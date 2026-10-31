"От договороспособности тройки гигантов зависит мир на планете". Эксперт о возможной встрече глав РФ, КНР и США

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте БЕЛТА "В теме" доктор политических наук, профессор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Елена Пономарева высказала мнение о значении возможной встречи глав РФ, КНР и США на саммите АТЭС, подчеркнув, что именно от договороспособности этих государств зависит мир на планете.Говоря о возможной встрече Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС, Елена Пономарева отметила, что подготовка, в том числе медийная, связана как с внешнеполитической деятельностью трех мировых гигантов, так и с внутриполитической повесткой, которая прежде всего касается президента США. "Он играет два шара в лузу. Пытается по крайней мере. За счет внешнеполитической активности обещания завершить важные глобальные конфликты или, по крайней мере, выработать дорожную карту по их завершению, которая будет соблюдаться, для его внутриполитических оппонентов. Это мы должны понимать", - сказала доктор политических наук.По словам профессора МГИМО, идея глобального треугольника 21 века, стороны которого - Россия, США и Китай, от которого зависит мир на разных континентах, по-прежнему остается актуальной. "В условиях глобальной небезопасности именно трем гигантам нужно договариваться. И только от их договороспособности зависит мир на планете. Потому что каждый сам по себе, даже со своими союзниками, не в состоянии обеспечить именно глобальную безопасность".Елена Пономарева заметила, что если встреча состоится, то ее стоит рассматривать, как важную дипломатическую площадку: "Не будет принято однозначных решений, подписано каких-то документов. Вряд ли кто-то это ожидает. Но прикидка договоренности по важным моментам, они, безусловно, могут произойти. Некая атмосферность должна сложиться между этими лидерами". Доктор политических наук также обратила внимание на то, что любая встреча лидеров - это гигантская подготовка с точки зрения работы команд по формированию позиций той или иной страны, которая будет донесена участникам встречи."Несколько идет сравнений с историческими другими событиями, и неслучайно. Одно из ярких сравнений - с Ялтой (Ялтинская конференция 1945 года стала второй личной встречей лидеров стран антигитлеровской коалиции. Главы Советского Союза, США и Великобритании Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль собрались, чтобы решить, каким будет послевоенное устройство мира. - Прим. БЕЛТА). Потому что именно тройка ведущих на тот момент лидеров держав определяла послевоенное мироустройство. Но тогда тоже еще война шла. Есть мнение, что должен сначала закончиться горячий конфликт, а потом договариваются. Ничего подобного, договариваются в ходе военного конфликта", - резюмировала Елена Пономарева.-0-