От идей до достижений. Первый форум женщин-ученых прошел в формате мастер-классов и нетворкинга в БГУ





В тематической секции в формате мастер-классов и лекций для участников форума были представлены работы активных и перспективных молодых ученых из ведущих университетов Беларуси. "Тем самым мы показываем широту взглядов, стремимся осветить весь спектр научных проблем, которые интересуют наших исследователей. Надеемся, что формат секции с мастер-классами от лекторов будет интересен участникам и поможет еще больше привлечь молодежь в науку, а также способствовать нетворкингу и реализации новых проектов", - подчеркнула модератор секции, доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом повышения квалификации и переподготовки Белорусского государственного медицинского университета Евгения Тихонович.

Современная наука многообразна и невозможна без командной работы, обмена опытом и идеями. Евгения убеждена, что подобные форумы позволяют научным идеям превращаться в реальные достижения. Его главная задача - поддержать молодых ученых в их дальнейшем развитии научной деятельности. Современная наука многообразна и невозможна без командной работы, обмена опытом и идеями. Евгения убеждена, что подобные форумы позволяют научным идеям превращаться в реальные достижения. Его главная задача - поддержать молодых ученых в их дальнейшем развитии научной деятельности.

Заместитель декана факультета дизайна Витебского государственного технологического университета Никита Захарчук выступил с лекцией на тему моды "Диссертация в образах. Идеальная капсула для защиты диссертации и научной конференции". "Я рассказал о дресс-коде и постарался разрушить стереотипы о его значении в научной среде. Показал, как он трансформируется в современном мире, не ограничиваясь белым и черным", - пояснил он. Заместитель декана факультета дизайна Витебского государственного технологического университета Никита Захарчук выступил с лекцией на тему моды "Диссертация в образах. Идеальная капсула для защиты диссертации и научной конференции". "Я рассказал о дресс-коде и постарался разрушить стереотипы о его значении в научной среде. Показал, как он трансформируется в современном мире, не ограничиваясь белым и черным", - пояснил он.

Никита также возглавляет Совет молодых ученых в своем вузе. Он подчеркнул, что вклад молодежи особенно заметен в легкой промышленности. "Эта сфера требует дальновидности - необходимо заранее продумать и предугадать, какой дизайн на будущий сезон создать в текстиле. Здесь рождаются яркие молодые звезды как в сфере научного творчества, так и в дизайне костюмов. Мы единственный вуз в стране, который готовит кадры по профилю легкой промышленности, и ценим то, что наши студенты постоянно продолжают обучение в магистратуре и аспирантуре, пополняя ряды молодых ученых", - отметил он. Никита также возглавляет Совет молодых ученых в своем вузе. Он подчеркнул, что вклад молодежи особенно заметен в легкой промышленности. "Эта сфера требует дальновидности - необходимо заранее продумать и предугадать, какой дизайн на будущий сезон создать в текстиле. Здесь рождаются яркие молодые звезды как в сфере научного творчества, так и в дизайне костюмов. Мы единственный вуз в стране, который готовит кадры по профилю легкой промышленности, и ценим то, что наши студенты постоянно продолжают обучение в магистратуре и аспирантуре, пополняя ряды молодых ученых", - отметил он.

В качестве слушателя участие в форуме приняла и доцент кафедры детских инфекционных болезней с курсом повышения квалификации и переподготовки БГМУ Наталья Строгая. "Это первый форум, и ощущения достаточно интересные. Волнительно, как все пройдет в итоге, но у нас только положительные ожидания", - поделилась она впечатлениями перед началом работы секции. В качестве слушателя участие в форуме приняла и доцент кафедры детских инфекционных болезней с курсом повышения квалификации и переподготовки БГМУ Наталья Строгая. "Это первый форум, и ощущения достаточно интересные. Волнительно, как все пройдет в итоге, но у нас только положительные ожидания", - поделилась она впечатлениями перед началом работы секции.

По ее словам, женщины в медицине выполняют множество ролей - они ученые, матери, воспитатели и учителя. В числе известных имен она особенно выделила лауреата Государственной премии Беларуси Татьяну Морозкину, которая занималась созданием антиоксидантного витаминного комплекса, используемого для лечения онкологических заболеваний. Она также рассказала и о своем вкладе в медицину: "С коллегой сейчас разрабатываем комплекс использования искусственного интеллекта для анализа и расшифровки электрокардиограмм. Кроме того, в этом году должна выйти наша статья в турецком журнале, посвященная актуальной теме, связанной с детской инфектологией и ревматологией. Конечно, медицина достаточно консервативная, и здесь нужно время, чтобы любые внедрения прошли проверку и пациентами, и врачами". По ее словам, женщины в медицине выполняют множество ролей - они ученые, матери, воспитатели и учителя. В числе известных имен она особенно выделила лауреата Государственной премии Беларуси Татьяну Морозкину, которая занималась созданием антиоксидантного витаминного комплекса, используемого для лечения онкологических заболеваний. Она также рассказала и о своем вкладе в медицину: "С коллегой сейчас разрабатываем комплекс использования искусственного интеллекта для анализа и расшифровки электрокардиограмм. Кроме того, в этом году должна выйти наша статья в турецком журнале, посвященная актуальной теме, связанной с детской инфектологией и ревматологией. Конечно, медицина достаточно консервативная, и здесь нужно время, чтобы любые внедрения прошли проверку и пациентами, и врачами".

Форум организован общественным объединением "Белорусский союз женщин", Национальной академией наук Беларуси, Министерством образования, а также Минским городским и областным исполнительными комитетами. Он направлен на объединение и актуализацию роли женщин в науке, демонстрацию и популяризацию вклада научных трудов женщин в социально-экономическое развитие страны и вовлечение молодежи в различные сферы научной и образовательной деятельности.-0- Форум организован общественным объединением "Белорусский союз женщин", Национальной академией наук Беларуси, Министерством образования, а также Минским городским и областным исполнительными комитетами. Он направлен на объединение и актуализацию роли женщин в науке, демонстрацию и популяризацию вклада научных трудов женщин в социально-экономическое развитие страны и вовлечение молодежи в различные сферы научной и образовательной деятельности.-0-





Фото Ярослава Зарецкого, БЕЛТА