От классической химиотерапии к таргетным препаратам. Эксперт о технологической независимости в производстве онколекарств

- Биотехнологии, фармацевтика, медицина. Эксперты рассказали об актуальных направлениях развития отрасли
В портфеле центра как классические химиотерапевтические средства, так и современные таргетные препараты. "Мы начинали с производства классической химиотерапии - антиметаболитов нуклеозидной природы и препаратов на основе платины. Сейчас в нашем портфеле преобладают современные таргетные средства, в том числе ингибиторы киназ и протеасом. Мы постепенно переходим от выпуска препаратов, патентная защита которых завершилась, к освоению новых молекул. Одно из ключевых направлений - разработка собственных технологий производства фармацевтических субстанций. Мы создаем субстанции по полному циклу: владеем технологией, изучаем примеси, которые возникают при производстве, и способы их удаления. Это позволяет нам контролировать качество и себестоимость продукции, а также заранее готовить документы для регуляторных органов", - пояснила представитель НАН.
Такой подход, по ее словам, помогает готовиться к выходу препарата на рынок еще до окончания срока его патентной защиты. Это дает возможность быстрее начать производство после завершения патента и конкурировать с другими производителями.
В перспективе центр планирует освоить выпуск моноклональных антител - современных противоопухолевых препаратов, которые, как ожидается, смогут сочетать более высокую эффективность с меньшей токсичностью. Также есть намерения расширять производственные мощности.-0-
Фото Татьяны Матусевич