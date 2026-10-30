От Бреста до Сахалина: белорусский производитель солнцезащитных систем "Дельфа-Буг" расширяет географию продаж с помощью Wildberries

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 30 октября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:22 Почти 300 км местных автодорог отремонтировали в Гомельской области за девять месяцев Регионы
11:21 Лукашенко - белорусам: за нас наши вопросы никто не решит, давайте действовать Президент
11:20 ГПК: более 2,2 тыс. транспортных средств находятся в очереди на въезд в ЕС Общество
11:19 Законопроект о республиканском бюджете на 2027 год принят депутатами в первом чтении Общество
11:16 Лукашенко подарил новой инфекционной больнице Минска аппарат ИВЛ, а ему передали "капсулу времени" Президент
11:10 Определились 12 участников основного этапа Лиги чемпионов по гандболу Спорт
11:09 Генсек ОБСЕ примет участие в Минской конференции по евразийской безопасности Общество
11:08 Чем опасно неправильное промывание носа, рассказала врач Общество
11:02 Верховный Суд признал пособника нацистов Буглая виновным в геноциде  Общество
11:00 Лукашенко: Беларусь в пандемию спаслась, пойдя своим путем, но и вынесла необходимые уроки Президент
10:58 Более 21 тыс. высокотехнологичных и сложных операций уже провели в Гомельской области в этом году Регионы
10:55 Законопроект об изменении Налогового кодекса принят депутатами в первом чтении  Общество
10:52 Расходы ФСЗН на пенсии в 2027 году вырастут - Лобович Общество
10:50 Около 80 пешеходов погибли на дорогах в результате наездов за девять месяцев - МВД Происшествия
10:48 "Не сомневался, что белорусы - рядом". Главврач райбольницы в Алешках об участии Беларуси в гуманитарной миссии  Общество
10:47 Более 10,8 млн тонн зерна с учетом рапса и кукурузы намолотили в Беларуси Экономика
10:43 На Минскую конференцию по евразийской безопасности приедут более 600 участников из порядка 50 стран Общество
10:39 В Великобритании зафиксировали рекордное число тяжких преступлений со стороны рецидивистов В мире
10:30 Деградация ж/д сети Испании стала следствием халатного госуправления - СМИ В мире
10:30 От Бреста до Сахалина: белорусский производитель солнцезащитных систем "Дельфа-Буг" расширяет географию продаж с помощью Wildberries Общество
10:29 Новая Городская инфекционная больница открыта в Минске Президент
10:25 Законопроект о бюджете внебюджетного фонда соцзащиты населения на 2027 год принят в двух чтениях Общество
10:13 Лукашенко о праздновании Дня Октябрьской революции: это дань уважения истории Президент
10:13 В Кремле заявили, что Путин открыт к диалогу, в том числе с Макроном и Мерцем  В мире
10:11 Электромобилям - зеленый свет. Как в Беларуси будут расширять сеть зарядных станций Экономика
10:04 РФ и Украина сообщили подробности эвакуации людей из Алешек В мире
09:59 "Не только удержать положительную динамику". Крупко о ключевой задаче соцэкономразвития области до конца года Регионы
09:54 Жительница Минска попалась на уловки мошенников и лишилась 38 тыс. рублей Регионы
09:52 Между едой и отоплением: почему десятки миллионов европейцев боятся зимних счетов В мире
09:51 Новую Городскую инфекционную больницу открывают в Минске. Лукашенко примет участие в церемонии Президент
Все новости
Все новости

От Бреста до Сахалина: белорусский производитель солнцезащитных систем "Дельфа-Буг" расширяет географию продаж с помощью Wildberries

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
30 октября 2026, 10:30

От Бреста до Сахалина: белорусский производитель солнцезащитных систем "Дельфа-Буг" расширяет географию продаж с помощью Wildberries

СП ООО "Дельфа-Буг" всегда было пионером. Когда-то первыми в Беларуси начали выпускать карнизы и рольшторы типа "день-ночь", которые сегодня есть у многих. А недавно здесь наладили производство штор-плиссе, которые на ближайшие годы станут трендом в дизайне интерьера для окон. Уже 32 года продукция предприятия успешно завоевывает сердца покупателей из разных стран и регионов: от Бреста до Сахалина.
 
В проекте "ЛЮДЗI И БИЗНЕС" вместе с "Wildberries" расскажем о людях, делающих бизнес, который живет
 

История СП ООО "Дельфа-Буг" начиналась в конце 1990-ых скромно: с небольшого сборочного цеха, трех станков и штата из пяти-шести человек. Среди них был мастер по технологическому оборудованию Вячеслав Пунько, который с гордостью констатирует: сейчас различных машин здесь уже 15, оборудование обновляется каждый год - на самое современное, с мощными процессорами и легкими настройками. Сегодня у предприятия только производственных площадей 11 тысяч квадратных метров, около 300 сотрудников и шесть собственных салонов в Беларуси.
- Мы сами изготавливаем шторы, карнизы, рольшторы, жалюзи, плиссе и римские шторы. Наша компания -- одна из самых крупных на пространстве СНГ, - отмечает генеральный директор СП ООО "Дельфа-Буг" Владимир Юричев.
Наращивая мощности, компания создала собственное инструментальное производство. Оно появилось в 2015 году и значительно расширило возможности.

