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От идей до достижений. Первый форум женщин-ученых прошел в формате мастер-классов и нетворкинга в БГУ

Опубликовано:

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Общество
25 сентября 2026, 19:29

От идей до достижений. Первый форум женщин-ученых прошел в формате мастер-классов и нетворкинга в БГУ

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25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На факультете географии и геоинформатики БГУ в ходе первого форума женщин-ученых обсудили роль и вклад молодых ученых в науку, а также их влияние на укрепление экономики страны, передает корреспондент БЕЛТА.

В тематической секции в формате мастер-классов и лекций для участников форума были представлены работы активных и перспективных молодых ученых из ведущих университетов Беларуси. "Тем самым мы показываем широту взглядов, стремимся осветить весь спектр научных проблем, которые интересуют наших исследователей. Надеемся, что формат секции с мастер-классами от лекторов будет интересен участникам и поможет еще больше привлечь молодежь в науку, а также способствовать нетворкингу и реализации новых проектов", - подчеркнула модератор секции, доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом повышения квалификации и переподготовки Белорусского государственного медицинского университета Евгения Тихонович.
Современная наука многообразна и невозможна без командной работы, обмена опытом и идеями. Евгения убеждена, что подобные форумы позволяют научным идеям превращаться в реальные достижения. Его главная задача - поддержать молодых ученых в их дальнейшем развитии научной деятельности.
Заместитель декана факультета дизайна Витебского государственного технологического университета Никита Захарчук выступил с лекцией на тему моды "Диссертация в образах. Идеальная капсула для защиты диссертации и научной конференции". "Я рассказал о дресс-коде и постарался разрушить стереотипы о его значении в научной среде. Показал, как он трансформируется в современном мире, не ограничиваясь белым и черным", - пояснил он.
Никита также возглавляет Совет молодых ученых в своем вузе. Он подчеркнул, что вклад молодежи особенно заметен в легкой промышленности. "Эта сфера требует дальновидности - необходимо заранее продумать и предугадать, какой дизайн на будущий сезон создать в текстиле. Здесь рождаются яркие молодые звезды как в сфере научного творчества, так и в дизайне костюмов. Мы единственный вуз в стране, который готовит кадры по профилю легкой промышленности, и ценим то, что наши студенты постоянно продолжают обучение в магистратуре и аспирантуре, пополняя ряды молодых ученых", - отметил он.
В качестве слушателя участие в форуме приняла и доцент кафедры детских инфекционных болезней с курсом повышения квалификации и переподготовки БГМУ Наталья Строгая. "Это первый форум, и ощущения достаточно интересные. Волнительно, как все пройдет в итоге, но у нас только положительные ожидания", - поделилась она впечатлениями перед началом работы секции.
По ее словам, женщины в медицине выполняют множество ролей - они ученые, матери, воспитатели и учителя. В числе известных имен она особенно выделила лауреата Государственной премии Беларуси Татьяну Морозкину, которая занималась созданием антиоксидантного витаминного комплекса, используемого для лечения онкологических заболеваний. Она также рассказала и о своем вкладе в медицину: "С коллегой сейчас разрабатываем комплекс использования искусственного интеллекта для анализа и расшифровки электрокардиограмм. Кроме того, в этом году должна выйти наша статья в турецком журнале, посвященная актуальной теме, связанной с детской инфектологией и ревматологией. Конечно, медицина достаточно консервативная, и здесь нужно время, чтобы любые внедрения прошли проверку и пациентами, и врачами".
Форум организован общественным объединением "Белорусский союз женщин", Национальной академией наук Беларуси, Министерством образования, а также Минским городским и областным исполнительными комитетами. Он направлен на объединение и актуализацию роли женщин в науке, демонстрацию и популяризацию вклада научных трудов женщин в социально-экономическое развитие страны и вовлечение молодежи в различные сферы научной и образовательной деятельности.-0-

Фото Ярослава Зарецкого, БЕЛТА
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