назад была модернизация завода. Нельзя менять то, что хорошо работает, отмечают здесь. И с этим сложно не согласиться.

Горячее печенье выходит из печи - и мы можем сразу его попробовать! Аромат стоит волшебный. Вдыхаешь - и уже словно вкусил. Вообще, на всем предприятии вкусно пахнет. Как работники произносят слово "хлеб"! Только от одного этого звука хотелось его съесть. Возможно, секрет - в интонации, в любви к тому, что делаешь, в гордости за продукцию, в значимости продукта для каждого из нас.
- Хлеб - натуральный продукт, без консервантов и красителей, что подтверждается протоколами качества, - подчеркивает главный технолог КУП "Минскхлебпром".

Многие белорусы замораживают хлеб, если приобрели про запас. Интересуюсь, не вредно ли такое.

- И правильно делают, - поддерживает Юлия Чимбур. - У нас на предприятии применяется технология шоковой заморозки для экспортного хлеба, чтобы его можно было долго хранить. Хлеба ржаные могут оставаться при определенных температурах в заморозке до 6 месяцев, из пшеничной муки - до 5 месяцев. Своих свойств они при этом не теряют.

Еще что примечательно: на упаковках можно увидеть эмблемы тех наград, которые получил продукт. Ежегодно высокое и стабильное качество изделий столичных хлебопеков подтверждается медалями республиканских и международных конкурсов. В 2025 году "Минскхлебпром" стал лауреатом премии правительства в области качества - и теперь на всю продукцию могут наносить эмблему премии. Покупая, человек понимает, что это изделие уже оценили профессионалы, причем очень высоко. 

Преимущественная доля хлеба "Минскхлебпрома" изготавливается по традиционным многостадийным технологиям. Применяются чистые культуры: термофильные, молочнокислые бактерии, чистая культура дрожжей. На каждом этапе приготовления закваска накапливает вкус и аромат, который потом передается хлебу.

Дегустируем последнюю новинку завода - темный заварной хлеб "Менскi Каханы". В продаже он с мая, но уже получил признание на народной дегустации. Только натуральное белорусское сырье и традиционная технология приготовления. Он выделяется своей упаковкой. В названии "Менскі Каханы" - отражение уважения и любви к родному городу. На упаковке найдете наши знаковые и любимые достопримечательности.

Темный заварной хлеб, с легкой кислинкой и мягкой сладостью, легко угадывается тмин и кориандр. Такой хлеб хорош и как часть обеда, и как самостоятельный деликатес, когда хочется просто ощутить чистый вкус.

Кстати, в сутки по КУП "Минскхлебпром" изготавливается в среднем 158 тонн, из них только хлеба - 108 тонн почти 100 наименований!

Просим главного технолога "Минскхлебпрома" в конце нашей встречи отметить, какой процесс в изготовлении хлеба самый ответственный.

- Все этапы приготовления хлеба от приемки сырья до выхода готовых изделий важны, и нельзя пренебрегать ни одним из них. Девиз нашего предприятия - "В производстве хлеба мелочей нет".

Светлана КИРСАНОВА, 
фото Ярослава ЗАРЕЦКОГО,
Газета "7 дней".-0-
Теги
Беларусь
Новости рубрики Общество
Петкевич: Беларусь - большая семья в страновом масштабе, "Дажынкi" - одна из лучших наших традиций
За 30 лет сельское хозяйство Беларуси шагнуло далеко вперед - Перцов на "Дажынках" в Кореличах
Александр Вольфович Вольфович на "Дажынках" в Кореличах: создавая продовольственную безопасность, мы мирным трудом укрепляем страну
Юрий Караев Караев на "Дажынках": мы поддерживаем традиции, которые закладывались десятилетиями
Алексей Авдонин Белорусский народ столкнулся с сильнейшей технологией переформатирования наций - эксперт
Фото из архива Какие замечания выявлялись во время плановых проверок теплоснабжающих организаций, рассказал эксперт
  • Главная
  • От муки до буханки 15 часов: как белорусские хлебопеки заботятся о качестве своей продукции
    • Главное
    "Топором никто уже не работает". Лукашенко о востребованности в стране лесозаготовительной техники
    Лукашенко: вклад Гродненской области в продовольственную безопасность страны впечатляет
    Рыженков: конфликт цивилизаций целенаправленно используется для дестабилизации стран Глобального большинства
    Как в Беларуси вовлекают в оборот невостребованное арендное жилье, рассказали в МЖКХ
    Топ-новости
    За неустанный труд и любовь к своему делу. Лучших аграриев Гродненской области чествуют в Кореличах
    За 30 лет сельское хозяйство Беларуси шагнуло далеко вперед - Перцов на "Дажынках" в Кореличах
    Петкевич: Беларусь - большая семья в страновом масштабе, "Дажынкi" - одна из лучших наших традиций
    Вольфович на "Дажынках" в Кореличах: создавая продовольственную безопасность, мы мирным трудом укрепляем страну
    Сможет ли Иран стать мировой державой, рассказала востоковед
    Белорусы Фоменков и Халимончик стали третьими в паре на ЧМ по спортивной акробатике
    Цитадель несгибаемого духа и подвиг предков в ярких красках: новый взгляд на легенду Брестской крепости
    Вьетнам: как "молодой азиатский тигр" балансирует между амбициями и уязвимостями в "эпоху сжатия"
    Поезд из Анапы в Минск следует измененным маршрутом
    Минприроды определило допустимую нагрузку для заказника "Славгородский" и "Голубой криницы"
    Ловушка для автолюбителей. Когда покупка запчастей в соцсетях может обернуться потерей денег
    Чем привлекательна наука для белорусок и какие сферы они предпочитают
    "Настоящая хозяйка". Как Елена Мариуцэ превратила проблемный комплекс в образцовый и получила подарок от Президента
    Готовность объектов теплоснабжения в Беларуси обеспечена на 100% - МЖКХ
    Снопков оставил запись в книге соболезнований в посольстве Казахстана в связи с гибелью военнослужащих
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    тв программа тв программа
    погода погода
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.