- Мы смогли заняться проектированием новых образцов продукции, их постановкой на производство, оперативным ремонтом оснастки, повышением производительности труда и многим другим, - уточняет руководитель конструкторского бюро СП ООО "Дельфа-Буг" Виктор Ивановский.

На предприятии есть участки металлопрофиля, а также литья и производства более 120 наименований пластмасс. Такая обширная производственная база позволяет оперативно реагировать на изменения тенденций рынка, чтобы смело идти вперед.

Львиную долю продукции предприятия сейчас составляют рулонные шторы от эконом до премиум класса, а также карнизы, которых здесь выпускают множество - от классических настенных до потолочных. Но с каждым годом растет спрос и на солнцезащитные системы. Неизменный фаворит в этом списке - рольшторы типа «день-ночь», которые в народе называют "зебра". Сейчас на них приходится около 55% от объема производства.

- Но мы постоянно придумываем что-то новое. Например, шторы плиссе, которые начинают завоевывать признание покупателей. Думаю, в ближайшие полтора-два года этот продукт станет очень популярным, - говорит Владимир Юричев.

Он отмечает, что главной задачей "Дельфа-Буг" остается не только произвести продукцию, но и продать ее. Большие инвестиции были вложены в создание товаропроводящей сети в России, Казахстане, Грузии, Молдове, Армении. Расширить географию продаж существенно помог и ключевой партнер – Wildberries.
- Мы выходили на этот маркетплейс всего с 18 позициями, а сейчас предлагаем уже 1100 наименований продукции в основном премиум-сегмента, входя в пятерку крупнейших поставщиков в нашей категории товаров, - рассказывает ведущий специалист отдела продаж СП ООО "Дельфа-Буг" Алеся Наривончик.
Работа с Wildberries дала мощный толчок для развития всей компании. Не обошлось без новшеств: с нуля был сформирован отдел онлайн-продаж, организован склад на более чем тысячу квадратных метров с отдельной командой, которая формирует поставки под стандарты маркетплейса.

- Проект доказал свою высокую эффективность и останавливаться мы не планируем, - отмечает Алеся Наривончик. - В ближайших планах - вывод на рынки еще около 400 артикулов изделий. Над ними сейчас активно работает наш конструкторский отдел, создавая продукцию в строгом соответствии с мировыми трендами в дизайне оформления окон.



Размещение рекламы на БЕЛТА
Теги
Беларусь
Новости рубрики Общество
Фото из архива ГПК: более 2,2 тыс. транспортных средств находятся в очереди на въезд в ЕС
Законопроект о республиканском бюджете на 2027 год принят депутатами в первом чтении
Фото МИД Генсек ОБСЕ примет участие в Минской конференции по евразийской безопасности
Фото из архива Чем опасно неправильное промывание носа, рассказала врач
Верховный Суд признал пособника нацистов Буглая виновным в геноциде 
Законопроект об изменении Налогового кодекса принят депутатами в первом чтении 
  • Главная
  • От Бреста до Сахалина: белорусский производитель солнцезащитных систем "Дельфа-Буг" расширяет географию продаж с помощью Wildberries
    • Главное
    Новая Городская инфекционная больница открыта в Минске
    "Не сомневался, что белорусы - рядом". Главврач райбольницы в Алешках об участии Беларуси в гуманитарной миссии 
    Законопроект о республиканском бюджете на 2027 год принят депутатами в первом чтении
    50 тыс. деревьев и 70 га новых лесов - Беларусбанк принял участие в акции "Дай лесу новае жыцце!"
    Топ-новости
    Лукашенко: Беларусь в пандемию спаслась, пойдя своим путем, но и вынесла необходимые уроки
    Лукашенко о праздновании Дня Октябрьской революции: это дань уважения истории
    Лукашенко поздравил коллектив и студентов БГУ с 105-летием вуза
    Лукашенко в поздравлении БГМУ: вы готовите специалистов, для которых медицина становится делом жизни
    На Минскую конференцию по евразийской безопасности приедут более 600 участников из порядка 50 стран
    Верховный Суд признал пособника нацистов Буглая виновным в геноциде 
    Законопроект об изменении Налогового кодекса принят депутатами в первом чтении 
    В Беларуси окончательно разрешена интернет-торговля ювелирными изделиями
    "Мы своих братьев не предадим". Лукашенко о политике Беларуси по отношению к России
    Глава Республики Алтай о сотрудничестве с Беларусью: невзирая на тысячи километров, мы очень близки
    Беларусь рассчитывает расширить производство техники во Вьетнаме
    Между едой и отоплением: почему десятки миллионов европейцев боятся зимних счетов
    Прямое авиасообщение, белорусский санаторий и АПК. Какие проекты реализуют Беларусь и Республика Алтай
    Шулейко: Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Республикой Алтай
    Как система международных отношений опять наступает на грабли истории? Мнение эксперта
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.