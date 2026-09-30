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От аналитики до учений. Контртеррористический форум пройдет в Минске 7-8 октября

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
30 сентября 2026, 16:03

От аналитики до учений. Контртеррористический форум пройдет в Минске 7-8 октября

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контртеррористический форум состоится в Минске 7-8 октября, сообщает БЕЛТА.

Ожидается участие делегаций 28 государств, 17 органов СНГ и ШОС, десяти международных организаций.

В программе Контртеррористического форума - IV Конференция СНГ по противодействию терроризму и экстремизму и XXII Международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры ШОС. Также запланированы совместные антитеррористические учения компетентных органов государств СНГ и антитеррористическое учение компетентных органов государств - членов ШОС.

Повестка конференции включает широкий спектр вопросов, включая влияние обстановки в различных регионах мира на формирование террористических и экстремистских угроз. Участники поделятся национальным опытом противодействия современным вызовам в сфере безопасности. Также делегаты рассмотрят актуальные аспекты международного контртеррористического сотрудничества и основные направления совершенствования правовых, организационных и практических основ взаимодействия.

Специализированные сессии конференции будут посвящены научно-образовательному обеспечению деятельности в сфере противодействия терроризму и экстремизму, а также проблематике противодействия финансированию такой деятельности и информационного противодействия.

В программе второго дня - проведение силовой фазы заключительных этапов антитеррористических учений СНГ и ШОС "Евразия-Антитеррор - 2026". Она пройдет в совмещенном формате с участием межгосударственного состава сил спецназначения.-0-
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