От аграриев до дипломатов. Какой рекорд до сих пор принадлежит I Всебелорусскому народному собранию

Факт 2. Первое ВНС удерживает рекорд по количеству делегатов

19-20 октября 1996 года под сводами столичного Дворца спорта собрались 4740 делегатов первого Всебелорусского народного собрания. Это были представители всех социальных и профессиональных групп - от рабочих и аграриев до руководителей предприятий, госслужащих, интеллигенции, учащейся молодежи, предпринимателей, ветеранов, военнослужащих, представителей белорусских диаспор за рубежом и дипломатического корпуса. 19-20 октября 1996 года под сводами столичного Дворца спорта собрались 4740 делегатов первого Всебелорусского народного собрания. Это были представители всех социальных и профессиональных групп - от рабочих и аграриев до руководителей предприятий, госслужащих, интеллигенции, учащейся молодежи, предпринимателей, ветеранов, военнослужащих, представителей белорусских диаспор за рубежом и дипломатического корпуса.

Делегатский корпус включал 1064 руководителя предприятий и организаций, 554 инженерно-технических специалиста, 720 представителей социально-культурной сферы, а также 637 рабочих и тружеников сельского хозяйства. 1382 человека представляли студенчество, предпринимателей, кадровых военных и пенсионеров. Можно указать и на то, что 43 участника первого ВНС имели высшие звания Героев Советского Союза и Социалистического Труда, 143 человека были отмечены почетными званиями, а 936 делегатов являлись кавалерами других государственных наград. Делегатский корпус включал 1064 руководителя предприятий и организаций, 554 инженерно-технических специалиста, 720 представителей социально-культурной сферы, а также 637 рабочих и тружеников сельского хозяйства. 1382 человека представляли студенчество, предпринимателей, кадровых военных и пенсионеров. Можно указать и на то, что 43 участника первого ВНС имели высшие звания Героев Советского Союза и Социалистического Труда, 143 человека были отмечены почетными званиями, а 936 делегатов являлись кавалерами других государственных наград.

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21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первое Всебелорусское народное собрание удерживает рекорд по числу делегатов. В связи с 30-летним юбилеем ВНС БЕЛТА предлагает вспомнить историю одного из важнейших органов политической системы Беларуси. 30 лет, 30 фактов, 30 публикаций - агентство подготовило серию материалов о собрании, в которых расскажет о становлении этого высшего органа народовластия и его современной роли в жизни нашей страны.Именно этим людям предстояло обсудить насущные экономические и политические проблемы, а также утвердить четкий план действий на пятилетку для их преодоления. Также делегаты первого Всебелорусского народного собрания дали старт процессу обновления Конституции страны, который был завершен одобрением подавляющим большинством граждан нового проекта Основного Закона на референдуме, прошедшем в ноябре 1996 года.Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган народовластия Беларуси, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Третье заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года.-0-