Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 20 сентября 2026
Минск-Уручье +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:02 Трамп поручил переоборудовать Триумфальную арку в военный комплекс  В мире
16:44 Возможен ли коммунизм в XXI веке, объяснил первый секретарь ЦК КПБ Общество
16:20 Украина осталась без сталелитейной промышленности - FT В мире
16:19 От инженера-таксатора до руководящей должности. Как молодые специалисты строят карьеру в "Белгослесе" Общество
15:56 Как выбирать саженцы и что лучше высаживать осенью, рассказал садовник Общество
15:52 В белорусских лесах потерялись четыре человека, двоих из них нашли Общество
15:46 Быть здоровым, иметь семью, дело по душе. Жители Витебской области рассказали, в чем нашли счастье Регионы
15:34 ГАИ дала рекомендации водителям при движении в тумане Общество
15:27 В Томской области от нападения медведя погибли два человека В мире
15:22 Как развивается лесное хозяйство Беларуси. Министр - об экспорте, планах и новых технологиях в отрасли Общество
15:05 Спицын о глобальной трансформации мира: будет "новая Ялта", но Европу туда не позовут Общество
15:00 Народное единство, делегация от Трампа, медвежий угол и картофельные планы. Итоги недели Президента Президент
14:57 Главные атрибуты - зонты и теплые вещи. Когда в Беларусь придет настоящая осень Общество
14:50 В лесную отрасль Беларуси приходит все больше женщин Общество
14:38 Большая сделка непременно состоится. Политолог из США о взаимоотношениях Минска и Вашингтона Общество
14:19 Заявки иностранных покупателей на белорусские пиломатериалы с 2022 года выросли почти в два раза Экономика
14:02 Гуськова стала второй на этапе Гран-при по фристайлу в Китае Спорт
13:43 Независимое, беспристрастное, объективное. Как представители Беларуси наблюдают за выборами в России Общество
13:32 Потерявшихся в Браславском районе детей нашла в лесу местная жительница Регионы
13:20 "Смогли прибавить и результат должны сохранить": глава Минского района о победе в соревнованиях на жатве Регионы
13:01 Кадры из леса. Какие моменты из жизни животных запечатлевают фотоловушки в Жлобинском районе Регионы
12:51 Дожди и до +18°С днем. Какой будет погода 21 сентября Общество
12:41 Продажи белорусских пеллет за январь-август выросли почти на четверть Экономика
12:25 Двух подростков ищут в Браславском районе Регионы
12:20 Иран назвал условия для открытия Ормузского пролива для судоходства В мире
12:08 "Пришли всей семьей": россияне в Минске голосуют на выборах в Госдуму Общество
11:53 Почему США активизировали переговоры по Украине? Эксперт уверен, что дело в высоких ценах на нефть Общество
11:40 Большинство лесных пожаров в Беларуси выявляют и тушат на ранней стадии Общество
11:25 В Боровлянах ночью искали двух сбежавших воспитанников "SOS - Детской деревни" Регионы
11:05 Белорусские футболисты сыграют в первом в истории чемпионате мира среди юношей Спорт
Все новости
Все новости

От инженера-таксатора до руководящей должности. Как молодые специалисты строят карьеру в "Белгослесе"

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
20 сентября 2026, 16:19

От инженера-таксатора до руководящей должности. Как молодые специалисты строят карьеру в "Белгослесе"

Новости темы "Молодежная политика Беларуси"
В Беларуси запустили новые образовательные программы для развития молодежного стартап-движения
Учебно-научную лабораторию по кибербезопасности открыли в Белгосуниверситете
РУП "Белгослес" занимается лесоустройством, которое включает в себя инвентаризацию лесного фонда, проектирование лесохозяйственных мероприятий и изготовление планово-картографических материалов. Предприятие активно привлекает молодые кадры. Они уже набираются опыта после распределения и взаимодействуют со своими наставниками. Как адаптируются молодые специалисты в коллективе? Какие задачи им доверяют? Что помогает удерживать перспективные кадры? Обо всем этом корреспондент БЕЛТА узнала из первых уст.

В 2026 году на предприятие пришли 18 молодых специалистов, а всего их 23 - около 10% от всех сотрудников. Ребята распределяются в "Белгослес" из профильных учреждений образования и не только, львиная доля молодых сотрудников - выпускники Белорусского государственного технологического университета (БГТУ). Также есть те, кто окончил Полоцкий государственный лесной колледж (филиал БГТУ), Белорусский государственный университет и Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Специалисты здесь разноплановые: можно работать инженером-таксатором, заняться IT или камеральной обработкой.

