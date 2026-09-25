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От Беларуси до Зимбабве: молодые партийцы 11 стран обменялись опытом в Минске

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
25 сентября 2026, 16:34

От Беларуси до Зимбабве: молодые партийцы 11 стран обменялись опытом в Минске

Фото пресс-службы Белорусской партии "Белая Русь"
Фото пресс-службы Белорусской партии "Белая Русь"
Фото пресс-службы Белорусской партии "Белая Русь"
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Около 15 тыс. молодых людей побывали в лагерях труда и отдыха в этом году
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители молодежных партийных движений из 11 стран приняли участие в мероприятиях образовательного проекта "Модуль" в Минске. Участники обсудили подходы к работе с молодежью, обменялись опытом и рассмотрели возможности дальнейшего сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила председатель Белорусской партии "Белая Русь" Ольга Чемоданова, "Модуль" представляет собой новый формат работы с молодежью, который сочетает образовательную и практическую составляющие. "Молодежь, которая сегодня участвует в образовательном процессе, получает не только возможность слушать лекции и выступления спикеров. Это прекрасная возможность знакомиться, обмениваться опытом и, самое главное, учиться у спикеров и фактически работать с аудиторией", - сказала Ольга Чемоданова.

По ее словам, организаторы дополнили образовательную программу практической работой молодых партийцев на местах. В частности, встречи и заседания общественно-политического центра уже проходили на базе Ленинского и Октябрьского районных отделений партии в Минске с участием представителей регионов.

Отдельным направлением нынешнего "Модуля" стала международная составляющая. В Минск приехали представители молодежных партийных движений из 11 стран. Участники панельной сессии в городской Ратуше рассказали о работе с молодежью в своих государствах, представили действующие проекты и подходы к взаимодействию с молодыми людьми.

В мероприятии приняли участие представители Российской Федерации, Азербайджана, Молдовы, Лаоса, Вьетнама, Зимбабве, Мьянмы, Китая, Узбекистана, Таджикистана и Венесуэлы. Лидер молодежного движения "Искра" Белорусской партии "Белая Русь" Ярослав Давыденко отметил, что образовательный проект проводится для молодых партийцев второй раз в этом году. "Если мы понимаем, что партия развивается, численность растет, то нам нужны компетентные и грамотные руководители. Поэтому молодежь, которая сегодня проходит обучающий курс, повышает свою квалификацию, получает знания в области политики, государственного управления и партийного строительства", - сказал Ярослав Давыденко.

Он подчеркнул, что в рамках нынешнего набора молодые партийцы получили возможность встретиться с представителями государственных органов. Кроме того, международное участие, по его словам, позволяет молодым людям познакомиться с практиками работы зарубежных молодежных организаций и установить профессиональные контакты.

Заместитель секретаря молодежной лиги по вопросам транспорта и социального обеспечения Молодежного крыла партии Африканского национального союза Зимбабве - Патриотического фронта Линда Чинамано рассказала о впечатлениях от участия в мероприятиях. "Я рада находиться здесь и видеть успехи местной молодежи. Мне нравится, как здесь учатся молодые люди; я и сама здесь учусь", - сказала Линда Чинамано.

Она отметила, что белорусский и зимбабвийский молодежные активы заинтересованы в обмене опытом. "Мы встретились с белорусскими ребятами и многому учимся. Я также приглашаю белорусскую молодежь посетить нашу страну, чтобы они увидели, как мы строим работу в Зимбабве", - добавила представитель Зимбабве.

В ходе панельной сессии участники обсудили возможные направления дальнейшего взаимодействия молодежных организаций. В частности, прозвучало предложение использовать формат "Модуля" в других странах для обмена опытом в сфере молодежного и политического образования. Участники также договорились поддерживать установленные контакты и продолжать обмен практиками и проектными идеями.-0-
Теги
Белорусская партия "Белая Русь" Зимбабве молодежь
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