От медицины до транспорта: какие заявки на евразийский патент чаще всего подают из Беларуси

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие белорусские предприятия в лидерах по подаче заявок на евразийский патент и в каких сферах, рассказал на пресс-конференции вице-президент Евразийского патентного ведомства Евразийской патентной организации Владимир Рябоволов, передает корреспондент БЕЛТА.





Беларусь участвует в работе Евразийской патентной организации более 30 лет. Систему регистрации патентов на изобретения и промышленные образцы администрирует Евразийское патентное ведомство. Наибольшее количество евразийских заявок от белорусских заявителей подается в области медицины и ветеринарии, измерения и оптики, транспорта, строительства, электронной техники и обработки материалов. Среди наиболее активных заявителей за последние пять лет - БГУИР, Витебский государственный медицинский университет, ООО "Индустриальный центр" (производитель пластмасс), Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, унитарное предприятие "НТЦ "ЛЭМТ" БелОМО" и другие.

По числу заявок на промышленные образцы белорусские заявители занимают второе место, уступая только российским. По словам Владимира Рябоволова, чаще всего заявки подаются на транспортные средства и подъемные устройства, машины, станки, упаковку, тару и контейнеры для транспортировки и хранения товаров. Среди лидеров по подаче - МАЗ, "АМКОДОР", Минский завод колесных тягачей, ОАО "Белшина", Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, БЕЛАЗ, ОАО "Брестский мясокомбинат", ООО "АСД-техника" и ОАО "Беллакт". По числу заявок на промышленные образцы белорусские заявители занимают второе место, уступая только российским. По словам Владимира Рябоволова, чаще всего заявки подаются на транспортные средства и подъемные устройства, машины, станки, упаковку, тару и контейнеры для транспортировки и хранения товаров. Среди лидеров по подаче - МАЗ, "АМКОДОР", Минский завод колесных тягачей, ОАО "Белшина", Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, БЕЛАЗ, ОАО "Брестский мясокомбинат", ООО "АСД-техника" и ОАО "Беллакт".





Также Владимир Рябоволов рассказал, что лидерами по заявительской активности по изобретениям являются США, Россия, Китай, Швейцария и Германия. Заявители из Беларуси занимают седьмое место по количеству заявок на изобретения среди стран мира. С 1996 года из Беларуси поступило 2457 заявок на изобретения. Беларусь занимает третье место по степени востребованности евразийской патентной системы с учетом численности населения, уступая Швейцарии и Дании.-0-





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