На предприятии действует система наставничества, чтобы каждый молодой новичок постепенно влился в работу и получил необходимую помощь. По словам первого заместителя генерального директора РУП "Белгослес" Александра Фенчука, система не стоит на месте и с каждым годом улучшается. "Ранее, как правило, выбирали ведущего инженера-таксатора, но на данный момент отошли от этой практики. Главное, чтобы специалист был опытным и находил общий язык с молодым сотрудником", - сказал он.

Молодым специалистам предусмотрено снижение норм выработки на 10%, компенсация аренды жилья или возможность заселиться в общежитие. Также здесь поддерживают интерес к здоровому образу жизни: частично компенсируется бассейн, арендуется спортивный зал рядом с предприятием. Кроме того, предприятие оплачивает обучение на права категории А, так как полевики пользуются мототехникой. Если у человека нет прав или по медицинским показателям он не может их получить, организация приобретает электровелосипеды. "Мы стараемся идти в ногу со временем и придерживаемся высокой планки, чтобы люди могли получить достойную заработную плату. Если молодой специалист хорошо себя зарекомендует, он сможет повысить квалификационную категорию раньше установленного срока - не через три года, а уже через год", - подчеркнул Александр Фенчук.
Первый заместитель гендиректора отметил, что молодые ребята помогают более опытным сотрудникам в работе с гаджетами. Например, на предприятии работает таксатор, которому более 70 лет, и он уже берет в руки планшет благодаря помощи молодых специалистов. А использование новых технологий упрощает работу и улучшает коммуникацию. Кроме того, один молодой специалист внедрил в практику использование отпугивающих средств от диких животных и бродячих собак во время полевых работ, поэтому сейчас работникам выдают различные звуковые приспособления, чтобы избежать нежелательной встречи.

Для молодого сотрудника Михаила Ашурко выбор профессии инженера-таксатора и места работы был осознанным - молодой человек из "лесной" династии. Его прадед работал в лесничестве в подрывной бригаде - выкорчевывал пни с помощью динамита, бабушка по отцовской линии была бухгалтером в лесничестве, а отец прошел весь путь от лесовода до помощника лесничего, затем устроился в "Белгослес" инженером-лесопатологом. 
Сам молодой специалист работает на предприятии с июля этого года в четвертой партии первой Минской лесоустроительной экспедиции, окончил Белорусский государственный технологический университет по специальности "лесное хозяйство". "Отец рассказал мне всю специфику работы в "Белгослесе", как и что делается. Меня заинтересовало, что работа экспедиционная: есть полевой сезон, когда выезжаешь в другие области, и камеральный, во время которого работаешь в офисе и составляешь отчеты. Я заключил целевой контракт на 5 лет и ни о чем не жалею", - рассказал он.

Для парня лесное хозяйство - и польза, и интерес. Польза в том, что можно вносить в дело свой вклад, а интерес - возможность ходить по лесу, дышать свежим воздухом, наблюдать за дикими животными и величественным лесом.

На предприятии с весны идет полевой сезон. Молодые ребята пока не выезжают в другие области, но тренируются в пределах Минска, занимаясь инвентаризацией лесных насаждений. "Наставник помогает освежить знания из университета и дает много подсказок. Когда мы занимаемся камеральными работами, помогает весь коллектив, каждый привносит что-то свое. Все пытаются оказать друг другу поддержку", - рассказал Михаил Ашурко.

В планах Михаила - получить второе высшее образование в Академии управления при Президенте Беларуси и двигаться дальше по карьерной лестнице.

Что касается перспектив роста в "Белгослесе", то хорошим примером является наставник Михаила Ашурко - Вячеслав Пономарев. Он работает восьмой год и уже начальник партии №11 первой Минской лесоустроительной экспедиции. Наставником начал работать с третьего-четвертого года, поскольку ему всегда хотелось делиться своим опытом и знаниями, а также вносить вклад в закрепление ценных кадров на родном предприятии. 
Вячеслав рассказал, что во время полевого сезона молодого специалиста отправляют на работу в связке с начальником партии или опытным таксатором. Несколько месяцев они много взаимодействуют, вместе ходят в лес, потом молодой специалист ходит отдельно, а наставник смотрит, как тот выполнил работу. Далее молодой сотрудник работает самостоятельно, наставник уже выборочно проверяет его результаты. Так, со временем, приобретается самостоятельность. "Если речь об учете растительного мира, то там самое главное - понимать, как работает программное обеспечение, и знать древесные породы. Наставник должен все рассказать, научить новому, передать своеобразные фишки молодому поколению", - пояснил он.

