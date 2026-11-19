19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Покупка товаров в интернете может обернуться потерей денег, если довериться незнакомому продавцу и согласиться на предоплату. О распространенных схемах интернет-мошенничества и способах защитить свои средства корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель начальника УВД администрации Московского района Минска - начальник криминальной милиции полковник Константин Блажей.





"Количество преступлений, совершаемых в сети Интернет, пусть и уменьшается, но злоумышленники продолжают использовать самые разные предлоги, играя на наших желаниях, эмоциях или просто на невнимательности. Важно понимать, что любая подозрительная ситуация, любая ссылка, звонок или сообщение, где вас просят перевести деньги, должны вызывать настороженность", - отметил он.





В качестве примера Константин Блажей привел две истории, произошедшие в Московском районе столицы.





44-летний минчанин получил в мессенджере сообщение от друга, находившегося в командировке за границей. Тот попросил оплатить букет из 101 розы для супруги на день рождения, объяснив, что не может сделать это самостоятельно из-за проблем с банковской картой. Сначала мужчина отказался, сославшись на отсутствие денег. Тогда знакомый предложил другой вариант: его жена перевела минчанину 230 рублей якобы в долг. Получив средства, тот отправил их по указанным реквизитам, а чек переслал приятелю. Однако через три дня выяснилось, что цветы так и не доставили, а интернет-магазин перестал выходить на связь.





"Эта схема стара как мир, но, к сожалению, продолжает работать. Всегда проверяйте продавца, ищите отзывы, обращайте внимание на дату создания аккаунта. И помните, слишком низкая цена - это первый признак обмана", - прокомментировал полковник милиции.





В другом случае жительница Минска решила купить морепродукты через интернет. Она нашла аккаунт магазина с привлекательными ценами. После переписки покупательницу перевели в мессенджер, где предоставили документы, призванные подтвердить надежность продавца: свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя, прайс-лист и отзывы. Все они оказались поддельными. Женщина выбрала товар на 180 рублей. Администратор настоял на полной предоплате, и минчанка перевела деньги. В день доставки заказ не привезли, а связаться с продавцом больше не удалось.





"Здесь мы видим классический пример работы с доверием. Мошенники создают видимость легального бизнеса, предоставляя поддельные документы и отзывы. Они играют на желании людей сэкономить. Главное правило - не доверяйте слишком низким ценам и навязчивым предложениям. По возможности выбирайте оплату при получении товара. Никогда не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите данные своих банковских карт на сомнительных ресурсах", - предупредил Константин Блажей. Для дополнительной проверки интернет-магазинов, ссылок и аккаунтов Константин Блажей рекомендует использовать чат-бот @ScamBY_bot.





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