От Бреста до Сахалина: белорусский производитель солнцезащитных систем "Дельфа-Буг" расширяет географию продаж с помощью Wildberries

В проекте "ЛЮДЗI И БИЗНЕС" вместе с "Wildberries" расскажем о людях, делающих бизнес, который живет
История СП ООО "Дельфа-Буг" начиналась в конце 1990-ых скромно: с небольшого сборочного цеха, трех станков и штата из пяти-шести человек. Среди них был мастер по технологическому оборудованию Вячеслав Пунько, который с гордостью констатирует: сейчас различных машин здесь уже 15, оборудование обновляется каждый год - на самое современное, с мощными процессорами и легкими настройками. Сегодня у предприятия только производственных площадей 11 тысяч квадратных метров, около 300 сотрудников и шесть собственных салонов в Беларуси.
- Мы сами изготавливаем шторы, карнизы, рольшторы, жалюзи, плиссе и римские шторы. Наша компания -- одна из самых крупных на пространстве СНГ, - отмечает генеральный директор СП ООО "Дельфа-Буг" Владимир Юричев.
Наращивая мощности, компания создала собственное инструментальное производство. Оно появилось в 2015 году и значительно расширило возможности.
- Мы смогли заняться проектированием новых образцов продукции, их постановкой на производство, оперативным ремонтом оснастки, повышением производительности труда и многим другим, - уточняет руководитель конструкторского бюро СП ООО "Дельфа-Буг" Виктор Ивановский.
На предприятии есть участки металлопрофиля, а также литья и производства более 120 наименований пластмасс. Такая обширная производственная база позволяет оперативно реагировать на изменения тенденций рынка, чтобы смело идти вперед.
Львиную долю продукции предприятия сейчас составляют рулонные шторы от эконом до премиум класса, а также карнизы, которых здесь выпускают множество - от классических настенных до потолочных. Но с каждым годом растет спрос и на солнцезащитные системы. Неизменный фаворит в этом списке - рольшторы типа «день-ночь», которые в народе называют "зебра". Сейчас на них приходится около 55% от объема производства.
- Но мы постоянно придумываем что-то новое. Например, шторы плиссе, которые начинают завоевывать признание покупателей. Думаю, в ближайшие полтора-два года этот продукт станет очень популярным, - говорит Владимир Юричев.
Он отмечает, что главной задачей "Дельфа-Буг" остается не только произвести продукцию, но и продать ее. Большие инвестиции были вложены в создание товаропроводящей сети в России, Казахстане, Грузии, Молдове, Армении. Расширить географию продаж существенно помог и ключевой партнер – Wildberries.
- Мы выходили на этот маркетплейс всего с 18 позициями, а сейчас предлагаем уже 1100 наименований продукции в основном премиум-сегмента, входя в пятерку крупнейших поставщиков в нашей категории товаров, - рассказывает ведущий специалист отдела продаж СП ООО "Дельфа-Буг" Алеся Наривончик.
Работа с Wildberries дала мощный толчок для развития всей компании. Не обошлось без новшеств: с нуля был сформирован отдел онлайн-продаж, организован склад на более чем тысячу квадратных метров с отдельной командой, которая формирует поставки под стандарты маркетплейса.
- Проект доказал свою высокую эффективность и останавливаться мы не планируем, - отмечает Алеся Наривончик. - В ближайших планах - вывод на рынки еще около 400 артикулов изделий. Над ними сейчас активно работает наш конструкторский отдел, создавая продукцию в строгом соответствии с мировыми трендами в дизайне оформления окон.