На вопрос о том, как создать комфортную среду для новичков, Вячеслав Пономарев ответил: "Главное - подставить плечо и дать понять, что в ошибках нет ничего страшного. Нужно спокойно относиться к трудностям - все мы люди и можем сделать что-то не так. Это нормально".

Яна Баранова окончила Белорусский государственный технологический университет по специальности "лесная инженерия и логистическая инфраструктура лесного комплекса" и теперь работает инженером-таксатором в десятой партии второй Минской лесоустроительной экспедиции. "Мне нравится то, что каждую неделю во время работы меняются локации. Это может быть какая-то экотропа, парк или же улица. В таких местах Минска я никогда бы сама не побывала. А так я могу посмотреть столицу, узнать ее с разных сторон", - рассказала она.
Кроме того, Яне нравится, что на предприятии всегда готовы помочь. "Если возникают какие-то вопросы, то нам всегда помогают и подсказывают. Кроме того, нас зовут на различные спортивные соревнования, скоро будет проводиться конкурс "Таксатор года", на который нас тоже позвали, пока в качестве зрителей. Так мы можем познакомиться с коллективом, вместе в чем-то поучаствовать", - добавила она.

Максим Максимов - инженер-таксатор второй партии первой Минской лесоустроительной экспедиции. Как и его коллеги Михаил и Яна, он окончил БГТУ. В семье Максима в лесной сфере никто не работал - он первый. Парню интересно работать в "Белгослесе", хочется узнавать что-то новое и подниматься выше по карьерной лестнице. "Сейчас я инженер-таксатор, но дальше смогу стать таксатором второй и первой категории, потом ведущим таксатором, а впоследствии можно дойти до начальника партии", - сказал он.
Тем, кто еще учится и не знает, как выбрать место работы, Максим советует хорошо обдумать свое решение, пробовать узнавать что-то новое и искать себя. Рано или поздно каждый найдет свое место.

Александра КОМАР,
БЕЛТА.-0-
Теги
Беларусь лесное хозяйство репортаж
Новости рубрики Общество
Сергей Сыранков. Фото из архива Возможен ли коммунизм в XXI веке, объяснил первый секретарь ЦК КПБ
Фото из архива Как выбирать саженцы и что лучше высаживать осенью, рассказал садовник
Фото из архива В белорусских лесах потерялись четыре человека, двоих из них нашли
Фото из архива ГАИ дала рекомендации водителям при движении в тумане
Как развивается лесное хозяйство Беларуси. Министр - об экспорте, планах и новых технологиях в отрасли
Евгений Спицын. Скриншот видео Спицын о глобальной трансформации мира: будет "новая Ялта", но Европу туда не позовут
  • Главная
  • От инженера-таксатора до руководящей должности. Как молодые специалисты строят карьеру в "Белгослесе"
    • Главное
    Народное единство, делегация от Трампа, медвежий угол и картофельные планы. Итоги недели Президента
    Лукашенко: белорусские таможенники решают поставленные задачи на самом высоком уровне 
    Как развивается лесное хозяйство Беларуси. Министр - об экспорте, планах и новых технологиях в отрасли
    Гуськова стала второй на этапе Гран-при по фристайлу в Китае
    Топ-новости
    Эйсмонт: за три десятилетия мы узнали тысячи имен настоящих героев нашего времени - сельчан, которые кормят страну
    "Вы своими руками создаете главный продукт для белорусов - хлеб". Каранкевич - аграриям Минской области
    В России проходит основной день выборов в Госдуму, в Беларуси россияне могут проголосовать в 7 городах
    От инженера-таксатора до руководящей должности. Как молодые специалисты строят карьеру в "Белгослесе"
    Большая сделка непременно состоится. Политолог из США о взаимоотношениях Минска и Вашингтона
    Быть здоровым, иметь семью, дело по душе. Жители Витебской области рассказали, в чем нашли счастье
    Электронная очередь, зоны ожидания. Как развивается инфраструктура в пунктах пропуска на границе Беларуси
    ГАИ дала рекомендации водителям при движении в тумане
    Как выбирать саженцы и что лучше высаживать осенью, рассказал садовник
    "Будет самой большой ошибкой поддаться на провокацию". Министр информации о блокировке YouTube
    Карпенко и Памфилова обсудили обеспечение избирательных прав граждан Союзного государства
    Кадры из леса. Какие моменты из жизни животных запечатлевают фотоловушки в Жлобинском районе
    Белорусские футболисты сыграют в первом в истории чемпионате мира среди юношей
    Встречи, картины и карты желаний: как VIDEOBEL.BY отметил день рождения
    Оформляют тысячи машин, "читают" мысли контрабандистов, внедряют умную логистику: будни Брестской таможни 24/7
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    погода погода
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА День народного единства Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.