От ИИ до интеграционных платформ. Какие новые мероприятия включены в госпрограмму "Цифровая Беларусь" 

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. От искусственного интеллекта до интеграционных платформ - в государственную программу "Цифровая Беларусь" включены 14 новых мероприятий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минсвязи.



"Постановлением Совета Министров от 8 сентября 2026 года №455 внесены изменения в государственную программу "Цифровая Беларусь" на 2026-2030 годы. Ключевое изменение - программа становится масштабнее. В нее вошли 14 новых проектов, направленных на повышение эффективности госуправления, развитие реального сектора экономики и улучшение качества сервисов для граждан и бизнеса", - рассказали в пресс-службе.



Единая система электронного документооборота должна перевести работу с документами к проектному управлению в рамках каждой задачи, минимизируя количество переписок и позволяя непрерывно следить за ходом их исполнения.



Предусмотрено развитие собственной ИИ-платформы - национального контура для локального функционирования ИИ-моделей, обеспечения обработки данных для госсистем, а также системы обращений (обращения.бел) путем обновления пользовательских функций и внедрения ИИ-ассистентов, механизмов аналитики вопросов граждан и ответов на них.



Также совершенствуется механизм мониторинга окружающей среды. Он охватит радиационный, водный и почвенный контроль для оперативного выявления угроз. В центре внимания и комплексный мониторинг, быстрое обнаружение пожаров в лесах, предупреждение незаконных вырубок.



В области точного земледелия на РУП "Шипяны-АСК" будут апробированы технологии для расчета доз вносимых удобрений, прогноза болезней растений и формирования цифровых техкарт.



Переводится на цифровые рельсы строительство благодаря единой экосистеме нормирования и ценообразования с цифровым реестром требований и интеллектуальными инструментами.



Еще один проект - "Электронная библиотека", который позволяет получать необходимые книги из любой точки страны без визита в читальный зал.



В ЕАЭС организуется быстрый обмен данными - модернизация информационного взаимодействия поможет ускорить обмен сведениями и исключить технические барьеры.



Кроме того, Беларусь и Россия будут обеспечивать единое цифровое взаимодействие (защищенные каналы связи, взаимное признание ЭЦП и более эффективные межстрановые процедуры).



В сфере цифровой безопасности и правопорядка новые цифровые решения охватят пограничную службу, Следственный комитет и воинский учет.



"На очереди - еще один пакет обновлений государственной программы. К запуску до конца этого года подготовлены порядка пяти цифровых мероприятий в сфере таможенного дела, организации выборов, переписи населения и др.", - рассказали в Минсвязи.-0-