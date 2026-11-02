От дождя к мокрому снегу: ноябрь готовит Беларуси резкую смену погоды

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2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ноябрь в этом году, видимо, не желая принимать эстафету аномально теплой погоды октября, взял курс на похолодание, заручившись поддержкой воздушных масс арктического происхождения. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды."В ближайшее время в Беларуси установится отрицательная температурная аномалия, составляющая 1-2 градуса. Ночные минимумы станут колебаться от минус 4 до плюс 6 градусов, а дневные максимумы окажутся в пределах от плюс 1 градуса по северо-востоку до плюс 10 градусов по западу. При этом, благодаря гребню высокого давления KLAUS, осадков ожидается немного, они будут носить локальный характер и распространяться в основном на северо-восточную половину страны. Но если сегодня и завтра (2-3 ноября) при положительных температурах воздуха осадки еще будут отмечаться в виде дождя, то уже начиная с 4 ноября (среда), вследствие усиливающейся адвекции холодной воздушной массы, дожди станут идти вперемешку с мокрым снегом. В дневные часы 6 ноября (пятница) местами дискомфорта добавит сильный порывистый ветер. В ночные и утренние часы во влажном воздухе при колебаниях температурного фона в отдельных районах страны, помимо туманов, есть вероятность гололедных явлений. В такой ситуации автовладельцам стоит задуматься о переходе на зимние шины. Холод, первый снег, антициклон KLAUS - как своего рода "зимний привет" среди осени", - рассказали синоптики.Во вторник,, местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов. Днем будет 4-9 градусов выше нуля.В среду,, будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), слабый гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем - плюс 2-9.В четверг,, местами, а по северо-востоку страны во многих районах пройдут небольшие осадки (дождь, ночью и утром с мокрым снегом). Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 3 градусов, днем - плюс 3-10.В пятницу,, местами по стране пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый гололед, местами на дорогах гололедица. Днем местами прогнозируется усиление ветра с порывами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 5 градусов, днем - плюс 2-9.В субботу,, будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северу страны пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами возможны слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - плюс 1-7.В воскресенье,, будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Ночью и утром местами возможны слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 4 градусов, днем - плюс 2-8.-0-