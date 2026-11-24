Около полутора лет назад автотовароведам начали поступать на исследование мотоциклы. С такой инициативой выступила Госавтоинспекция. Поводом послужили жалобы жителей региона на избыточный рев моторов. При проведении автотовароведческой экспертизы специалисты определяют, является ли глушитель мотоцикла оригинальным, подвергался ли он изменению.

В Ивановском районе разыгралась остросюжетная история из-за пучка зелени. Женщина приехала в родительский дом, который использовала как дачу. В какой-то момент она услышала подозрительные звуки. Хозяйка и ее родные вышли во двор и увидели, как сосед с трубой в руках крушил Renault Sandero. Позже мужчина пояснил: ему показалось, что женщина ворует у него петрушку. Вспышка гнева обернулась двумя разбитыми фарами и окном в доме. На самом деле зелень никто не трогал, а вот расплата за испорченный чужой автомобиль ударила по карману. Иномарка была почти новая, с небольшим пробегом и минимальным износом. Сумма ущерба - около 2 тыс. рублей - оказалась выше той, которую владелица заявила изначально.

Рост автотовароведческих экспертиз в Брестской области зафиксировали в 2025 году. Если еще несколько лет назад за 12 месяцев их было 160-170, то в прошлом году - более 230. За неполный 2026-й экспертам поступило свыше 340 постановлений о проведении таких экспертиз. "В среднем каждый третий житель нашей страны владеет легковым автомобилем. По мототранспорту ситуация еще более интересная: свыше 40% всех зарегистрированных мотоциклов, мопедов, мотороллеров приходится на Брестскую область. С такой насыщенностью, естественно, случаются всякие происшествия. Транспорт царапается, попадает в ДТП, воруют его или комплектующие, автомобили загораются. Автотовароведы оценивают размер причиненного вреда", - рассказал начальник управления технических экспертиз областного управления ГКСЭ Сергей Шука."В этом году более трети всех постановлений автотовароведческих связано с исследованием мототранспорта. В подавляющем большинстве случаев эксперты устанавливают, что исследуемый мототранспорт оборудован неоригинальными глушителями. Это способствует повышенному уровню шума, издаваемого при работе двигателя", - пояснил Сергей Шука. Положительный результат виден, поэтому опыт Брестской области начали перенимать другие регионы Беларуси.Чаще всего брестским экспертам приходится работать именно с поврежденными транспортными средствами: поцарапанными, разбитыми, в которых украли какие-то элементы. "Каждый автомобиль индивидуален в плане ремонта, имеют значение тип лакокрасочного покрытия, площадь детали. Можно элемент покрасить частично (допустим, крыло, дверь) по зонам - верхнюю, нижнюю часть. В некоторых транспортных средствах это заводом-изготовителем не допускается, поэтому необходимо покрасить весь элемент. И получается, маленькая царапина на двери, но ее надо покрасить полностью. Сумма выходит достаточно большая. А может быть большая царапина на полдвери, однако она находится в нижней или верхней части, и ее можно покрасить отдельно. То есть царапина большая, а вред - маленький", - привел пример государственный судебный эксперт Игорь Касьяник.В его практике был случай, когда детская шалость обернулась для автовладельца из Бреста большими хлопотами. Несколько школьников шли по улице вблизи забора, одному из них пришла в голову затея бросать камешки в стоявший во дворе Avatr 12. Каждый попробовал себя в меткости, только выигрыш оказался со знаком "минус". Кто-то из ребят попал в панорамное стекло автомобиля, из-за чего образовался скол. Естественно, стекло пошло под замену. Вред составил почти 2,4 тыс. рублей.Определяя размер вреда, причиненного транспортному средству, эксперты обращают внимание и на наличие более ранних повреждений: царапин, коррозию металла, деформацию. Все это влияет на конечную сумму. Примером может быть курьезный случай из Ивановского района. Супруги вместе уже не жили и постоянно конфликтовали, вероятно, на почве раздела имущества. Женщина выбрала своей целью автомобиль мужа. Первый раз она помяла палкой кузовные элементы машины. Через две недели легковушке досталось снова. Вскоре после этого женщина заметила автомобиль супруга на дороге и начала его таранить, спровоцировав ДТП. Эксперты-автотовароведы определяли причиненный вред на три даты.