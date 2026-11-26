26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кому положены услуги социального работника, от чего зависит их перечень и сумма оплаты, рассказала корреспонденту БЕЛТА консультант главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и соцзащиты Наталья Селевич.



По словам эксперта, услугами социального работника могут воспользоваться нетрудоспособные граждане, у которых в медицинской справке указан функциональный класс ФК2, ФК3 или ФК4. "Функциональные классы - это степень выраженности ограничений категории жизнедеятельности человека, способности к самообслуживанию, - пояснила консультант. - Их определяют врачи".



Конкретный перечень социальных услуг зависит от индивидуальных потребностей, состояния здоровья (функционального класса по самообслуживанию, указанного в медицинской справке), а также от наличия близких родственников и совместного проживания с ними.



При умеренно выраженном нарушении способности к самообслуживанию (ФК2) социальный работник помогает в покупке и доставке на дом продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарств, в оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи и других платежей.



Также социальный работник оказывает помощь одиноким и одиноко проживающим людям с ФК2 в поддержании порядка в жилых помещениях, например мытье окон, смена штор и гардин, уборка пыли со стен и потолков, и помогает в использовании телефона и почты, сдаче вещей в стирку, химчистку, ремонт и их доставка на дом. В случае, если нетрудоспособный человек проживает в частном доме без центрального отопления и водоотведения, дополнительно оказываются услуги по доставке воды, дров или брикета из хранилища.



Если у человека есть выраженное нарушение (ФК3) или резко выраженное нарушение, когда он обездвижен и не в состоянии что-либо делать (ФК4), то социальный работник также оказывает помощь в переодевании, в смене постельного белья, в приеме пищи, в выполнении ряда санитарно-гигиенических процедур, в организации прогулки на свежем воздухе в течение 30 минут. Если человек с ФК3 или ФК4 является одиноким или одиноко проживающим, то соцработники оказывают больше услуг по уборке жилых помещений и придомовых территорий, например подметание и мытье пола, чистка ванны (умывальника) и унитаза, чистка газовой (электрической) плиты и мытье раковины, холодильника и другие услуги. Кроме того, они помогают приготовить пищу или готовят ее самостоятельно, но только простые блюда. А также растапливают печь и доставляют овощи из хранилища.



Эксперт подчеркнула, что количество визитов таких сотрудников определяется с учетом индивидуальной нуждаемости в социальных услугах, а также перечня оказываемых услуг и может составлять от одного до пяти раз в неделю.



Право на бесплатное социальное обслуживание на дому имеют малообеспеченные одинокие нетрудоспособные граждане. На условиях частичной оплаты (60% тарифа) такие услуги получают одинокие нетрудоспособные граждане, среднедушевой доход которых не превышает 200% бюджета прожиточного минимума. Иным нетрудоспособным соцуслуги предоставляются на условиях полной оплаты. В среднем часовой тариф составляет 90 копеек.-0-