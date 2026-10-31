От горячего питания до медиков. Под Гомелем эвакуированных из Алешек готовы встречать в палаточном лагере 

Палаточный городок из обогреваемых модулей расположен вблизи посадочной полосы, поэтому, спустившись с самолета, люди получат помощь и поддержку, в которой они нуждаются.

Местные власти организовали все необходимое, чтобы на белорусской земле эвакуированные из города Алешки ощутили себя в полной безопасности. Принципиальная позиция - чтобы люди всех возрастов почувствовали тепло и поддержку белорусов.

Среди эвакуированных есть маломобильные граждане, поэтому дежурят в развернутых обогреваемых модулях и медицинские специалисты. Рядом - кареты скорой помощи.

Заместитель председателя Гомельской областной организации Белорусского Красного Креста Олеся Костюк также отметила, что все готово к прибытию жителей Алешек еще с вечера.

Обустроены игровые зоны, чтобы маленькие пассажиры могли отвлечься в ожидании следующего этапа пути. К примеру, им предложат посмотреть мультфильмы или порисовать под присмотром волонтеров Белорусского Красного Креста.

Подготовлены и продовольственные наборы от БКК. В них собраны нескоропортящиеся продукты, которые жители Алешек могут взять с собой в дорогу.

Белорусская сторона предусмотрела все возможные варианты событий.





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Фото Марины Васильевой, Виталия Пивоварчика