От Бреста до Сахалина: белорусский производитель солнцезащитных систем "Дельфа-Буг" расширяет географию продаж с помощью Wildberries

В проекте "ЛЮДЗI И БИЗНЕС" вместе с "Wildberries" расскажем о людях, делающих бизнес, который живет

- Мы сами изготавливаем шторы, карнизы, рольшторы, жалюзи, плиссе и римские шторы. Наша компания -- одна из самых крупных на пространстве СНГ, - отмечает генеральный директор СП ООО "Дельфа-Буг" Владимир Юричев.

Наращивая мощности, компания создала собственное инструментальное производство. Оно появилось в 2015 году и значительно расширило возможности. Наращивая мощности, компания создала собственное инструментальное производство. Оно появилось в 2015 году и значительно расширило возможности.





- Мы смогли заняться проектированием новых образцов продукции, их постановкой на производство, оперативным ремонтом оснастки, повышением производительности труда и многим другим, - уточняет руководитель конструкторского бюро СП ООО "Дельфа-Буг" Виктор Ивановский.





Львиную долю продукции предприятия сейчас составляют рулонные шторы от эконом до премиум класса, а также карнизы, которых здесь выпускают множество - от классических настенных до потолочных. Но с каждым годом растет спрос и на солнцезащитные системы. Неизменный фаворит в этом списке - рольшторы типа «день-ночь», которые в народе называют "зебра". Сейчас на них приходится около 55% от объема производства.





- Но мы постоянно придумываем что-то новое. Например, шторы плиссе, которые начинают завоевывать признание покупателей. Думаю, в ближайшие полтора-два года этот продукт станет очень популярным, - говорит Владимир Юричев.





Он отмечает, что главной задачей "Дельфа-Буг" остается не только произвести продукцию, но и продать ее. Большие инвестиции были вложены в создание товаропроводящей сети в России, Казахстане, Грузии, Молдове, Армении. Расширить географию продаж существенно помог и ключевой партнер – Wildberries.

- Мы выходили на этот маркетплейс всего с 18 позициями, а сейчас предлагаем уже 1100 наименований продукции в основном премиум-сегмента, входя в пятерку крупнейших поставщиков в нашей категории товаров, - рассказывает ведущий специалист отдела продаж СП ООО "Дельфа-Буг" Алеся Наривончик. , - рассказывает ведущий специалист отдела продаж СП ОООДельфа-БугАлеся Наривончик.

Работа с Wildberries дала мощный толчок для развития всей компании. Не обошлось без новшеств: с нуля был сформирован отдел онлайн-продаж, организован склад на более чем тысячу квадратных метров с отдельной командой, которая формирует поставки под стандарты маркетплейса. Работа с Wildberries дала мощный толчок для развития всей компании. Не обошлось без новшеств: с нуля был сформирован отдел онлайн-продаж, организован склад на более чем тысячу квадратных метров с отдельной командой, которая формирует поставки под стандарты маркетплейса.





- Проект доказал свою высокую эффективность и останавливаться мы не планируем, - отмечает Алеся Наривончик. - В ближайших планах - вывод на рынки еще около 400 артикулов изделий. Над ними сейчас активно работает наш конструкторский отдел, создавая продукцию в строгом соответствии с мировыми трендами в дизайне оформления окон. отмечает Алеся Наривончик



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История СП ОООДельфа-Бугначиналась в конце 1990-ых скромно: с небольшого сборочного цеха, трех станков и штата из пяти-шести человек. Среди них был мастер по технологическому оборудованию Вячеслав Пунько, который с гордостью констатирует: сейчас различных машин здесь уже 15, оборудование обновляется каждый год - на самое современное, с мощными процессорами и легкими настройками. Сегодня у предприятия только производственных площадей 11 тысяч квадратных метров, около 300 сотрудников и шесть собственных салонов в Беларуси.На предприятии есть участки металлопрофиля, а также литья и производства более 120 наименований пластмасс. Такая обширная производственная база позволяет оперативно реагировать на изменения тенденций рынка, чтобы смело идти вперед.