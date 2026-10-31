От горячего питания до медиков. Под Гомелем эвакуированных из Алешек готовы встречать в палаточном лагере 

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Днем 30 октября началась добровольная эвакуация жителей из прифронтовой зоны. За каждым человеком было сохранено право выбора дальнейшего направления: украинское или российское. Ход миссии координируют уполномоченные по правам человека на месте.
Транзит - через гомельский аэропорт. На его территории развернут полноценный палаточный квартал, где для жителей Алешек предусмотрено горячее питание и возможность отдохнуть после длительного пути.
Палаточный городок из обогреваемых модулей расположен вблизи посадочной полосы, поэтому, спустившись с самолета, люди получат помощь и поддержку, в которой они нуждаются.
Местные власти организовали все необходимое, чтобы на белорусской земле эвакуированные из города Алешки ощутили себя в полной безопасности. Принципиальная позиция - чтобы люди всех возрастов почувствовали тепло и поддержку белорусов.
Прибывшим фактически из зоны боевых действий необходимую помощь готовы оказать психологи областного управления МЧС, волонтеры Красного Креста, а также медицинские работники.
Среди эвакуированных есть маломобильные граждане, поэтому дежурят в развернутых обогреваемых модулях и медицинские специалисты. Рядом - кареты скорой помощи.
Гомельские медики готовы оказать необходимую помощь как на месте, так и в учреждениях, если это потребуется. "При необходимости пациентов госпитализируют в стационар, где ими займутся специалисты по профилю выявленных заболеваний. На месте также можем измерить давление, провести осмотр, первичную хирургическую обработку, дать лекарства согласно выявленным симптомам. Все, что необходимо, мы сделаем", - подчеркнула Наталья Мастерская, отметив, что опыт оказания такого рода поддержки у гомельских специалистов есть. "Для нас это очень важно и ответственно", - добавила она.
Заместитель председателя Гомельской областной организации Белорусского Красного Креста Олеся Костюк также отметила, что все готово к прибытию жителей Алешек еще с вечера.
"Миссия Белорусского Красного Креста всегда нацелена на оказание помощи людям, которые в ней нуждаются. Мы готовы и к этой гуманитарной миссии. Заранее установлены наши краснокрестовские модули, подготовлено все необходимое, что может понадобиться: от детских и взрослых памперсов до других предметов обихода, включая гигиенические, а также питание - по предпочтениям", - сказала она.
На случай дождя подготовлены зонты и дождевики, а также теплые пледы. Подключились к миссии и волонтеры БКК. "Наша основная задача - поддержать людей, сопроводить их, высказать и слова поддержки. Это тоже немаловажно. Все наши волонтеры обучены оказанию не только первой помощи, но и первой психологической помощи. Мы готовы поддержать каждого", - рассказала Олеся Костюк.
Предусмотрены и специальные места для пребывания с детьми. Готовы оказать поддержку гражданам с детьми любого возраста: от младенцев до ребят постарше. Также завезено детское питание, памперсы разных размеров, игрушки и др. Молочные и безмолочные смеси, фруктовые, овощные и мясные пюре белорусского производства - предусмотрен максимум вариантов.
Обустроены игровые зоны, чтобы маленькие пассажиры могли отвлечься в ожидании следующего этапа пути. К примеру, им предложат посмотреть мультфильмы или порисовать под присмотром волонтеров Белорусского Красного Креста.
Подготовлены и продовольственные наборы от БКК. В них собраны нескоропортящиеся продукты, которые жители Алешек могут взять с собой в дорогу.Как рассказал начальник Гомельского областного управления МЧС Виталий Бокун, работники МЧС в силу своей компетенции также принимают участие в гуманитарной миссии. "Одна из основных задач - оказание помощи маломобильным гражданам, в том числе даже в разгрузке багажа. Дополнительно предусмотрены модули для организации горячего питания, работы психологической службы. Мы полностью готовы к выполнению всех задач по предназначению для оказания помощи гражданам, прибывающим на территорию Беларуси", - заверил он.
Всего на территории гомельского аэропорта во взаимодействии с Белорусским Красным Крестом установлены несколько модулей. Они предназначены для обогрева людей, предоставления дополнительного питания. В них созданы и комфортные условия для работы медиков, а также психологической службы МЧС.
Белорусская сторона предусмотрела все возможные варианты событий.
Известно, что многие жители Алешек покинули дома вместе с питомцами, поэтому продуманы мелочи и по этим вопросам. В частности, подготовлен даже корм для животных. Работники МЧС обеспечили специальный транспорт для их перевозки.
Как сообщалось, участие в этом гуманитарном процессе является продолжением последовательной миролюбивой политики и неизменной миротворческой позиции Беларуси. Ранее на территории пункта пропуска "Новая Гута" неоднократно проходили различные гуманитарные миссии. Здесь проводились обмены военнопленными и телами погибших военнослужащих, воссоединялись со своими семьями мирные граждане из России и Украины.
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Фото Марины Васильевой, Виталия Пивоварчика