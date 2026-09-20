От инженера-таксатора до руководящей должности. Как молодые специалисты строят карьеру в "Белгослесе"





В 2026 году на предприятие пришли 18 молодых специалистов, а всего их 23 - около 10% от всех сотрудников. Ребята распределяются в "Белгослес" из профильных учреждений образования и не только, львиная доля молодых сотрудников - выпускники Белорусского государственного технологического университета (БГТУ). Также есть те, кто окончил Полоцкий государственный лесной колледж (филиал БГТУ), Белорусский государственный университет и Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Специалисты здесь разноплановые: можно работать инженером-таксатором, заняться IT или камеральной обработкой.





На предприятии действует система наставничества, чтобы каждый молодой новичок постепенно влился в работу и получил необходимую помощь. По словам первого заместителя генерального директора РУП "Белгослес" Александра Фенчука, система не стоит на месте и с каждым годом улучшается. "Ранее, как правило, выбирали ведущего инженера-таксатора, но на данный момент отошли от этой практики. Главное, чтобы специалист был опытным и находил общий язык с молодым сотрудником", - сказал он.





Молодым специалистам предусмотрено снижение норм выработки на 10%, компенсация аренды жилья или возможность заселиться в общежитие. Также здесь поддерживают интерес к здоровому образу жизни: частично компенсируется бассейн, арендуется спортивный зал рядом с предприятием. Кроме того, предприятие оплачивает обучение на права категории А, так как полевики пользуются мототехникой. Если у человека нет прав или по медицинским показателям он не может их получить, организация приобретает электровелосипеды. "Мы стараемся идти в ногу со временем и придерживаемся высокой планки, чтобы люди могли получить достойную заработную плату. Если молодой специалист хорошо себя зарекомендует, он сможет повысить квалификационную категорию раньше установленного срока - не через три года, а уже через год", - подчеркнул Александр Фенчук.

Первый заместитель гендиректора отметил, что молодые ребята помогают более опытным сотрудникам в работе с гаджетами. Например, на предприятии работает таксатор, которому более 70 лет, и он уже берет в руки планшет благодаря помощи молодых специалистов. А использование новых технологий упрощает работу и улучшает коммуникацию. Кроме того, один молодой специалист внедрил в практику использование отпугивающих средств от диких животных и бродячих собак во время полевых работ, поэтому сейчас работникам выдают различные звуковые приспособления, чтобы избежать нежелательной встречи. Первый заместитель гендиректора отметил, что молодые ребята помогают более опытным сотрудникам в работе с гаджетами. Например, на предприятии работает таксатор, которому более 70 лет, и он уже берет в руки планшет благодаря помощи молодых специалистов. А использование новых технологий упрощает работу и улучшает коммуникацию. Кроме того, один молодой специалист внедрил в практику использование отпугивающих средств от диких животных и бродячих собак во время полевых работ, поэтому сейчас работникам выдают различные звуковые приспособления, чтобы избежать нежелательной встречи.





Для молодого сотрудника Михаила Ашурко выбор профессии инженера-таксатора и места работы был осознанным - молодой человек из "лесной" династии. Его прадед работал в лесничестве в подрывной бригаде - выкорчевывал пни с помощью динамита, бабушка по отцовской линии была бухгалтером в лесничестве, а отец прошел весь путь от лесовода до помощника лесничего, затем устроился в "Белгослес" инженером-лесопатологом.

Сам молодой специалист работает на предприятии с июля этого года в четвертой партии первой Минской лесоустроительной экспедиции, окончил Белорусский государственный технологический университет по специальности "лесное хозяйство". "Отец рассказал мне всю специфику работы в "Белгослесе", как и что делается. Меня заинтересовало, что работа экспедиционная: есть полевой сезон, когда выезжаешь в другие области, и камеральный, во время которого работаешь в офисе и составляешь отчеты. Я заключил целевой контракт на 5 лет и ни о чем не жалею", - рассказал он. Сам молодой специалист работает на предприятии с июля этого года в четвертой партии первой Минской лесоустроительной экспедиции, окончил Белорусский государственный технологический университет по специальности "лесное хозяйство". "Отец рассказал мне всю специфику работы в "Белгослесе", как и что делается. Меня заинтересовало, что работа экспедиционная: есть полевой сезон, когда выезжаешь в другие области, и камеральный, во время которого работаешь в офисе и составляешь отчеты. Я заключил целевой контракт на 5 лет и ни о чем не жалею", - рассказал он.





Для парня лесное хозяйство - и польза, и интерес. Польза в том, что можно вносить в дело свой вклад, а интерес - возможность ходить по лесу, дышать свежим воздухом, наблюдать за дикими животными и величественным лесом.





