От дождя к мокрому снегу: ноябрь готовит Беларуси резкую смену погоды

Во вторник, 3 ноября, местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов. Днем будет 4-9 градусов выше нуля.
В среду, 4 ноября, будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), слабый гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем - плюс 2-9.
В четверг, 5 ноября, местами, а по северо-востоку страны во многих районах пройдут небольшие осадки (дождь, ночью и утром с мокрым снегом). Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 3 градусов, днем - плюс 3-10.
В пятницу, 6 ноября, местами по стране пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый гололед, местами на дорогах гололедица. Днем местами прогнозируется усиление ветра с порывами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 5 градусов, днем - плюс 2-9.
В субботу, 7 ноября, будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северу страны пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами возможны слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - плюс 1-7.
В воскресенье, 8 ноября, будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Ночью и утром местами возможны слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 4 градусов, днем - плюс 2-8.-0-
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