От классической химиотерапии к таргетным препаратам. Эксперт о технологической независимости в производстве онколекарств

Фото Татьяны Матусевич Фото Татьяны Матусевич

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующая лабораторией Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси Татьяна Божок рассказала корреспонденту БЕЛТА, благодаря чему достигается технологическая независимость в производстве онколекарств, во время секции "Биотехнологии, химико-фармацевтические и медицинские технологии", которая проходит в Минске в рамках республиканского научно-практического форума "Наука - производству: инновации для реального сектора экономики"."Я представляю научно-производственный центр "ХимФармСинтез", который входит в состав Института биорганической химии Национальной академии наук. Мы занимаемся производством противоопухолевых лекарственных препаратов, закрывая потребности системы здравоохранения в терапии наиболее распространенных онкологических заболеваний и полностью соответствуем требованиям GMP ЕАЭС", - отметила Татьяна Божок.В портфеле центра как классические химиотерапевтические средства, так и современные таргетные препараты. "Мы начинали с производства классической химиотерапии - антиметаболитов нуклеозидной природы и препаратов на основе платины. Сейчас в нашем портфеле преобладают современные таргетные средства, в том числе ингибиторы киназ и протеасом. Мы постепенно переходим от выпуска препаратов, патентная защита которых завершилась, к освоению новых молекул. Одно из ключевых направлений - разработка собственных технологий производства фармацевтических субстанций. Мы создаем субстанции по полному циклу: владеем технологией, изучаем примеси, которые возникают при производстве, и способы их удаления. Это позволяет нам контролировать качество и себестоимость продукции, а также заранее готовить документы для регуляторных органов", - пояснила представитель НАН.Такой подход, по ее словам, помогает готовиться к выходу препарата на рынок еще до окончания срока его патентной защиты. Это дает возможность быстрее начать производство после завершения патента и конкурировать с другими производителями.В перспективе центр планирует освоить выпуск моноклональных антител - современных противоопухолевых препаратов, которые, как ожидается, смогут сочетать более высокую эффективность с меньшей токсичностью. Также есть намерения расширять производственные мощности.-0-