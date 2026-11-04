От дискредитации до "иранского варианта". Какие угрозы безопасности несут цифровые технологии

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интеграция технологических гигантов, структур спецслужб и крупных медиа создает новую угрозу для стран Евразии. Об этом заявил на одной из сессий IV Минской международной конференции по евразийской безопасности главный аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков, сообщает корреспондент БЕЛТА.





По его словам, западные элиты формируют гибкие мультисети для нелегитимного давления и контроля над глобальными логистическими маршрутами. Эксперт отметил, что компания Palantir, главным заказчиком которой является ЦРУ, трансформируется в комплексный инструмент сбора и анализа персональных данных с помощью технологий искусственного интеллекта. "В кулуарах обсуждается включение в этот конгломерат крупных СМИ", - подчеркнул он.





Виталий Волков отметил, что это позволяет автоматически рассчитывать и запускать кампании по дискредитации чиновников, инженеров и других значимых лиц на логистических цепочках. Давление может варьироваться от публикации компромата до "иранского варианта" - физических ликвидаций с использованием различных баз данных.





Особую опасность представляет передача странами ОДКБ доступа к таможенным IT-системам представителям Запада под предлогом контроля за соблюдением санкций. "Это фактически ключ к логистическим маршрутам всего евразийского пространства", - предупредил эксперт, добавив, что аналогичные системы сейчас активно разрабатывают разведки Великобритании и Германии.





Противостоять такому гибкому альянсу государств, IT-корпораций и аналитических центров через жесткие госинституты невозможно. В связи с этим спикер предложил создать единую гибкую систему в ОДКБ и ШОС, в которую бы вошли госорганы, технологические, финансовые и идеологические группы, институты принятия решений, аналитические центры. "Эта система должна работать на опережение угроз, а не реагировать на них. Кроме того, она должна нивелировать противоречия внутри евразийских структур, доказывая, что быть вместе выгоднее, чем разделенным", - резюмировал эксперт.





IV Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит в Минске 3-4 ноября. В мероприятии принимают участие более 600 человек, представляющих около 50 стран. В программе конференции предусмотрены три рабочие и две тематические сессии с рассмотрением широкого спектра вопросов региональной и глобальной безопасности.-0-