В Пружанском районе под горячую руку ревнивцу попал стоявший на парковке Peugeot, который мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью. Иномарка сгорела почти полностью. Размер вреда оказался практически сопоставим со стоимостью автомобиля. Пригодными к дальнейшему использованию после пожара оказались задняя подвеска и некоторые элементы багажного отделения.Пробитые острым предметом капот и крышка багажника "Жигулей" первых годов выпуска потянули по цене на еще одну такую машину. Этот случай произошел в Бресте. Автомобиль был в идеальном состоянии. Салон, кузов - ни намека на коррозию. Чем не угодил злоумышленнику ретрокар, экспертам, увы, не известно.Претензию коммунальной службе адресовал житель Жабинки, чей Geely Emgrand 2025 года повредила стая бродячих собак. На бампере и крыле автомобиля остались следы от когтей и зубов. Размер вреда специалисты оценили в 1 тыс. рублей."Визуально осматриваем поврежденные элементы и определяем: деталь подлежит замене либо ее можно починить, целесообразен ли ремонт. Обращаем внимание на следы термического воздействия, деформацию металла, уничтожение пластиковых элементов, лакокрасочного покрытия. Делаем расчеты и принимаем решение. Когда сумма ремонта превышает стоимость аналогичного автомобиля, признаем транспортное средство "погибшим". То есть его ремонт технически невозможен и экономически нецелесообразен", - отметил Игорь Касьяник.Эксперты-автотовароведы не упускают из виду ни одной мелочи - анализируют все. Берут во внимание объяснения у заявителя, прилагают данные о транспортном средстве. Сравнивается стоимость на вторичном рынке, корректируется на пробег, состояние. Иногда специалисты обращаются за информацией к заводу-изготовителю или официальному дилеру."Также мы определяем стоимость транспортных средств. Например, в результате угона, по гражданским процессам о разделе имущества, по экономическим делам о завышении или занижении стоимости автомобиля. Решается вопрос определения стоимости частей транспортных средств: бамперов, фар, стекол, дверей, элементов подвески, датчиков", - перечислил Игорь Касьяник.Периодически автотовароведческие экспертизы проводятся по назначению таможни. В желании сэкономить некоторые при пересечении границы идут на ухищрения. Например, пытаются провезти запчасть как б/у, чтобы уменьшить таможенные платежи. Разумеется, у инспекторов возникают подозрения, если деталь неестественно повреждена, на ней нет маркировочных данных. Тогда у экспертов просят определить принадлежность запчасти к определенному автомобилю и стоимость.Так, на экспертизу поступила рулевая рейка от кроссовера BMW. Она была поцарапана гвоздем или ножом, этикеток не было, следов эксплуатации, загрязнений не имела. По маркировочным данным на литье специалисты понимали, что деталь практически новая. Ее стоимость составила около 10 тыс. рублей. Или еще пример: брестчане исследовали карбоно-керамический тормозной диск от Audi RS Q8. На запчасти были небольшие следы эксплуатации. Ее оценили в 27 тыс. рублей.Реже на автотовароведческую экспертизу приходят автомобили, реальную стоимость которых при таможенном контроле пытаются скрыть. Один из них - ввозимый из Европы в Беларусь спортивный кроссовер BMW X5M. У Брестской таможни возникли сомнения по поводу указанной цены, на помощь пришли специалисты ГКСЭ. Они определили, что стоимость иномарки - 256 тыс. рублей. При пересечении границы ее пытались занизить в три или четыре раза.Очевидно, что работы у брестских экспертов меньше не станет: автопарк в регионе продолжает расти, а вместе с ним и число спорных ситуаций на дорогах, во дворах, на границе. Из-за высокой востребованности автотовароведческих экспертиз в управлении ГКСЭ по Брестской области планируют расширить штат профильных специалистов.Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,фото управления ГКСЭ по Брестской области,БЕЛТА.-0-