На предприятии с весны идет полевой сезон. Молодые ребята пока не выезжают в другие области, но тренируются в пределах Минска, занимаясь инвентаризацией лесных насаждений. "Наставник помогает освежить знания из университета и дает много подсказок. Когда мы занимаемся камеральными работами, помогает весь коллектив, каждый привносит что-то свое. Все пытаются оказать друг другу поддержку", - рассказал Михаил Ашурко.





В планах Михаила - получить второе высшее образование в Академии управления при Президенте Беларуси и двигаться дальше по карьерной лестнице.





Что касается перспектив роста в "Белгослесе", то хорошим примером является наставник Михаила Ашурко - Вячеслав Пономарев. Он работает восьмой год и уже начальник партии №11 первой Минской лесоустроительной экспедиции. Наставником начал работать с третьего-четвертого года, поскольку ему всегда хотелось делиться своим опытом и знаниями, а также вносить вклад в закрепление ценных кадров на родном предприятии.

Вячеслав рассказал, что во время полевого сезона молодого специалиста отправляют на работу в связке с начальником партии или опытным таксатором. Несколько месяцев они много взаимодействуют, вместе ходят в лес, потом молодой специалист ходит отдельно, а наставник смотрит, как тот выполнил работу. Далее молодой сотрудник работает самостоятельно, наставник уже выборочно проверяет его результаты. Так, со временем, приобретается самостоятельность. "Если речь об учете растительного мира, то там самое главное - понимать, как работает программное обеспечение, и знать древесные породы. Наставник должен все рассказать, научить новому, передать своеобразные фишки молодому поколению", - пояснил он. Вячеслав рассказал, что во время полевого сезона молодого специалиста отправляют на работу в связке с начальником партии или опытным таксатором. Несколько месяцев они много взаимодействуют, вместе ходят в лес, потом молодой специалист ходит отдельно, а наставник смотрит, как тот выполнил работу. Далее молодой сотрудник работает самостоятельно, наставник уже выборочно проверяет его результаты. Так, со временем, приобретается самостоятельность. "Если речь об учете растительного мира, то там самое главное - понимать, как работает программное обеспечение, и знать древесные породы. Наставник должен все рассказать, научить новому, передать своеобразные фишки молодому поколению", - пояснил он.





На вопрос о том, как создать комфортную среду для новичков, Вячеслав Пономарев ответил: "Главное - подставить плечо и дать понять, что в ошибках нет ничего страшного. Нужно спокойно относиться к трудностям - все мы люди и можем сделать что-то не так. Это нормально".





Яна Баранова окончила Белорусский государственный технологический университет по специальности "лесная инженерия и логистическая инфраструктура лесного комплекса" и теперь работает инженером-таксатором в десятой партии второй Минской лесоустроительной экспедиции. "Мне нравится то, что каждую неделю во время работы меняются локации. Это может быть какая-то экотропа, парк или же улица. В таких местах Минска я никогда бы сама не побывала. А так я могу посмотреть столицу, узнать ее с разных сторон", - рассказала она.

Кроме того, Яне нравится, что на предприятии всегда готовы помочь. "Если возникают какие-то вопросы, то нам всегда помогают и подсказывают. Кроме того, нас зовут на различные спортивные соревнования, скоро будет проводиться конкурс "Таксатор года", на который нас тоже позвали, пока в качестве зрителей. Так мы можем познакомиться с коллективом, вместе в чем-то поучаствовать", - добавила она. Кроме того, Яне нравится, что на предприятии всегда готовы помочь. "Если возникают какие-то вопросы, то нам всегда помогают и подсказывают. Кроме того, нас зовут на различные спортивные соревнования, скоро будет проводиться конкурс "Таксатор года", на который нас тоже позвали, пока в качестве зрителей. Так мы можем познакомиться с коллективом, вместе в чем-то поучаствовать", - добавила она.





Максим Максимов - инженер-таксатор второй партии первой Минской лесоустроительной экспедиции. Как и его коллеги Михаил и Яна, он окончил БГТУ. В семье Максима в лесной сфере никто не работал - он первый. Парню интересно работать в "Белгослесе", хочется узнавать что-то новое и подниматься выше по карьерной лестнице. "Сейчас я инженер-таксатор, но дальше смогу стать таксатором второй и первой категории, потом ведущим таксатором, а впоследствии можно дойти до начальника партии", - сказал он.

Тем, кто еще учится и не знает, как выбрать место работы, Максим советует хорошо обдумать свое решение, пробовать узнавать что-то новое и искать себя. Рано или поздно каждый найдет свое место. Тем, кто еще учится и не знает, как выбрать место работы, Максим советует хорошо обдумать свое решение, пробовать узнавать что-то новое и искать себя. Рано или поздно каждый найдет свое место.





Александра КОМАР,

БЕЛТА.-0-