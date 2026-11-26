26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы развития авиационной отрасли Беларуси обсудили на XI Международной научно-практической конференции "Авиация: история, современность, перспективы развития" в Белорусской государственной академии авиации (БГАА), передает корреспондент БЕЛТА.



Ректор академии Игорь Яцкевич отметил, что в отрасли обсуждаются многоаспектные вопросы - от проблем, связанных с обеспечением эксплуатации воздушных судов на современном уровне, до новых научных разработок и технологий. "Не секрет, что сейчас активно рассматриваются беспилотные летательные аппараты, их интеграция и применение. Одной из перспектив развития отрасли является возможность применения искусственного интеллекта. В части диагностики авиационного оборудования он помогает быстрее просчитывать необходимые алгоритмы", - сказал он.



Начальник Авиационного научно-технического центра (АНТЦ) академии авиации Сергей Стойко также дополнил, что ИИ рассматривается как помощник для анализа больших данных и обработки информации. "Эта технология внедряется в управление воздушным движением. Думаю, в ближайшей перспективе он будет полноценно применятся в отрасли", - подчеркнул он и добавил, что в центре занимаются разработкой методики раннего диагностирования авиационных двигателей, которая позволит усовершенствовать подходы к техническому обслуживанию и ремонту компонентов.



В авиации остается много актуальных вопросов, которые традиционно находятся в центре внимания, - развитие силовых установок, радиоэлектронного оборудования и авионики. Ведущий научный сотрудник АНТЦ БГАА Сергей Василевич рассказал, что научные исследования в отрасли касаются создания новых конструкций элементов беспилотных летательных аппаратов и воздушных судов. Также специалисты изучают новые виды топлива и источники энергии, композитные материалы и сплавы. Такие исследования ведутся как в академии авиации, так и в НАН Беларуси.



По словам инженера лаборатории беспилотных авиационных систем АНТЦ БГАА Даниила Шпилевского, в авиационную отрасль мира и Беларуси сегодня внедряются цифровые двойники. "Это виртуальная модель воздушного судна, которая полностью повторяет его устройство в соответствии с конструкторской документацией производителя. На ней отображены все физические процессы и жизненный цикл судна в процессе эксплуатации. Благодаря технологии можно моделировать различные отказы, оценивать усталость конструкции и планировать техническое обслуживание. Это позволяет более эффективно вести конструкторскую документацию и повышать уровень безопасности полетов", - пояснил он.



Старший научный сотрудник Института прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко БГУ Глеб Литвинович рассказал, что в институте работают над устройствами для дистанционного зондирования. Одно из последних направлений - аппаратура для беспилотников, в частности гиперспектральных приборов. "Наша технология способна построить фотографию местности и имеет порядка 300 цветовых каналов, часть из которых недоступна человеческому глазу. Можно определять, что происходит на местности, какие там есть объекты и их свойства. Технология используется для поиска пожаров, инвазивных видов и усыханий в лесах, оценки состояния растительности и других целей", - отметил он и добавил, что система заточена на обработку данных прямо на борту беспилотника, чтобы результаты были уже при посадке.-0-