25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В нашей стране создано шесть университетских технопарков: три работают на базе крупнейших университетов столицы, три - в регионах - Гродно, Витебске и Полоцке. Каждый их них имеет свою специализацию. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1"
рассказал первый заместитель министра образования Александр Баханович.
Выросли университетские технопарки, по словам эксперта, из своих сильных научных школ и работают под профиль своего региона. "Так, технопарк БНТУ "Политехник" специализируется на разработке и выпуске медицинской техники, лазерных технологий, машиностроения. Технопарк "Унитехпром БГУ" - признанный лидер малотоннажной химии и фармацевтики. У каждого своя специализация. Об их эффективности лучше всего говорят цифры. Сегодня в среднем на один вложенный бюджетный рубль резиденты технопарков выпускают продукции (по предварительным прогнозам за 2026 год) почти на 16 рублей", - рассказал Александр Баханович.
Также эффективность работы технопарков измеряется тем, насколько быстро научная идея доходит до производства. "Технопарк - это вершина всей большой структуры, которая сегодня действует в системе образования. Для этого сегодня у нас в университетах создано 29 студенческих конструкторских бюро. Здесь ребята учатся воплощать идею в реальный прототип в металле. Совместно с Парком высоких технологий мы создали 12 региональных стартап-центров, где ребят обучают бизнес-процессам. Также работают 33 отраслевые лаборатории, которые созданы в интересах 17 министерств и ведомств и решают конкретные задачи предприятий", - отметил Александр Баханович.
В вузовской науке налажена система прямой работы с предприятиями через хозяйственные договоры и отраслевые лаборатории. "Порядка 65% всех этих разработок как раз и приходит на наши предприятия в виде готовых технологий и изделий через непосредственно хозяйственные договоры. Через технопарк приходит около 10-15% этих разработок", - подчеркнул он.-0-