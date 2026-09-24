От Италии до Приморья. В Минске открылся V Фестиваль искусств белорусов мира





Сегодня свое творчество представили не только коллективы художественной самодеятельности и сольные исполнители, поэты и литераторы. В холле Минского городского дворца культуры развернулась выставка, позволяющая познакомиться с творчеством художников, фотографов, мастеров декоративно-прикладного творчества из числа представителей общественных объединений белорусов зарубежья.

Участников праздника поприветствовал министр культуры Марат Марков. Он заявил, что гордится белорусами, которые помнят о своих корнях, ведь если у дерева есть корни, значит оно будет жить, стоять, давать новые ростки, а люди, которые забывают о своих корнях, несчастны, как перекати-поле. Участников праздника поприветствовал министр культуры Марат Марков. Он заявил, что гордится белорусами, которые помнят о своих корнях, ведь если у дерева есть корни, значит оно будет жить, стоять, давать новые ростки, а люди, которые забывают о своих корнях, несчастны, как перекати-поле.

"Где бы ни жил человек, в его душе навсегда остается невидимая, но нерушимая нить, которая соединяет его родной землей. И наш фестиваль - это возвращение к истокам, к теплому родительскому дому, к звучанию родного языка и мелодий, знакомых с самого детства", - сказал министр культуры. "Где бы ни жил человек, в его душе навсегда остается невидимая, но нерушимая нить, которая соединяет его родной землей. И наш фестиваль - это возвращение к истокам, к теплому родительскому дому, к звучанию родного языка и мелодий, знакомых с самого детства", - сказал министр культуры.





"Хочется, чтобы подобный фестиваль проходил не один раз в три года. Мы должны встречаться чаще и напоминать друг другу, что мы белорусы, и несмотря на то, где мы живем, родиной для нас является именно эта страна", - добавил Марат Марков.

Заместитель председателя Белорусской национально-культурной автономии в Республике Коми Анна Федоренко поблагодарила Беларусь за теплый прием. "Я уже приезжала на этот фестиваль три года назад. В Беларуси у меня живет мама и близкие родственники. Хоть я и прожила в России больше 40 лет, Беларусь - моя родина. Я не забываю о ней и провожу большую общественную работу по популяризации ее культуры. Работаю с детьми, мы часто читаем и рассказываем стихи на белорусском", - пояснила она. Заместитель председателя Белорусской национально-культурной автономии в Республике Коми Анна Федоренко поблагодарила Беларусь за теплый прием. "Я уже приезжала на этот фестиваль три года назад. В Беларуси у меня живет мама и близкие родственники. Хоть я и прожила в России больше 40 лет, Беларусь - моя родина. Я не забываю о ней и провожу большую общественную работу по популяризации ее культуры. Работаю с детьми, мы часто читаем и рассказываем стихи на белорусском", - пояснила она.





Анна представляет культурную ассоциацию BELLARUS из Неаполя. На этом фестивале она в первый раз, но уже успела увидеть здесь людей из разных стран. "Наше расписание очень плотное, поэтому у меня не было времени на долгое общение с участниками фестиваля, только те полчаса в автобусе, когда мы переезжаем с места на место, - добавила она. - Но, честно говоря, я очень скучала по нашей гостеприимности. Итальянцы приветливые, грузины - тоже, но то, как встречают белорусы, смягчает сердца".

По мнению Анны, у итальянцев и белорусов много общего. Нас объединяет стремление к красоте. Итальянцы, которые приезжают в Беларусь, замечают, как тут чисто, аккуратно и, самое главное, безопасно ходить по улицам. В Италии также встречают праздники, связанные со сменой пор года, а еще у них есть соломоплетение, хоть оно и отличается от нашего. По мнению Анны, у итальянцев и белорусов много общего. Нас объединяет стремление к красоте. Итальянцы, которые приезжают в Беларусь, замечают, как тут чисто, аккуратно и, самое главное, безопасно ходить по улицам. В Италии также встречают праздники, связанные со сменой пор года, а еще у них есть соломоплетение, хоть оно и отличается от нашего.





"Наша ассоциация проводит различные мероприятия, которые помогают местным жителям лучше познакомиться с нашей национальной культурой. Особенной популярностью у детей и подростков пользуется мастер-класс по изготовлению куклы-мотанки", - подчеркнула Анна.

Член Приморской национально-куль­турной общественной организации "Белорусы Приморья", мастерица Ольга Каплан давно мечтала приехать в Беларусь, потому что ее родственники жили в Гомеле и присвоили ей любовь к белорусской культуре. "Я ожидала, что это будет хорошо, но не думала, что останусь в таком восторге. Мечты сбываются. Мне очень нравятся белорусские традиции в одежде, поскольку я сама занимаюсь созданием кукол. Интересно изучать ваши сочетания цветов и оформление различных изделий. Специально для этого мероприятия сделала крупный традиционный наряд белорусской женщины", - призналась Ольга Каплан. Член Приморской национально-куль­турной общественной организации "Белорусы Приморья", мастерица Ольга Каплан давно мечтала приехать в Беларусь, потому что ее родственники жили в Гомеле и присвоили ей любовь к белорусской культуре. "Я ожидала, что это будет хорошо, но не думала, что останусь в таком восторге. Мечты сбываются. Мне очень нравятся белорусские традиции в одежде, поскольку я сама занимаюсь созданием кукол. Интересно изучать ваши сочетания цветов и оформление различных изделий. Специально для этого мероприятия сделала крупный традиционный наряд белорусской женщины", - призналась Ольга Каплан.

"На фестивале очень дружеская атмосфера. Я познакомилась с участниками из в Молдовы, Эстонии, Литвы, разных городов России. Всех и не вспомнишь, потому что меня переполняют эмоции. Здорово, что получилось сюда приехать. Больше всего меня впечатлили красивые, милые, добрые белорусские девушки. Думаю, эта поездка наполнит меня и принесет еще больше знаний в области белорусской культуры", - подытожила мастерица.-0- "На фестивале очень дружеская атмосфера. Я познакомилась с участниками из в Молдовы, Эстонии, Литвы, разных городов России. Всех и не вспомнишь, потому что меня переполняют эмоции. Здорово, что получилось сюда приехать. Больше всего меня впечатлили красивые, милые, добрые белорусские девушки. Думаю, эта поездка наполнит меня и принесет еще больше знаний в области белорусской культуры", - подытожила мастерица.-0-





Фото Андрея Синявского