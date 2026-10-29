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От хаоса к четкой стратегии. Как I ВНС заложило фундамент новой политической системы независимой Беларуси

Опубликовано:

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Общество
29 октября 2026, 11:00

От хаоса к четкой стратегии. Как I ВНС заложило фундамент новой политической системы независимой Беларуси

Новости темы "30 фактов о ВНС"
Живая дискуссия вместо пустых слов. В чем делегаты I ВНС дали фору профессиональным политикам 
План конкретных дел. Как одобренная на I ВНС пятилетняя программа помогла стране выйти из кризиса
29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решения первого Всебелорусского народного собрания заложили фундамент новой политической системы страны. В связи с 30-летним юбилеем ВНС БЕЛТА предлагает вспомнить историю одного из важнейших органов политической системы Беларуси. 30 лет, 30 фактов, 30 публикаций - агентство подготовило серию материалов о собрании, в которых расскажет о становлении этого высшего органа народовластия и его современной роли в жизни нашей страны.

Факт 6. Первое ВНС стало "антикризисным штабом": его решения заложили основу для политической системы независимой Беларуси
19-20 октября 1996 года под сводами столичного Дворца спорта 4740 делегатов первого Всебелорусского народного собрания, представлявших все регионы и социальные группы, обсуждали пути выхода страны из случившегося после распада СССР экономического и политического кризиса. По итогам двух дней работы и дискуссий делегаты приняли резолюцию, в которой выразили поддержку курсу главы государства и одобрили Основные направления социально-экономического развития Беларуси на 1996-2000 годы.
"Руководствуясь Конституцией Республики Беларусь, которая определяет народ единственным источником государственной власти в стране, мы, участники Всебелорусского народного собрания, представляющие миллионы граждан всех регионов республики, решительно поддерживаем инициативу Президента Республики Беларусь о проведении республиканского референдума и выносимые на него изменения и дополнения в Конституцию", - говорится в документе. Делегаты в резолюции также обращают внимание, что по итогам всенародного обсуждения изменений и дополнений Основного закона главой государства были учтены многочисленные предложения граждан, трудовых коллективов, государственных органов и общественных организаций.
Делегат всех семи ВНС, председатель Могилевской областной ветеранской организации, депутат облсовета Анатолий Глаз спустя годы подчеркнул, что первое собрание стало настоящим антикризисным штабом. "Именно благодаря воле Президента была сформирована четкая стратегия развития, определившая приоритеты на годы вперед: экспорт, жилье и продовольственная безопасность. Очевидно, что собрание не только помогло стране выйти из крутого пике. Оно заложило фундамент новой политической системы, где глава государства опирается на прямое доверие народа", - подчеркнул он.
Александр Лукашенко во время выступления на I Всебелорусском народном собрании, октябрь 1996 года
Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган народовластия Беларуси, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Третье заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года.-0-
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