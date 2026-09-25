От инфраструктуры до сферы АПК: премьер-министр совершил рабочую поездку в Витебскую и Минскую области

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин совершил рабочую поездку в Витебскую и Минскую области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.



В центре внимания премьер-министра в Витебской области были наведение порядка и развитие инфраструктуры приграничных территорий.



Следующая точка рабочей поездки - Минская область. Александр Турчин посетил производственную площадку при деревне Дворище ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский". Производственная площадка, расположенная в Крупском районе Минской области, - это современный агропромышленный комплекс полного цикла. Здесь выращивают цыплят-бройлеров, перерабатывают мясо и производят комбикорма. Производственная мощность птичников - 20 тыс. т мяса. Убойный цех способен перерабатывать 6 тыс. голов в час. Мощности мясоперерабатывающего цеха - 5 тыс. т готовой продукции, а комбикормового завода - 6 тыс. т комбикорма в месяц.



Что касается итогов работы за восемь месяцев 2026 года к аналогичному периоду прошлого года, темп роста валовой продукции сельского хозяйства - 105,9%, в том числе продукции животноводства - 104%, растениеводства - 108,6%. Произведено 13 133 т мяса птицы в живом весе, из них 83% направлено на углубленную переработку.



Завершается строительство отделения птичников для откорма бройлеров при деревне Куты. Одновременно ведутся работы по газоснабжению, водозабору, очистным сооружениям и подъездным путям к ним. Это позволит получить дополнительно 6 тыс. т мяса птицы до конца 2026 года. Строительная готовность объекта составляет 98%.-0-