23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег в начале недели сменится морозами до минус 15 градусов. Когда похолодает сильнее всего, рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
"На этой неделе зима, пробившаяся в белорусские края на выходных, продолжит укреплять свои позиции. В первую половину недели в тыловой части циклона Wilka на территорию нашей страны станут поступать снеговые облака и холодные воздушные массы с севера Европы. Поэтому время от времени будет сыпать снег, мокрый снег, что при температурном фоне около нуля будет приводить к образованию гололедицы. Во вторую половину недели скандинавский антициклон Manuel возьмет бразды правления в свои руки. Осадки станут маловероятны, а вот похолодание усилится. Таким образом, на этой неделе мы будем любоваться не только морозными узорами на стеклах, но и белоснежным покрывалом за окном. В ближайшие двое суток (24-25 ноября) в результате поступления неустойчивых воздушных масс арктического происхождения в Беларуси ожидается холодная с осадками погода. В большинстве районов страны будут отмечаться осадки (в основном снег, мокрый снег), 24 ноября, вторник, местами не исключено налипание мокрого снега. Температурный фон ночью составит от минус 6 до плюс 1 градуса, а днем окажется в пределах от минус 4 до плюс 3 градусов. В дальнейшем (25-29 ноября) с ростом атмосферного давления постепенно установится преимущественно сухая погода, лишь 26 ноября, четверг, в отдельных районах страны пройдет небольшой кратковременный снег. При этом вследствие продолжающейся адвекции воздушных масс северных широт и уменьшения количества облачности, морозы усилятся: ночные минимумы станут колебаться от минус 2 до минус 15 градусов, а дневные максимумы будут находиться в диапазоне от минус 8 до плюс 1 градуса. Во влажном воздухе при колебаниях температурного фона местами будут отмечаться туманы и гололедно-изморозевые явления", - поделились прогнозом синоптики.Во вторник, 24 ноября,
временами ожидаются осадки, в основном снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега. Ночью и утром местами возможен слабый туман. На отдельных участках дорог - гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1 градуса, днем - от минус 2 до плюс 3.В среду, 25 ноября,
ночью на большей части территории, днем местами по стране ожидается небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов, днем - от минус 4 до плюс 2.В четверг, 26 ноября,
ночью местами по северу, днем в отдельных районах страны ожидается небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 2-9 градусов, днем будет от минус 4 до плюс 1 градуса.В пятницу, 27 ноября,
будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 2-9 градусов, местами - до минус 13. Днем будет от нуля до минус 6 градусов.В субботу, 28 ноября,
будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 4-10 градусов, местами - до минус 15. Днем будет минус 2-7 градусов.
В воскресенье, 29 ноября,
будет преимущественно без осадков. Местами ожидаются туман, изморозь. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 6-12 градусов, местами - до минус 15. Днем будет минус 3-8 градусов.-0-
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